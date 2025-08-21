Bóng đá Pháp: Zabarnyi được khen hết lời sau màn ra mắt PSG

(GMT+7)

Bóng đá Pháp: Illia Zabarnyi đã có màn chào sân Paris Saint-Germain đầy ấn tượng, nhanh chóng ghi điểm trong mắt đồng đội sau trận ra mắt gặp Nantes.

Zabarnyi được khen hết lời sau màn ra mắt PSG

Illia Zabarnyi tân binh trị giá khoảng 63 triệu euro từ Bournemouth, đã có màn ra mắt PSG tại Ligue 1 lịch thi đấu bóng đá vào ngày 17/8. Mặc dù không thi đấu ở trận Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham, trung vệ người Ukraine ngay lập tức chứng tỏ giá trị khi được ra sân ở vòng mở màn giải đấu.

PSG vượt qua Nantes với chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Vitinha ở phút 67. Sau trận đấu, trung vệ sinh ra tại Kyiv nhận được những lời khen ngợi từ đồng đội Lucas Beraldo và HLV Luis Enrique.

Beraldo tỏ ra rất phấn khích khi được chơi cùng tân binh Zabarnyi: “Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Tôi tin Zabarnyi sẽ nhanh chóng thích nghi với lối chơi của chúng tôi và đóng góp lớn cho đội. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ để cậu ấy cảm thấy như đang ở nhà.”

HLV Enrique cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các tân binh: “Tôi tin cả ba cầu thủ mới sẽ đem lại nhiều giá trị. Lucas và Illia đã thi đấu ở đẳng cấp cao hôm nay, họ là những người có thể nâng tầm toàn đội. Đây chỉ là trận mở màn, nhưng chúng tôi cảm thấy bình tĩnh và tự tin.”

Việc PSG chi mạnh để chiêu mộ Zabarnyi từ Premier League không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Với màn ra mắt ấn tượng, trung vệ 21 tuổi cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong hàng thủ dưới thời Enrique.

PSG sẽ bước vào vòng tiếp theo của Ligue 1 với chuyến làm khách trước Angers vào ngày 22/8. Dựa trên màn trình diễn ấn tượng cùng sự tin tưởng từ HLV và đồng đội, Zabarnyi nhiều khả năng sẽ tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát, hướng đến một khởi đầu thuận lợi cùng nhà vô địch Pháp.

Illia Zabarnyi từng khoác áo những đội bóng nào?

Illia Zabarnyi tính đến thời điểm hiện tại đã thi đấu cho các đội bóng sau:

Dynamo Kyiv (Ukraine): Đây là nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, ra mắt đội một vào năm 2019. Anh thi đấu ở cả Giải VĐQG Ukraine và các giải đấu cúp quốc nội cùng Dynamo Kyiv, trở thành trung vệ trụ cột của đội.

Bournemouth (Anh): Trước khi chuyển sang PSG, Zabarnyi khoác áo Bournemouth ở Premier League. Mức phí chuyển nhượng sang PSG khoảng 63 triệu euro.

Paris Saint-Germain (Pháp): Từ mùa hè 2025, anh gia nhập PSG và ra mắt Ligue 1 vào ngày 17/8. Tại đây, anh được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột hàng thủ dưới thời HLV Luis Enrique.

