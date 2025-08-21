(GMT+7)

Chelsea là câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh có trụ sở tại Fulham, London. Vậy lịch thi đấu của Chelsea diễn ta tại Ngoại Hạng Anh như thế nào?

Lịch thi đấu Chelsea tại Ngoại hạng Anh 2025–2026

Tháng 8/2025

17/08: Chelsea vs Crystal Palace (Sân nhà) — khai mạc mùa giải

23/08: West Ham United (Sân khách)

30/08: Chelsea vs Fulham (Sân nhà)

Tháng 9

13/09: Brentford (Sân khách)

20/09: Manchester United (Sân khách)

27/09: Chelsea vs Brighton & Hove Albion (Sân nhà)

Tháng 10

04/10: Chelsea vs Liverpool (Sân nhà)

18/10: Nottingham Forest (Sân khách)

25/10: Chelsea vs Sunderland (Sân nhà)

Tháng 11

01/11: Tottenham Hotspur (Sân khách)

08/11: Chelsea vs Wolverhampton Wanderers (Sân nhà)

22/11: Burnley (Sân khách)

29/11: Chelsea vs Arsenal (Sân nhà)

Tháng 12

03/12: Leeds United (Sân khách)

06/12: Bournemouth (Sân khách)

13/12: Chelsea vs Everton (Sân nhà)

20/12: Newcastle United (Sân khách)

27/12: Chelsea vs Aston Villa (Sân nhà)

30/12: Chelsea vs Bournemouth (Sân nhà)

Tháng 1/2026

03/01: Manchester City (Sân khách)

07/01: Fulham (Sân khách)

17/01: Chelsea vs Brentford (Sân nhà)

24/01: Crystal Palace (Sân khách)

31/01: Chelsea vs West Ham United (Sân nhà)

Tháng 2/2026

07/02: Wolverhampton Wanderers (Sân khách)

11/02: Chelsea vs Leeds United (Sân nhà)

21/02: Chelsea vs Burnley (Sân nhà)

28/02: Arsenal (Sân khách)

Tháng 3/2026

04/03: Aston Villa (Sân khách)

14/03: Chelsea vs Newcastle United (Sân nhà)

21/03: Everton (Sân khách)

Tháng 4/2026

11/04: Chelsea vs Manchester City (Sân nhà)

18/04: Chelsea vs Manchester United (Sân nhà)

25/04: Brighton & Hove Albion (Sân khách)

Tháng 5/2026

02/05: Chelsea vs Nottingham Forest (Sân nhà)

09/05: Liverpool (Sân khách)

17/05: Chelsea vs Tottenham Hotspur (Sân nhà)

24/05: Sunderland (Sân khách) — vòng đấu cuối cùng từ bongdaso

Đội hình Chelsea mùa giải 2025-2026

Thủ môn

Robert Sánchez bất khả xâm phạm với áo số 1

Filip Jorgensen và Gabriel Slonina là phương án dự phòng

Hàng thủ

Khả năng ra sân của những cái tên chủ chốt như:

Trung vệ: Levi Colwill, Benoit Badiashile, Wesley Fofana (khi bình phục), Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Mamadou Sarr, Aaron Anselmino và Trevoh Chalobah

Hậu vệ cánh: Reece James (cánh phải), Marc Cucurella (cánh trái) và Malo Gusto có thể luân phiên ở hai biên điều này cũng sẽ được đánh giá cao về tỷ lệ bóng đá

Tiền vệ

Trung tâm phòng ngự: Moises Caicedo, Enzo Fernández, Romeo Lavia

Hỗ trợ và dự bị: Andrey Santos, Dario Essugo, Kiernan Dewsbury-Hall

Hàng công

Tiền đạo chính: Cole Palmer (số 10), Liam Delap (số 9), João Pedro (số 20)

Cánh và hỗ trợ tấn công: Jamie Gittens, Estevao (số 41), Christopher Nkunku (số 18), Pedro Neto, Nicolas Jackson, Tyrique George

Đội hình Chelsea mùa 2025–26 là sự giao thoa giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ. Mục tiêu rõ ràng là xây dựng một đội hình mà cả ngay và tương lai đều được đảm bảo

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."