Chelsea là câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh có trụ sở tại Fulham, London. Vậy lịch thi đấu của Chelsea diễn ta tại Ngoại Hạng Anh như thế nào?
Lịch thi đấu Chelsea tại Ngoại hạng Anh 2025–2026
Tháng 8/2025
- 17/08: Chelsea vs Crystal Palace (Sân nhà) — khai mạc mùa giải
- 23/08: West Ham United (Sân khách)
- 30/08: Chelsea vs Fulham (Sân nhà)
Tháng 9
- 13/09: Brentford (Sân khách)
- 20/09: Manchester United (Sân khách)
- 27/09: Chelsea vs Brighton & Hove Albion (Sân nhà)
Tháng 10
- 04/10: Chelsea vs Liverpool (Sân nhà)
- 18/10: Nottingham Forest (Sân khách)
- 25/10: Chelsea vs Sunderland (Sân nhà)
Tháng 11
- 01/11: Tottenham Hotspur (Sân khách)
- 08/11: Chelsea vs Wolverhampton Wanderers (Sân nhà)
- 22/11: Burnley (Sân khách)
- 29/11: Chelsea vs Arsenal (Sân nhà)
Tháng 12
- 03/12: Leeds United (Sân khách)
- 06/12: Bournemouth (Sân khách)
- 13/12: Chelsea vs Everton (Sân nhà)
- 20/12: Newcastle United (Sân khách)
- 27/12: Chelsea vs Aston Villa (Sân nhà)
- 30/12: Chelsea vs Bournemouth (Sân nhà)
Tháng 1/2026
- 03/01: Manchester City (Sân khách)
- 07/01: Fulham (Sân khách)
- 17/01: Chelsea vs Brentford (Sân nhà)
- 24/01: Crystal Palace (Sân khách)
- 31/01: Chelsea vs West Ham United (Sân nhà)
Tháng 2/2026
- 07/02: Wolverhampton Wanderers (Sân khách)
- 11/02: Chelsea vs Leeds United (Sân nhà)
- 21/02: Chelsea vs Burnley (Sân nhà)
- 28/02: Arsenal (Sân khách)
Tháng 3/2026
- 04/03: Aston Villa (Sân khách)
- 14/03: Chelsea vs Newcastle United (Sân nhà)
- 21/03: Everton (Sân khách)
Tháng 4/2026
- 11/04: Chelsea vs Manchester City (Sân nhà)
- 18/04: Chelsea vs Manchester United (Sân nhà)
- 25/04: Brighton & Hove Albion (Sân khách)
Tháng 5/2026
- 02/05: Chelsea vs Nottingham Forest (Sân nhà)
- 09/05: Liverpool (Sân khách)
- 17/05: Chelsea vs Tottenham Hotspur (Sân nhà)
- 24/05: Sunderland (Sân khách) — vòng đấu cuối cùng từ bongdaso
Đội hình Chelsea mùa giải 2025-2026
Thủ môn
- Robert Sánchez bất khả xâm phạm với áo số 1
- Filip Jorgensen và Gabriel Slonina là phương án dự phòng
Hàng thủ
Khả năng ra sân của những cái tên chủ chốt như:
- Trung vệ: Levi Colwill, Benoit Badiashile, Wesley Fofana (khi bình phục), Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Mamadou Sarr, Aaron Anselmino và Trevoh Chalobah
- Hậu vệ cánh: Reece James (cánh phải), Marc Cucurella (cánh trái) và Malo Gusto có thể luân phiên ở hai biên điều này cũng sẽ được đánh giá cao về tỷ lệ bóng đá các trận đấu.
Tiền vệ
- Trung tâm phòng ngự: Moises Caicedo, Enzo Fernández, Romeo Lavia
- Hỗ trợ và dự bị: Andrey Santos, Dario Essugo, Kiernan Dewsbury-Hall
Hàng công
- Tiền đạo chính: Cole Palmer (số 10), Liam Delap (số 9), João Pedro (số 20)
- Cánh và hỗ trợ tấn công: Jamie Gittens, Estevao (số 41), Christopher Nkunku (số 18), Pedro Neto, Nicolas Jackson, Tyrique George
Đội hình Chelsea mùa 2025–26 là sự giao thoa giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ. Mục tiêu rõ ràng là xây dựng một đội hình mà cả ngay và tương lai đều được đảm bảo
"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."