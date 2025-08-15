Tin bóng đá 15/8: Isak từ chối lời đề nghị mới của Newcastle

(GMT+7)

Tin bóng đá 15/8: Alexander Isak không có ý định tiếp tục chơi cho Newcastle, bất chấp việc ban lãnh đạo đội bóng đã đưa ra giải pháp mới.

Alexander Isak từ chối lời đề nghị mới của Newcastle

Theo The Times, Isak đã thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng chuyển đến Liverpool, đồng thời từ chối mọi đề nghị gia hạn hợp đồng từ Newcastle. Hiện tại, cầu thủ này đang hưởng mức lương 130.000 bảng/tuần, trong khi ban lãnh đạo Newcastle sẵn sàng tăng lên 200.000 bảng/tuần để giữ anh lại.

Nếu đồng ý ở lại Newcastle với đề nghị mới, Isak sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất CLB, vượt qua mức 160.000 bảng/tuần hiện tại của tiền vệ Bruno Guimaraes, đồng thời phá vỡ cấu trúc lương hiện nay của đội bóng.

Tuy nhiên, trước đề nghị hấp dẫn từ Liverpool với mức lương có thể lên tới 250.000 bảng/tuần, Isak đã từ chối mọi nỗ lực gia hạn hợp đồng từ Newcastle. Trước đó, vào đầu hè, tiền đạo 25 tuổi từng thất vọng vì CLB không thực hiện lời hứa về một bản hợp đồng mới với đãi ngộ tốt hơn.

Alexander Isak dù vẫn còn hợp đồng với Newcastle đến năm 2028, đã bày tỏ rõ mong muốn rời CLB khi từ chối thi đấu trong trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Aston Villa lịch thi đấu bóng đá vào ngày 16/8. Tiền đạo người Thụy Điển khẳng định mục tiêu của mình là chuyển sang khoác áo Liverpool, đồng thời hy vọng thương vụ sẽ hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại vào ngày 1/9.

Theo tiết lộ từ The Athletic, Alexander Isak thậm chí còn không muốn góp mặt trong trận đấu vòng 2 Premier League cùng Newcastle, dự kiến diễn ra vào tuần tới, cho thấy anh đang quyết tâm rời CLB trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Những trận đấu đáng nhớ nhất của Isak trong màu áo Newcastle

Dưới đây là những trận đấu đáng nhớ nhất của Alexander Isak trong màu áo Newcastle, nơi anh tỏa sáng rực rỡ, đóng dấu bằng các khoảnh khắc lịch sử và định hình vị thế với tư cách chân sút hàng đầu CLB:

Trận chung kết Carabao Cup 2025 – Ghi bàn lịch sử, chấm dứt 70 năm chờ đợi

Isak là nhân tố then chốt giúp Newcastle đánh bại Liverpool với ty so bong da 2-1 ở chung kết Carabao Cup tại Wembley. Anh nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút chính xác sau Dan Burn mở tỷ số. Đây là danh hiệu danh giá đầu tiên của Newcastle kể từ năm 1955 – khoảnh khắc định hình định nghĩa của CLB trong thế kỷ mới.

Bàn thắng siêu phẩm vượt qua Van Dijk và hàng thủ Liverpool

Isak có một pha xử lý cá nhân xuất sắc để loại bỏ Virgil van Dijk, rồi tung cú sút xa khó cản khiến cả sân St James’ Park vỡ òa. Đó là khoảnh khắc của sáng tạo và đẳng cấp hàng đầu.

Hat-trick đầu tiên và bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử sân khách

Ghi hat-trick đầu tiên cho Newcastle trong chiến thắng 4-0 trước Ipswich Town. Đáng chú ý, bàn mở tỷ số đến chỉ sau 25,95 giây, trở thành bàn thắng sân khách nhanh nhất của CLB kể từ thời kỳ Premier League.

Mùa giải bùng nổ: vượt qua Zlatan và cán mốc 50 bàn tại Premier League

Isak ghi 21 bàn trong mùa 2023–24, vượt qua kỷ lục của Zlatan Ibrahimovic về số bàn của cầu thủ Thụy Điển ở Premier League trong một mùa. Anh còn là cầu thủ thứ bảy đạt 50 bàn nhanh nhất tại giải chỉ sau 76 trận, vượt qua những cái tên như Ronaldo và Kane.

Pha lập công “cứu tinh” phút bù giờ tại Nottingham Forest

Trong trận đấu sống còn, Isak ghi bàn cân bằng tỷ số bằng cú volley tuyệt đẹp đúng trước giờ nghỉ; rồi sau đó thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, mang về chiến thắng đầy kịch tính cho Newcastle.

Ghi bàn mở màn đưa Newcastle lội ngược dòng trước Arsenal

Trong lượt bán kết Carabao Cup, Isak mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Arsenal, giúp Newcastle tiến vào chung kết và đặt nền móng cho mùa giải thành công.

Đôi pha xuất thần trong chiến thắng 4-3 trước Nottingham Forest

Isak đóng góp hai bàn giúp Newcastle vượt qua Forest với tỷ số kịch tính. Hai bàn thắng này giúp anh xô đổ nhiều kỷ lục và là minh chứng cho khả năng định đoạt trận đấu ở những khoảnh khắc quyết định.

