Tin La Liga: La Liga 2025/26 mới chỉ vừa khởi tranh nhưng đã nóng rực ngay từ vòng đấu đầu tiên. Barcelona phô diễn sức mạnh để giữ ngôi đầu, trong khi Real Madrid vẫn đang chờ thời cơ đánh bật đại kình địch. Cuộc đua ngôi vương hứa hẹn hấp dẫn hơn bao giờ hết là tin bóng đá hôm nay.

Barcelona mở màn hoàn hảo, giữ chắc ngôi đầu

Đương kim vô địch Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn. Trước Mallorca, đội bóng xứ Catalan dễ dàng giành chiến thắng 3-0, đồng thời tạo ra tỷ số cách biệt lớn nhất vòng mở màn lich bong da La Liga 2025/26. Ba điểm trọn vẹn không chỉ giúp Barca đứng đầu bảng mà còn thể hiện sự sẵn sàng của họ trong hành trình bảo vệ ngai vàng.

Điểm nổi bật ở Barca là lối chơi kiểm soát chặt chẽ nhưng đầy biến hóa. Các tân binh nhanh chóng hòa nhập, trong khi những ngôi sao chủ lực vẫn duy trì phong độ ổn định. Nhận định bóng đá trận thắng này giống như lời khẳng định: Barcelona quyết không để bất kỳ đối thủ nào dễ dàng chen chân vào ngôi vương của họ.

Bilbao và Sevilla cống hiến bữa tiệc bàn thắng

Không kém phần hấp dẫn, cuộc chạm trán giữa Athletic Bilbao và Sevilla được xem là trận cầu giàu cảm xúc nhất vòng đấu. Kết thúc với tỷ số 3-2, đây là màn trình diễn cho thấy tinh thần quả cảm của cả hai đội.

Nico Williams chính là cái tên tỏa sáng rực rỡ. Anh mang về quả phạt đền rồi trực tiếp ghi bàn ở phút 36, trước khi khởi xướng tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai chỉ ít phút sau đó. Dù Sevilla vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 2-2, sự xuất sắc của Nico trong tình huống kiến tạo cho Navarro ở phút 81 đã giúp Bilbao giành trọn 3 điểm.

Trận đấu này không chỉ đưa Bilbao vươn lên nhóm trên bảng xếp hạng, mà còn chứng minh thế hệ trẻ của đội bóng xứ Basque đang sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước những ông lớn.

Atletico Madrid nhận cú sốc ngày ra quân

Trái ngược với Barca, Atletico Madrid lại có trận mở màn thất vọng. Dù Julian Alvarez ghi bàn giúp đội quân của HLV Diego Simeone dẫn trước, nhưng trong hiệp 2, Espanyol vùng lên mạnh mẽ với hai bàn thắng của Rubio và Pere Milla, qua đó tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 1.

Thất bại này cho thấy Atletico vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong lối chơi, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung. Nếu không sớm cải thiện, hành trình cạnh tranh ngôi vô địch của họ sẽ trở nên gian nan ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Real Madrid chờ thời cơ đánh bật Barcelona

Vòng 1 La Liga vẫn còn 2 cặp đấu: Elche – Betis và đặc biệt là Real Madrid – Osasuna. Tất cả sự chú ý đang hướng về Santiago Bernabéu, nơi HLV Xabi Alonso sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cùng Real Madrid tại La Liga.

Được chơi trên sân nhà, Real Madrid được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đậm để soán ngôi đầu từ tay Barcelona. Với lực lượng hùng hậu, tinh thần hưng phấn và quyết tâm trở lại vị thế số một, Los Blancos chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Một chiến thắng trước Osasuna không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là lời thách thức gửi đến Barca: cuộc đua vô địch mùa này sẽ cực kỳ khốc liệt.

La Liga 2025/26 khởi đầu đầy sôi động với nhiều kịch bản bất ngờ. Barcelona giữ chắc ngôi đầu, Bilbao tạo dấu ấn, Atletico gây thất vọng, và Real Madrid đang chờ thời cơ bứt phá. Rõ ràng, mùa giải hứa hẹn sẽ là một cuộc đua dài hơi, khốc liệt và không kém phần hấp dẫn giữa những “ông lớn” cùng các chú ngựa ô giàu khát vọng.

