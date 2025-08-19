(GMT+7)

Tin Real Madrid: Kỷ nguyên mới hè 2025 với 180 triệu bảng dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso cùng những thay đổi lớn trong triết lý và nhân sự.

Real Madrid mở màn La Liga mùa giải mới bằng trận gặp Osasuna, đánh dấu thời kỳ đầy kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso. Sau một mùa giải trắng tay và thất bại nặng nề trước Arsenal ở Champions League cũng như Barcelona tại giải quốc nội – xem thống kê tại bóng đá số – dữ liệu, CLB Hoàng gia buộc phải tiến hành cuộc cải tổ toàn diện.

Real Madrid chi 180 triệu euro nâng cấp đội hình

Chủ tịch Florentino Perez đã chi khoảng 180 triệu euro để bổ sung lực lượng, đồng thời trao toàn quyền cho Alonso người vừa rời Bayer Leverkusen sau giai đoạn thành công. Khác với mô hình cũ, Alonso có tiếng nói trực tiếp trong quá trình chuyển nhượng.

Những thương vụ lớn lần lượt xuất hiện:

Trent Alexander-Arnold từ Liverpool (10 triệu euro, dự Club World Cup).

từ Liverpool (10 triệu euro, dự Club World Cup). Dean Huijsen từ Bournemouth (58 triệu euro).

từ Bournemouth (58 triệu euro). Alvaro Carreras từ Benfica (50 triệu euro).

từ Benfica (50 triệu euro). Franco Mastantuono – tài năng trẻ Argentina (63,2 triệu euro).

Điểm nhấn của kế hoạch bóng đá này chính là củng cố hàng thủ và xây dựng lối chơi pressing tầm cao, điều Real Madrid còn thiếu dưới thời Ancelotti.

Chia tay công thần, mở đường cho thế hệ mới

Đội bóng cũng nói lời chia tay với Luka Modric, Lucas Vazquez và Jesus Vallejo, những gương mặt đã gắn bó nhiều năm. Đây được coi là bước đi tất yếu để trao cơ hội cho thế hệ trẻ, đồng thời giảm tải quỹ lương cho các thương vụ mới.

Xabi Alonso thay đổi phương pháp huấn luyện

Alonso tập trung vào việc kết nối tập thể và hiện đại hóa giáo án tập luyện chuẩn bị cho tỷ lệ kèo mùa này. Đội bóng có một tháng tập huấn tại Mỹ, sử dụng công nghệ flycam, video phân tích chi tiết để nâng cao kỹ năng từng cầu thủ. Phong cách này đối lập hoàn toàn với phương pháp thiên về thể lực của Antonio Pintus trước đó.

Kết quả ban đầu khá tích cực: Arda Guler trở thành nhân tố chủ chốt thay vì chỉ là quân bài dự bị, trong khi Gonzalo Garcia ghi bốn bàn sau sáu trận và vượt mặt Rodrygo ở vị trí đá chính.

Thách thức lớn: Hệ thống pressing và mâu thuẫn nội bộ

Dù vậy, thất bại 0-4 trước PSG tại bán kết Club World Cup cho thấy hàng thủ Real Madrid vẫn còn mong manh. Bộ đôi Rudiger – Asencio mắc sai lầm, buộc Alonso phải nhìn lại kế hoạch phòng ngự.

Ngoài ra, việc sử dụng cùng lúc Mbappe và Vinicius Jr trong hệ thống pressing cường độ cao là bài toán chưa có lời giải. Căng thẳng càng tăng khi Vinicius Jr chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng, còn Mbappe lại được trao áo số 10 điều đi ngược truyền thống của CLB.

Hậu trường và vấn đề chuyển nhượng

Real Madrid tiếp tục làm việc với Benfica để mang Carreras trở lại, đồng thời đẩy Rafael Obrador đi theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, việc thanh lý những cái tên ngoài kế hoạch như Rodrygo, Alaba, Ceballos hay Mendy gặp khó khăn, khiến Alonso không có thêm ngân sách để chiêu mộ một tiền vệ tổ chức – vị trí mà tạm thời Guler đang đảm nhận.

Ở hậu trường, CLB cải tổ bộ phận y tế và điều chỉnh vai trò của Pintus sang quản lý hiệu suất tổng thể. Tuy nhiên, do lịch thi đấu dày đặc, Real Madrid chỉ có 15 ngày tập huấn trước mùa giải mới, gây không ít trở ngại.

Alonso – trung tâm của dự án tái thiết Real Madrid

Có thể khẳng định, công cuộc tái thiết 180 triệu euro của Real Madrid mang nhiều điểm mới mẻ:

Sự gắn kết giữa HLV và ban lãnh đạo.

giữa HLV và ban lãnh đạo. Phương pháp huấn luyện hiện đại , áp dụng công nghệ vào từng buổi tập.

, áp dụng công nghệ vào từng buổi tập. Sự xuất hiện của lớp cầu thủ trẻ như Huijsen, Mastantuono, Guler.

như Huijsen, Mastantuono, Guler. Thách thức dung hòa Mbappe – Vinicius Jr trong cùng một hệ thống.

Alonso được xem là trung tâm của dự án này, thậm chí còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả các ngôi sao sân cỏ. Nếu vượt qua giai đoạn khó khăn, Real Madrid hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao châu Âu dưới triều đại của nhà cầm quân trẻ tuổi này.

