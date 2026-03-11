(GMT+7)

Trong suốt nhiều thập kỷ, Juventus đã sở hữu rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Một số cầu thủ Juventus huyền thoại đã trở thành biểu tượng của CLB khi góp công lớn vào các chức vô địch Serie A. Dưới đây là những cầu thủ Juventus thành công nhất tại Serie A, những người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đội bóng.

Danh sách cầu thủ Juventus thành công nhất tại Serie A

Alessandro Del Piero – Biểu tượng vĩ đại của Juventus

Alessandro Del Piero được xem là một trong những cầu thủ Juventus huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Gia nhập Juventus từ năm 1993, Del Piero nhanh chóng trở thành ngôi sao quan trọng của đội bóng.

Trong gần hai thập kỷ thi đấu cho Juventus, anh giành nhiều chức vô địch Serie A và trở thành cầu thủ ghi nhiều ket qua bong da nhất lịch sử CLB. Không chỉ nổi bật bởi khả năng ghi bàn, Del Piero còn là biểu tượng về lòng trung thành và tinh thần chiến đấu của Juventus.

Gianluigi Buffon – Thủ môn huyền thoại của Serie A

Gianluigi Buffon là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Gia nhập Juventus vào năm 2001, Buffon nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế trong khung thành đội bóng.

Trong sự nghiệp của mình tại Turin, Buffon giành nhiều chức vô địch Serie A và đóng vai trò thủ lĩnh của đội bóng trong nhiều mùa giải. Sự ổn định, phản xạ xuất sắc và kinh nghiệm dày dạn giúp anh trở thành một trong những cầu thủ Juventus thành công nhất tại Serie A.

Gaetano Scirea – Hậu vệ huyền thoại của Juventus

Gaetano Scirea là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Ý. Ông thi đấu cho Juventus trong giai đoạn từ năm 1974 đến 1988 và góp phần quan trọng vào nhiều chức vô địch Serie A của đội bóng.

Scirea nổi bật với phong cách chơi bóng thông minh, khả năng đọc tình huống tốt và sự điềm tĩnh trong phòng ngự. Ông được xem là hình mẫu hoàn hảo của một hậu vệ hiện đại và là một trong những cầu thủ Juventus huyền thoại được người hâm mộ tôn vinh.

Michel Platini – Ngôi sao tấn công xuất sắc

Michel Platini là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất từng khoác áo Juventus. Gia nhập CLB vào năm 1982, Platini nhanh chóng trở thành ngôi sao lớn tại Serie A.

Trong thời gian thi đấu cho Juventus, ông giành nhiều danh hiệu quan trọng và liên tiếp đoạt Quả bóng vàng. Khả năng sáng tạo, ghi bàn và điều tiết trận đấu của Platini giúp ông trở thành một trong những cầu thủ Juventus nổi bật nhất trong lịch sử giải đấu.

Giorgio Chiellini – Thủ lĩnh hàng phòng ngự

Giorgio Chiellini là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Ý trong thế kỷ 21. Anh gắn bó với Juventus trong nhiều năm và là thủ lĩnh của hàng phòng ngự đội bóng.

Chiellini đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn Juventus thống trị Serie A từ năm 2012 đến 2020. Sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần lãnh đạo của anh giúp Juventus duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Nhờ những đóng góp to lớn đó, Chiellini được xem là một trong những cầu thủ Juventus thành công nhất tại Serie A.

Tầm ảnh hưởng của các cầu thủ Juventus trong lịch sử Serie A

Trong lịch sử Serie A, nhiều cầu thủ Juventus đã đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng duy trì vị thế là một trong những CLB thành công nhất nước Ý. Nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao qua từng thời kỳ, Juventus đã giành nhiều chức vô địch và tạo nên những giai đoạn thống trị đáng nhớ tại giải đấu.

Bên cạnh các danh hiệu tập thể, nhiều cầu thủ Juventus huyền thoại còn để lại dấu ấn cá nhân nổi bật với những kỷ lục về số trận ra sân, số bàn thắng và các danh hiệu cá nhân. Những đóng góp này không chỉ giúp Juventus đạt thành công mà còn nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của Serie A.

Chính nhờ những cầu thủ Juventus thành công tại Serie A, CLB đã xây dựng được bản sắc chiến thắng và duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trong suốt nhiều thập kỷ.

Juventus đã trải qua nhiều giai đoạn thành công tại Serie A, và đằng sau những danh hiệu đó là sự đóng góp to lớn của nhiều cầu thủ Juventus xuất sắc. Từ Del Piero, Buffon đến Chiellini hay Nedvěd, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng trong lịch sử CLB.