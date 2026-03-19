Đội tuyển Spain national football team bước vào UEFA Euro 2024 với lực lượng trẻ trung nhưng giàu chất lượng. Dưới sự dẫn dắt của Luis de la Fuente, “La Roja” đã xây dựng đội hình cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, qua đó lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Cùng blog bóng đá đi tìm hiểu rõ hơn nhé.

Danh sách đội hình Tây Ban Nha Euro 2024

Thủ môn

Ở vị trí khung gỗ, Tây Ban Nha sở hữu những cái tên đáng tin cậy:

Unai Simón

David Raya

Álex Remiro

Đây đều là những thủ môn có kinh nghiệm thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Hậu vệ

Hàng thủ của Tây Ban Nha tại Euro 2024 có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ:

Dani Carvajal

Jesús Navas

Aymeric Laporte

Robin Le Normand

Nacho Fernández

Dani Vivian

Álex Grimaldo

Marc Cucurella

Đây là tuyến mang lại sự chắc chắn giúp Tây Ban Nha duy trì lối chơi kiểm soát.

Tiền vệ

Tuyến giữa chính là “trái tim” trong lối chơi tiki-taka của Tây Ban Nha:

Rodri

Martín Zubimendi

Fabián Ruiz

Mikel Merino

Pedri

Álex Baena

Fermín López

Đặc biệt, Rodri được xem là nhân tố quan trọng giúp Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu và giành chức vô địch.

Tiền đạo

Hàng công của Tây Ban Nha tại Euro 2024 cực kỳ đa dạng và giàu tốc độ:

Álvaro Morata

Joselu

Dani Olmo

Ferran Torres

Nico Williams

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Ayoze Pérez

Trong đó, Lamine Yamal và Nico Williams là những phát hiện lớn, góp phần tạo nên sức trẻ bùng nổ cho đội bóng.

Đánh giá sức mạnh đội hình Tây Ban Nha Euro 2024

Sức mạnh tổng thể

Tây Ban Nha sở hữu đội hình có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Dưới thời HLV Luis de la Fuente, đội bóng xây dựng lối chơi tập thể gắn kết, đề cao sự phối hợp và kỷ luật chiến thuật.

Điểm nổi bật là tinh thần thi đấu đồng đều giữa các tuyến, giúp họ duy trì sự ổn định xuyên suốt giải đấu và giành chiến thắng cả 7 trận – thành tích chưa từng có trong lịch sử Euro.

Tuyến giữa đẳng cấp – chìa khóa thành công

Hàng tiền vệ chính là điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha với những cái tên như Rodri, Pedri hay Fabián Ruiz.

Đặc biệt, Rodri đóng vai trò “bộ não” khi kiểm soát nhịp độ trận đấu, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác rất cao và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Khả năng cầm bóng, điều tiết và thoát pressing giúp Tây Ban Nha luôn làm chủ thế trận trước mọi đối thủ.

Hàng công trẻ trung và bùng nổ

Một trong những điểm nâng cấp đáng kể của Tây Ban Nha tại Euro 2024 là sự xuất hiện của các tài năng trẻ như Lamine Yamal và Nico Williams.

Hai cầu thủ này mang lại tốc độ, sự đột biến và khả năng tạo cơ hội cực tốt ở hai cánh. Nhờ đó, lối chơi của Tây Ban Nha trở nên trực diện và hiệu quả hơn so với giai đoạn trước. Ngoài ra, đội còn ghi tới 15 bàn – kỷ lục của một kỳ Euro, cho thấy hiệu suất tấn công cực kỳ ấn tượng.

Chiều sâu đội hình và tinh thần tập thể

Một điểm mạnh quan trọng khác là chiều sâu đội hình. Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ dự bị chất lượng, sẵn sàng tạo khác biệt khi vào sân. Thực tế, nhiều bàn thắng quan trọng đến từ các cầu thủ vào thay người, cho thấy sự đồng đều và tính linh hoạt cao trong chiến thuật.

Đội hình Tây Ban Nha tại UEFA Euro 2024 là sự pha trộn hoàn hảo giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm. Với những cái tên nổi bật như Rodri, Lamine Yamal hay Álvaro Morata, Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Âu.