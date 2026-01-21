Dự đoán XSMT 23/1/2026 là nội dung được nhiều người chơi quan tâm trước giờ mở thưởng xổ số miền Trung. Thông qua việc tổng hợp kết quả cũ và áp dụng soi cầu Miền Trung ngày 23 tháng 1 năm 2026, bài viết cung cấp những gợi ý quan trọng về xu hướng ra số. Đây là nguồn tham khảo hữu ích dành cho người chơi đang tìm kiếm bộ số tiềm năng.

Xem lại kết quả Miền Trung thứ 6 tuần trước chi tiết

Xem lại kết quả Miền Trung thứ 6 tuần trước chi tiết

Việc xem lại kết quả XSMT kỳ quay trước được xem là nguồn dữ liệu quan trọng phân tích của cao thủ xổ số thủ đô, giúp người chơi nhận diện xu hướng ra số và tần suất xuất hiện của từng bộ số. Thông qua quá trình phân tích này, người chơi có thêm cơ sở tham khảo để xây dựng dự đoán XSMT 23/1/2026 một cách hợp lý và chính xác hơn.

Dự đoán XSMT 23/1/2026 – Tham khảo dự đoán Miền Trung ngày 23 tháng 1 siêu chuẩn

Dự đoán xổ số miền Trung ngày 23/01/2026 được xây dựng dựa trên quá trình phân tích chuyên sâu từ nhiều phương pháp soi cầu khác nhau, kết hợp thống kê kết quả các kỳ quay gần đây. Những nhận định dưới đây mang tính tham khảo, hỗ trợ người chơi lựa chọn các cặp số tiềm năng cho kỳ quay thứ sáu.

Dự đoán XSMT đài Gia Lai ngày 23/01/2026

Tham khảo dự đoán XS Gia Lai hôm nay với các hạng mục chốt số giờ vàng miền Trung, giải 8 và lô tô 2 số:

🌟 Soi cầu giải tám: 46
🌟 Chốt số đầu – đuôi giải đặc biệt: 3 – 9
🌟 Bao lô 2 số: 17 – 68 – 90

Dự đoán Ninh Thuận ngày 23/01/2026

Nội dung dự đoán được tổng hợp từ thống kê và xu hướng gần nhất:

🌟 Soi cầu giải tám: 28
🌟 Chốt số đầu – đuôi giải đặc biệt: 1 – 6
🌟 hôm nay đánh con gì? Cân nhắc Bao lô 2 số: 04 – 52 – 87

Thống kê lô gan xổ số Miền Trung hôm nay ngày 23/1

Thống kê lô gan xổ số Miền Trung hôm nay ngày 23/1

  • 24 đang có mức gan cao nhất với 14 ngày chưa xuất hiện, dù đã ra gần nhất vào 06/01/2026, cho thấy đây là con số cần theo dõi sát khi doi cầu soi cầu xổ số Miền Trung ngày 23 tháng 1 thần tài.
  • Các lô 12, 37, 28 và 80 duy trì mức gan từ 7–9 ngày, phản ánh xu hướng gan trung bình và khả năng quay lại trong các kỳ sắp tới.
  • Nhóm lô 10, 49 và 60 có cùng mức gan 6 ngày, cho thấy sự chững lại ngắn hạn sau lần xuất hiện gần nhất.
  • Các lô 52 và 59 mới gan 5 ngày, tuy chưa kéo dài nhưng vẫn nằm trong nhóm đáng cân nhắc khi dự đoán Miền Trung ngày 23 tháng 1 hôm nay miễn phí.

Thống kê Gia Lai ngày 23/01/2026

⚡ 5 cặp loto gan lì lâu chưa ra nhất: 02 – 12 – 49 – 64 – 40

⚡ Cặp số về nhiều nhất: 93 – 69 – 44 – 45 – 10

⚡ Thống kê lô giải tám: 95 – 76 – 18 – 01 – 75 – 45 – 57

⚡ 2 số cuối giải đặc biệt: 99 – 09 – 14 – 36 – 68 – 52 – 45

Thống kê Gia Lai ngày 23/01/2026

Thống kê Ninh Thuận ngày 23/01/2026

⚡ 5 cặp loto gan lì lâu chưa ra nhất: 96 – 49 – 83 – 55 – 05

⚡ Cặp số về nhiều nhất: 54 – 19 – 78 – 32 – 93

⚡ Thống kê lô giải tám: 86 – 22 – 08 – 37 – 24 – 97 – 00

⚡ 2 số cuối giải đặc biệt: 78 – 45 – 62 – 28 – 56 – 52 – 87

Dự đoán XSMT 23/1/2026 khép lại với những phân tích và thống kê mang tính tham khảo, được tổng hợp từ dữ liệu kết quả các kỳ quay trước cùng xu hướng vận động của các con số miền Trung. Hy vọng những nhận định trong bài sẽ giúp người chơi có thêm cơ sở lựa chọn số phù hợp, từ đó xây dựng phương án tham gia xổ số miền Trung ngày 23/1/2026 một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Xem thêm: Thống kê nhận định XSMT ngày 23/8/2024 thứ 6 dễ ăn

Xem thêm: Thống kê nhận định XSMT ngày 21/9/2024 thứ 7 dễ ăn

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"