Dự đoán XSMT 23/1/2026 là nội dung được nhiều người chơi quan tâm trước giờ mở thưởng xổ số miền Trung. Thông qua việc tổng hợp kết quả cũ và áp dụng soi cầu Miền Trung ngày 23 tháng 1 năm 2026, bài viết cung cấp những gợi ý quan trọng về xu hướng ra số. Đây là nguồn tham khảo hữu ích dành cho người chơi đang tìm kiếm bộ số tiềm năng.
Xem lại kết quả Miền Trung thứ 6 tuần trước chi tiết
Thống kê XS Miền Trung ngày 23 tháng 1 năm 2026 thứ 6 hôm nay
Thống kê lô gan xổ số Miền Trung hôm nay ngày 23/1
- Lô 24 đang có mức gan cao nhất với 14 ngày chưa xuất hiện, dù đã ra gần nhất vào 06/01/2026, cho thấy đây là con số cần theo dõi sát khi doi cầu soi cầu xổ số Miền Trung ngày 23 tháng 1 thần tài.
- Các lô 12, 37, 28 và 80 duy trì mức gan từ 7–9 ngày, phản ánh xu hướng gan trung bình và khả năng quay lại trong các kỳ sắp tới.
- Nhóm lô 10, 49 và 60 có cùng mức gan 6 ngày, cho thấy sự chững lại ngắn hạn sau lần xuất hiện gần nhất.
- Các lô 52 và 59 mới gan 5 ngày, tuy chưa kéo dài nhưng vẫn nằm trong nhóm đáng cân nhắc khi dự đoán Miền Trung ngày 23 tháng 1 hôm nay miễn phí.
Thống kê Gia Lai ngày 23/01/2026
⚡ 5 cặp loto gan lì lâu chưa ra nhất: 02 – 12 – 49 – 64 – 40
⚡ Cặp số về nhiều nhất: 93 – 69 – 44 – 45 – 10
⚡ Thống kê lô giải tám: 95 – 76 – 18 – 01 – 75 – 45 – 57
⚡ 2 số cuối giải đặc biệt: 99 – 09 – 14 – 36 – 68 – 52 – 45
Thống kê Ninh Thuận ngày 23/01/2026
⚡ 5 cặp loto gan lì lâu chưa ra nhất: 96 – 49 – 83 – 55 – 05
⚡ Cặp số về nhiều nhất: 54 – 19 – 78 – 32 – 93
⚡ Thống kê lô giải tám: 86 – 22 – 08 – 37 – 24 – 97 – 00
⚡ 2 số cuối giải đặc biệt: 78 – 45 – 62 – 28 – 56 – 52 – 87
"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"