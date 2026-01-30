(GMT+7)

Dự đoán XSTG ngày 1 tháng 2 năm 2026 được xây dựng dựa trên việc tổng hợp và phân tích kết quả xổ số Tiền Giang ở các kỳ quay gần nhất. Thông qua thống kê tần suất và chu kỳ xuất hiện của các con số, người chơi có thêm cơ sở tham khảo trước giờ mở thưởng.

Tham khảo kết quả xổ số Tiền Giang tuần trước

Thống kê kết quả XSTG kỳ trước chi tiết nhất

Hai số cuối trong giải đặc biệt : 55

Các lô kép : 55

Đầu số về nhiều nhất : 5

Đuôi số có tần suất ra cao : 7

Đầu câm : 0, 8, 9

Đuôi câm : 0, 2

Việc xem lại kết quả XSTG các kỳ quay trước đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích và đánh giá xu hướng số học theo đánh giá của chuyên gia quay thử xsmb. Từ dữ liệu này, người chơi có thêm căn cứ thống kê nhằm nâng cao độ chính xác khi dự đoán XSTG ngày 1/2.

Dự đoán XSTG ngày mùng 1 tháng 2 năm 2026 chính xác

Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 1/2/2026 được xây dựng từ việc tổng hợp dữ liệu thống kê và các phương pháp soi cầu hiệu quả. Những gợi ý số dưới đây mang tính tham khảo, hỗ trợ người chơi lựa chọn trước giờ quay thưởng.

👉 Gợi ý giải tám: 42

👉 Soi cầu Tiền Giang: 68

👉 Bao lô tô 2 số kết hợp cùng quay thử quảng ngãi: 11 – 59 – 90

Thống kê xổ số Tiền Giang ngày 1/2/2026 chủ nhật miễn phí

Thống kê đầu giải đặc biệt XSTG lâu chưa về tính đến 1/2

Đầu 0 và đầu 1 đang là hai đầu gan lâu nhất, với thời gian chưa xuất hiện lần lượt 28 và 27 ngày , cho thấy mức độ gan cao và cần được theo dõi sát khi dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 1/2/2026 thần tài.

đang là hai đầu gan lâu nhất, với thời gian chưa xuất hiện lần lượt , cho thấy mức độ gan cao và cần được theo dõi sát khi dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 1/2/2026 thần tài. Đầu 9 xếp tiếp theo với 21 ngày gan , phản ánh chu kỳ vắng mặt tương đối dài trong thời gian gần đây.

xếp tiếp theo với , phản ánh chu kỳ vắng mặt tương đối dài trong thời gian gần đây. Đầu 4 có mức gan trung bình 12 ngày , cho thấy khả năng quay lại trong các kỳ sắp tới.

có mức gan trung bình , cho thấy khả năng quay lại trong các kỳ sắp tới. Các đầu 2, 6 và 7 có số ngày gan từ 5–7 ngày , mức độ tích lũy chưa quá cao nhưng vẫn đáng lưu ý khi soi cầu dự đoán XSTG ngày 1/2.

có số ngày gan từ , mức độ tích lũy chưa quá cao nhưng vẫn đáng lưu ý khi soi cầu dự đoán XSTG ngày 1/2. Đầu 3 mới gan 4 ngày , trong khi đầu 8 vừa xuất hiện gần đây với mức gan thấp nhất 1 ngày .

mới gan , trong khi vừa xuất hiện gần đây với mức gan thấp nhất . Nhìn chung, dàn đầu giải đặc biệt Tiền Giang đang có sự phân hóa rõ rệt, tạo cơ sở để người chơi cân nhắc khi phân tích và lựa chọn. Thống kê đuôi GDB xổ số Tiền Giang lâu chưa ra tính đến 1/2/2026 Đuôi 6 đang là đuôi gan cao nhất với 33 ngày chưa xuất hiện , thể hiện chu kỳ vắng mặt kéo dài và rất đáng chú ý.

đang là đuôi gan cao nhất với , thể hiện chu kỳ vắng mặt kéo dài và rất đáng chú ý. Đuôi 3 xếp tiếp theo với 20 ngày gan , cho thấy dấu hiệu tích lũy rõ rệt trong thời gian gần đây.

xếp tiếp theo với , cho thấy dấu hiệu tích lũy rõ rệt trong thời gian gần đây. Đuôi 9 có mức gan 14 ngày , nằm trong nhóm gan trung bình nhưng vẫn cần được theo dõi khi soi cầu dự đoán XSTG ngày 1 tháng 2 năm 2026 .

có mức gan , nằm trong nhóm gan trung bình nhưng vẫn cần được theo dõi khi soi cầu dự đoán XSTG ngày 1 tháng 2 năm 2026 . Các đuôi 7 và 0 đang gan từ 8–9 ngày , phản ánh mức độ tích lũy tương đối ổn định.

đang gan từ , phản ánh mức độ tích lũy tương đối ổn định. Nhóm đuôi 1, 8 và 2 mới gan từ 2–4 ngày , trong khi đuôi 4 vừa xuất hiện gần đây với 1 ngày gan .

mới gan từ , trong khi vừa xuất hiện gần đây với . Đuôi 5 đã ra ở kỳ gần nhất nên hiện không có trạng thái gan, đóng vai trò cân bằng trong dàn thống kê. Tổng hợp các dữ liệu thống kê và phương pháp soi cầu cho thấy Dự đoán XSTG ngày 1 tháng 2 năm 2026 mang tính tham khảo cao, hỗ trợ người chơi có thêm cơ sở phân tích trước giờ mở thưởng. Việc kết hợp linh hoạt nhiều yếu tố sẽ giúp quá trình lựa chọn con số trở nên hiệu quả hơn. Xem thêm: Dự đoán XSTG ngày 21/12/2025 tham khảo Tiền Giang

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"