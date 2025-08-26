(GMT+7)

EURO 2024 tại Đức không chỉ là sân khấu của những trận cầu đỉnh cao, mà còn là nơi ghi dấu nhiều kỷ lục mới và câu chuyện lịch sử. Từ sức trẻ bùng nổ đến các màn trình diễn thăng hoa những con số thống kê Euro 2024 hấp dẫn đã minh chứng cho sự hấp dẫn và tính cạnh tranh của giải đấu bên cạnh những thống kê ‘tệ’ cần cải thiện.

Những cột mốc ấn tượng thống kê EURO 2024

1. Tây Ban Nha – Nhà vô địch ‘hoàn hảo’

Lần đầu tiên giành 4 chức vô địch châu Âu , vượt qua mọi đối thủ lịch sử.

, vượt qua mọi đối thủ lịch sử. Thắng cả 7 trận tại giải mà không cần đến loạt luân lưu , lần đầu tiên trong lịch sử ltd bd EURO.

, lần đầu tiên trong lịch sử ltd bd EURO. Ghi 15 bàn , phá kỷ lục ghi bàn một giải của Pháp tại EURO 1984.

, phá kỷ lục ghi bàn một giải của Pháp tại EURO 1984. 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn, thiết lập kỷ lục mới về số cầu thủ lập công.

2. Lamine Yamal – một biểu tượng tuổi teen

Cầu thủ trẻ nhật ra sân tại EURO (16 tuổi 338 ngày) , đồng thời là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải đấu.

, đồng thời là giải đấu. Ghi bàn ở trận bán kết và ra sân trận chung kết sau khi tròn 17 tuổi, chỉ là cầu thủ trẻ nhất làm được điều này.

và ra sân trận chung kết sau khi tròn 17 tuổi, chỉ là cầu thủ trẻ nhất làm được điều này. Cầu thủ U17 đầu tiên có 3 kiến tạo trong một kỳ EURO , và thêm một pha kiến tạo nữa ở chung kết tổng cộng 4 kiến tạo.

, và thêm một pha kiến tạo nữa ở chung kết tổng cộng 4 kiến tạo. Giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2024 và sở hữu Bàn thắng đẹp nhất giải.

3. Kỷ lục cá nhân và tập thể khác

Cristiano Ronaldo tham dự EURO thứ 6 , là cầu thủ nhiều giải nhất, giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất (30 trận), đồng thời là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi quả 11m ở tuổi 39.

, là cầu thủ nhiều giải nhất, giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất (30 trận), đồng thời là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi quả 11m ở tuổi 39. Luka Modrić trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn tại EURO ở tuổi 38.

trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn tại EURO ở tuổi 38. Pepe (Bồ Đào Nha) – cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự EURO, ở tuổi 41.

– cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự EURO, ở tuổi 41. Nedim Bajrami (Albania) ghi bàn nhanh nhất lịch sử EURO chỉ sau 23 giây khai cuộc.

ghi bàn nhanh nhất lịch sử EURO chỉ sau 23 giây khai cuộc. Toni Kroos đạt độ chính xác chuyền bóng cao nhất từ trước đến nay tại EURO, với 99% trong trận gặp Scotland.

đạt độ chính xác chuyền bóng cao nhất từ trước đến nay tại EURO, với 99% trong trận gặp Scotland. Turkey vs Czechia trở thành trận đấu nổi bật nhất về thẻ phạt: 16 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, nhiều nhất lịch sử EURO.

4. Ghi nhận thêm từ báo chí và truyền thông

Georgia lọt vào vòng knock-out lần đầu với thủ môn Mamardashvili thi đấu xuất sắc với 29 pha cứu thua nhiều nhất giải.

lần đầu với thủ môn Mamardashvili thi đấu xuất sắc với nhiều nhất giải. Anh lập kỷ lục buồn khi thua liên tiếp hai trận chung kết EURO (2020 và 2024), trong khi Gareth Southgate là HLV đầu tiên làm điều đó.

khi thua liên tiếp hai trận chung kết EURO (2020 và 2024), trong khi Gareth Southgate là HLV đầu tiên làm điều đó. Nhất vòng bảng ghi ít bàn nhất (Group C), Anh chỉ ghi 1 bàn thắng, đạt thành tích kém nhất trong lịch sử EURO

Những số liệu thống kê Euro 2024 “tệ”

1. Euro 2024 bị đánh giá là “nhạt nhoà” so với các giải trước

Tỷ lệ các trận hoà cao bất thường : Giai đoạn loại trực tiếp có tới 17 trận hoà/48 (35%) , trong khi dự đoán bóng đá các giải lớn trước đó chỉ đạt khoảng 17–27%.

: Giai đoạn loại trực tiếp có tới , trong khi dự đoán bóng đá các giải lớn trước đó chỉ đạt khoảng 17–27%. Số bàn thắng ít hơn trước : Tổng cộng 108 bàn/48 trận (2,25 bàn/trận) , thấp hơn Euro 2020 (2,8) và World Cup 2018, 2022 (khoảng 2,6).

: Tổng cộng , thấp hơn Euro 2020 (2,8) và World Cup 2018, 2022 (khoảng 2,6). Chỉ 7 trận có 4 bàn trở lên (15%), thấp hơn hẳn các giải trước (World Cup 2018: 25%, Euro 2020: 29%).

2. Tuyển Anh kém ấn tượng về tạo cơ hội

Số cú sút vào khung thành thấp : Chỉ 10,9 cú sút/90 phút , xếp thứ 18/24 đội.

: Chỉ , xếp thứ 18/24 đội. Chất lượng cơ hội yếu : England có 0,88 xG/90 phút , xếp thứ 19/24 (thậm chí thấp hơn cả các đội yếu như Romania, Georgia).

: England có , xếp thứ 19/24 (thậm chí thấp hơn cả các đội yếu như Romania, Georgia). Tỷ lệ bàn thắng từ đá phạt trực tiếp bằng 0 trong giai đoạn bảng một điểm đáng lo ngại.

trong giai đoạn bảng một điểm đáng lo ngại. Một pha chuyền duy nhất từ Phil Foden đến Harry Kane, còn lại chủ yếu truyền về thủ môn biểu tượng cho sự thiếu kết nối hàng công.

3. Bảng C tệ nhất trong lịch sử EURO?

Tổng cộng chỉ 7 bàn thắng trong 6 trận là một trong những nhóm ít bàn thắng nhất EURO lịch sử (cùng với Group C Euro 2016).

trong 6 trận là một trong những nhóm ít bàn thắng nhất EURO lịch sử (cùng với Group C Euro 2016). Hai trận cuối bảng đều khép lại với tỷ số 0–0, lần đầu tiên trong lịch sử EURO.

4. Trận đấu “xấu nhất” dẫn đến nhiều thẻ phạt nhất lịch sử EURO

Turkey vs Czechia chứng kiến 18 thẻ (16 vàng + 2 đỏ) kỷ lục “bẩn nhất” giải đấu.

chứng kiến (16 vàng + 2 đỏ) kỷ lục “bẩn nhất” giải đấu. Tổng thẻ vàng giai đoạn bảng là 161, vượt quá Euro 2020 (151), và cũng làm tăng đáng kể số thẻ đỏ giai đoạn bảng.

5. Kịch bản không may và bất công

Ukraine là đội đầu tiên trong lịch sử EURO kiếm 4 điểm nhưng vẫn bị loại ở vòng bảng do hiệu số thấp nhất trong nhóm xếp hạng ba tốt nhất.

do hiệu số thấp nhất trong nhóm xếp hạng ba tốt nhất. Group E là nhóm đầu tiên trong lịch sử EURO, nơi cả 4 đội đều kết thúc với cùng 4 điểm một sự lạ trong lịch sử các giải đấu lớn.

6. Ronaldo tấn công kém hiệu quả

Cristiano Ronaldo thực hiện 23 cú sút nhưng không ghi bàn, là kỷ lục buồn cho người chơi có nhiều pha dứt điểm nhất mà không ghi bàn

EURO 2024 không chỉ là bữa tiệc bóng đá đỉnh cao mà còn là nơi sinh ra nhiều câu chuyện lịch sử qua số liệu ấn tượng. Từ chiến tích ‘hoàn hảo’ của Tây Ban Nha, tài năng vươn tầm của Yamal, đến những dấu ấn cá nhân từ Kroos, Ronaldo hay các kỷ lục mới về tuổi tác và tốc độ… Tất cả làm nên một giải đấu đáng nhớ. Những con số kể trên không chỉ là thống kê, mà là minh chứng cho sự tiến bộ, cảm xúc và những khoảnh khắc bất tử trong lịch sử EURO. Tìm hiểu thêm những nội dung blog bóng đá thú vị khác từ website chúng tôi.