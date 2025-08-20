(GMT+7)

Chung kết EURO 2024 đã khép lại với vô vàn cảm xúc, mang đến cho người hâm mộ những khoảnh khắc lịch sử không thể quên. Trong bài viết này, Blog bóng đá sẽ cùng bạn điểm qua những cầu thủ nổi bật nhất, những pha bóng đỉnh cao, và phân tích ai thực sự là ngôi sao của trận chung kết EURO 2024.

Diễn biến trận chung kết EURO 2024

Hiệp 1

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha nhanh chóng triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Pedri và Gavi đóng vai trò trung tâm, điều phối nhịp điệu và phát động các pha tấn công.

Ngược lại, tuyển Anh chủ động lùi về phòng ngự, sử dụng sơ đồ 4-3-3 với các tiền đạo cánh nhanh nhẹn tận dụng tốc độ để phản công. Phút 18, Saka có pha bứt tốc bên cánh phải, căng ngang nhưng thủ môn Tây Ban Nha đã kịp thời băng ra cản phá giữ kqbd 0-0.

Phút 32, tuyển Tây Ban Nha tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Álvaro Morata bật cao đánh đầu sau quả tạt chuẩn xác của Dani Carvajal. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp một khép lại với thế trận cân bằng, không đội nào mở được tỷ số.

Hiệp 2

Bước sang hiệp hai, cả hai HLV đều có những thay đổi chiến thuật. Tây Ban Nha tăng cường tấn công trung lộ, sử dụng sự sáng tạo của Ferran Torres và khả năng dứt điểm của Morata.

Phút 54, Tây Ban Nha có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, Ferran Torres căng ngang cho Morata dứt điểm vào góc gần. Bàn thắng này giúp Tây Ban Nha chiếm ưu thế và buộc Anh phải tăng tốc tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 70, Anh có cơ hội cân bằng kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay khi Harry Kane nhận bóng trong vòng cấm, tung cú sút hiểm nhưng thủ môn Tây Ban Nha xuất sắc cản phá. Những phút cuối trận, Anh dồn đội hình lên tìm bàn thắng nhưng Tây Ban Nha tổ chức phòng ngự chắc chắn và triển khai phản công sắc bén, khiến hàng thủ Anh nhiều lần chao đảo.

Chung kết EURO 2024: Ai là ngôi sao tỏa sáng nhất?

Ferran Torres: Không chỉ là tác giả pha kiến tạo quan trọng, Torres còn liên tục di chuyển tạo khoảng trống, phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội, khiến hàng thủ Anh luôn trong tình trạng báo động.

Álvaro Morata: Cầu thủ quan trọng trên hàng công Tây Ban Nha với bàn thắng mở tỷ số quyết định. Morata không chỉ tỏa sáng bằng bàn thắng mà còn giúp đội bóng giữ nhịp tấn công, làm tường cho đồng đội và tạo áp lực liên tục lên hàng phòng ngự Anh.

Harry Kane: Dù không ghi bàn, Kane là tâm điểm trong các pha phản công, thu hút hậu vệ Tây Ban Nha và mở ra khoảng trống cho đồng đội. Khả năng di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm của Kane luôn đe dọa khung thành đối phương.

Bukayo Saka: Với tốc độ và kỹ thuật cá nhân, Saka tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm, liên tục thử thách sự chắc chắn của hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Màn trình diễn của Saka là minh chứng cho tiềm năng trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Unai Simón: Thủ môn Tây Ban Nha xứng đáng là nhân tố quyết định. Với những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống đối mặt với Kane ở phút 70, Simón giữ sạch lưới cho đội nhà, giúp Tây Ban Nha bảo toàn lợi thế và tạo nền tảng cho chiến thắng.

Chung kết EURO 2024 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc khó quên cho người hâm mộ. Nếu phải chọn một ngôi sao nổi bật nhất của trận chung kết EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh, cái tên khó có thể bỏ qua là Álvaro Morata.