Tin bóng đá: Mikel Arteta đảm nhiệm vai trò mới

Tin bóng đá: Tại Under Armour, Mikel Arteta sẽ đảm nhiệm chức vụ đại sứ toàn cầu và giám đốc biểu diễn.

Mikel Arteta đảm nhiệm vai trò mới

Mikel Arteta đã gây bất ngờ khi nhận vai trò mới tại công ty đồ thể thao nổi tiếng. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu và giám đốc biểu diễn. Dù vị trí này không phải là một sự chuyển giao công việc hoàn toàn nhưng nó khẳng định tầm ảnh hưởng rộng lớn của Arteta trong làng thể thao.

Arsenal, dưới sự dẫn dắt của HLV Arteta sẽ đặt mục tiêu có ket qua bong da truc tuyen vượt qua vị trí thứ hai của họ trong ba mùa giải trước và hướng tới chức vô địch. Mùa giải mới bắt đầu với trận đấu khó khăn với Manchester United vào Chủ nhật tới.

Để chuẩn bị cho mùa giải, Arteta đã chi 208 triệu bảng để nâng cấp đội hình gồm việc ký hợp đồng với tiền đạo Viktor Gyokeres với giá 64 triệu bảng. Các tân binh như Noni Madueke, Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard đã gia nhập đội bóng trong mùa hè này.

Những bổ sung này củng cố đội hình và tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho các vị trí trong đội. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Arteta và đội hình mạnh mẽ, Arsenal hướng đến một mùa giải thành công hơn.

Sơ lược về HLV Mikel Arteta

Mikel Arteta Amatriain sinh ngày 26 tháng 3 năm 1982 tại San Sebastián, Tây Ban Nha. Ông là một cựu tiền vệ và hiện là huấn luyện viên trưởng của Arsenal (Anh). Trong sự nghiệp cầu thủ, Arteta nổi tiếng với khả năng chuyền bóng chính xác, kỹ thuật khéo léo và tư duy chiến thuật nhạy bén.

Arteta khởi nghiệp tại lò đào tạo trẻ FC Barcelona, sau đó thi đấu cho nhiều CLB châu Âu như Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad, và đặc biệt là Everton, nơi ông trở thành trụ cột ở hàng tiền vệ suốt nhiều năm. Năm 2011, ông gia nhập Arsenal và góp phần mang về 2 danh hiệu FA Cup (2014, 2015) trước khi giải nghệ năm 2016.

Ngay sau khi treo giày, Arteta bước vào sự nghiệp huấn luyện khi làm trợ lý HLV Pep Guardiola tại Manchester City, cùng đội bóng giành nhiều chức vô địch Premier League và các danh hiệu quốc nội khác. Tháng 12/2019, ông trở thành HLV trưởng Arsenal, mang đến lối chơi giàu tính chiến thuật và giúp đội giành FA Cup 2020 cùng Community Shield 2020.

Dưới thời Arteta, Arsenal dần hồi sinh, cạnh tranh ngôi vô địch Premier League và được đánh giá cao nhờ triết lý bóng đá hiện đại, đề cao tính kỷ luật, khả năng pressing và sự kết hợp giữa sức trẻ với kinh nghiệm.

