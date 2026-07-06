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KTP Kotka gặp JaPS lúc 22h30 ngày 10/7 trong khuôn khổ giải Hạng Nhất Phần Lan. Đây là trận đối đầu được đánh giá khá chênh lệch khi đội chủ nhà đang sở hữu phong độ ổn định cùng thành tích đối đầu vượt trội. Trong khi đó, JaPS vẫn chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể về tính ổn định, đặc biệt là ở những chuyến làm khách.

Số liệu lịch sử đối đầu KTP Kotka vs JaPS

Lịch sử đối đầu đang nghiêng khá rõ về phía KTP Kotka. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, KTP giành tới 6 chiến thắng, JaPS thắng 3 và hai đội hòa 1 trận.

Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 5/2026, KTP Kotka đánh bại JaPS với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Trước đó, đội bóng này cũng từng thắng 2-0, 3-1 và đặc biệt là chiến thắng đậm 6-0 trước JaPS ở mùa giải 2022.

Những thống kê trên cho thấy KTP Kotka thường thi đấu rất hiệu quả mỗi khi đối đầu JaPS. Theo đánh giá từ các chuyên trang du doan bong da, đội chủ nhà tiếp tục được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và sự ổn định trong lối chơi.

Ngoài thành tích vượt trội, KTP Kotka còn cho thấy khả năng tận dụng lợi thế sân nhà rất tốt trước JaPS. Trong nhiều lần tiếp đón đối thủ này, KTP không chỉ giành chiến thắng mà còn ghi khá nhiều bàn thắng.

Theo thống kê kqbd thời gian gần đây, JaPS cũng sở hữu số trận thua nhiều hơn đáng kể so với KTP Kotka, phản ánh sự khác biệt về phong độ giữa hai đội.

Số liệu phong độ KTP Kotka gặp JaPS

KTP Kotka duy trì phong độ ấn tượng

KTP Kotka đang có phong độ rất tốt. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ giành tới 7 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 2 trận.

Ở vòng đấu gần đây, KTP hòa JIPPO với tỷ số 3-3 trong trận đấu giàu cảm xúc. Trước đó, đội bóng này liên tiếp đánh bại Haka, EIF Ekenas, KaPa, SJK Akatemia, HJK Klubi 04 và chính JaPS.

Hàng công của KTP Kotka đang hoạt động hiệu quả với nhiều trận ghi từ 2 bàn trở lên. Trong khi đó, hàng thủ cũng duy trì sự chắc chắn ở phần lớn các trận đấu, giúp đội bóng thường xuyên giành kết quả tích cực.

JaPS vẫn thiếu sự ổn định

JaPS có phong độ thất thường khi chỉ thắng 4 và thua tới 6 trong 10 trận gần nhất. Dù vừa đánh bại SJK Akatemia với tỷ số 1-0, nhưng trước đó họ từng nhận thất bại nặng 0-5 trước PK-35 và thua liên tiếp trước MP Mikkeli, KuPS hay chính KTP Kotka.

Điểm yếu lớn nhất của JaPS nằm ở hàng phòng ngự khi đội bóng thường xuyên để lộ khoảng trống và gặp khó trước các đối thủ có hàng công mạnh.

Nhận định kết quả KTP Kotka gặp JaPS, 22h30 ngày 10/7

KTP Kotka không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn sở hữu phong độ ổn định hơn đối thủ. Thành tích đối đầu vượt trội cùng khả năng ghi bàn tốt là cơ sở để đội bóng này hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, JaPS vẫn cho thấy nhiều hạn chế ở khả năng phòng ngự và thường gặp khó khi phải làm khách trước các đội bóng mạnh.

Với phong độ hiện tại, KTP Kotka được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành chiến thắng với cách biệt an toàn.

Dự đoán tỷ số: KTP Kotka 2-0 JaPS

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Xét trên mọi khía cạnh ở trận KTP Kotka gặp JaPS, 22h30 ngày 10/7, KTP Kotka đều nhỉnh hơn JaPS trước cuộc chạm trán này. Đội khách chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi, nhưng nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, họ rất khó tạo nên bất ngờ. Một chiến thắng dành cho KTP Kotka là kịch bản được nhiều người chờ đợi ở vòng đấu này.