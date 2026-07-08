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Đội tuyển Argentina là một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới với nhiều chức vô địch lớn. Bên cạnh những thế hệ cầu thủ xuất chúng, thành công của Albiceleste còn gắn liền với tài năng của các chiến lược gia trên băng ghế chỉ đạo. Mỗi HLV Argentina đều để lại dấu ấn riêng bằng triết lý bóng đá, cách xây dựng đội hình và khả năng truyền cảm hứng cho các học trò. Dưới đây là những huấn luyện viên huyền thoại góp phần đưa Argentina trở thành thế lực của bóng đá thế giới.

Tiêu chí lựa chọn những HLV Argentina xuất sắc nhất

Có nhiều tiêu chí để lựa chọn huấn luyện viên Argentina vĩ đại. Dưới đây là 3 tiêu chí quan trọng nhất:

Thành tích cùng đội tuyển

Tiêu chí đầu tiên để đánh giá một huấn luyện viên Argentina là những danh hiệu và thành tích đạt được. Chức vô địch World Cup, Copa America hay chuỗi trận ấn tượng đều phản ánh năng lực của một nhà cầm quân. Đây cũng là yếu tố được người hâm mộ quan tâm khi theo dõi nhận định bóng đá trước mỗi giải đấu lớn.

Tầm ảnh hưởng về chiến thuật

Một HLV của Argentina huyền thoại không chỉ giỏi giành chiến thắng mà còn phải xây dựng được lối chơi phù hợp với từng thế hệ cầu thủ. Những chiến thuật hiệu quả, khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự là nền tảng giúp đội tuyển duy trì sức cạnh tranh trong nhiều năm.

Di sản để lại

Di sản là yếu tố cuối cùng để đánh giá một HLV tuyển Argentina. Ngoài thành tích, họ cần tạo nên bản sắc thi đấu, truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp và góp phần phát triển bóng đá nước nhà. Tương tự như việc nhiều người vẫn nhắc đến huấn luyện viên đội tuyển Anh, họ luôn được ghi nhớ nhờ dấu ấn đặc biệt trong lịch sử.

TOP HLV tuyển Argentina vĩ đại nhất lịch sử

César Luis Menotti

Thành tích: Vô địch World Cup 1978 cùng đội tuyển Argentina.

César Luis Menotti là người mang về chức vô địch World Cup đầu tiên cho Argentina. Ông xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt, đề cao kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Dưới sự dẫn dắt của Menotti, Argentina không chỉ chinh phục cúp vàng thế giới mà còn tạo nên một bản sắc bóng đá riêng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều thế hệ sau.

Huấn luyện viên Argentina Carlos Bilardo

Thành tích: Vô địch World Cup 1986 và á quân World Cup 1990.

Carlos Bilardo được xem là một trong những chiến lược gia thực dụng và hiệu quả nhất lịch sử bóng đá Argentina. Ông nổi tiếng với khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ, phát huy tối đa tài năng của Diego Maradona để đưa đội tuyển lên ngôi vô địch tại Mexico 1986. Thành công của Bilardo trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử Albiceleste.

Marcelo Bielsa

Thành tích: Giành HCV Olympic 2004

Marcelo Bielsa không giành được World Cup nhưng vẫn được đánh giá là một trong những HLV có ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Argentina. Ông nổi tiếng với triết lý pressing cường độ cao, lối chơi tấn công hiện đại và khả năng phát triển cầu thủ trẻ. Nhiều HLV hàng đầu thế giới sau này đều chịu ảnh hưởng từ tư duy chiến thuật của Bielsa.

HLV của Argentina Lionel Scaloni

Thành tích: Vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022 và World Cup 2022

Lionel Scaloni là người đưa Argentina trở lại đỉnh cao sau nhiều năm chờ đợi. Khi tiếp quản đội tuyển, ông xây dựng tập thể đoàn kết, kết hợp hài hòa giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ. Đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022, khép lại hành trình lịch sử của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia và đưa Scaloni trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất Argentina.

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Lịch sử đội tuyển Argentina được tạo nên bởi nhiều chiến lược gia xuất sắc với những triết lý và phong cách khác nhau. César Luis Menotti đặt nền móng cho chức vô địch thế giới đầu tiên, Carlos Bilardo ghi dấu với chiến thuật thực dụng, Marcelo Bielsa truyền cảm hứng cho bóng đá hiện đại, còn Lionel Scaloni mở ra kỷ nguyên thành công mới cùng thế hệ của Lionel Messi. Những đóng góp của các HLV Argentina kể trên không chỉ mang về danh hiệu mà còn góp phần xây dựng vị thế của Argentina trong làng bóng đá thế giới.