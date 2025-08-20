Những khoảnh khắc lịch sử tại chung kết EURO 2022

(GMT+7)

Chung kết EURO 2022 đã khép lại một giải đấu đầy cảm xúc và ấn tượng. Trận đấu giữa Đội tuyển Anh và Đức không chỉ là cuộc so tài của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ.

Bối cảnh trước trận chung kết

Đội tuyển Anh: Được thi đấu trên sân nhà, The Lionesses đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ. Họ thể hiện phong độ xuất sắc từ vòng bảng đến bán kết, với các chiến thắng ấn tượng trước những đội bóng mạnh như Áo, Thụy Điển và Pháp. Chiến thuật của HLV Sarina Wiegman chú trọng vào lối chơi pressing toàn sân, phối hợp linh hoạt giữa các tiền vệ và tiền đạo.

Đội tuyển Đức: Tuyển Đức là đội bóng giàu thành tích, giàu kinh nghiệm và luôn là đối thủ đáng gờm trong các giải đấu châu Âu. Các cầu thủ Đức được đánh giá cao về kỹ thuật cá nhân và sự phối hợp nhóm, khiến họ trở thành thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào.

Diễn biến chính của trận chung kết EURO 2022

Hiệp 1

Trận đấu khởi đầu với nhịp điệu nhanh, cả hai đội liên tục tổ chức các pha tấn công nguy hiểm. Tuyển Anh chủ động pressing và kiểm soát bóng nhiều hơn. Trong khi Đức tìm cách khai thác tốc độ và kỹ thuật cá nhân của các tiền đạo. Tuy nhiên, hàng thủ vững chắc của cả hai đội đã ngăn chặn thành công các cơ hội nguy hiểm, hiệp 1 kết thúc với kết quả bóng đá trực tuyến 0-0.

Hiệp 2

Phút 62: Ella Toone mở tỷ số cho đội tuyển Anh với pha dứt điểm tinh tế sau đường chuyền chính xác của Beth Mead. Bàn thắng giúp Anh tăng tinh thần và tiếp tục ép sân đối phương.

Phút 79: Lina Magull gỡ hòa cho Đức bằng cú sút xa xuất sắc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Pha bóng này không chỉ làm nức lòng người hâm mộ mà còn chứng minh kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Đức.

Hiệp phụ

Phút 110: Chloe Kelly trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định tỷ lệ bóng đá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Anh. Bàn thắng này không chỉ đưa The Lionesses vượt lên dẫn trước mà còn khép lại trận đấu đầy kịch tính, đưa đội nhà đến chức vô địch lịch sử.

Những khoảnh khắc lịch sử tại chung kết EURO 2022

Bàn thắng quyết định của Chloe Kelly: Pha lập công của Kelly là khoảnh khắc lịch sử không thể quên. Đây là lần đầu tiên cô ghi bàn trong một trận đấu quốc tế chính thức và bàn thắng đã giúp Anh giành chức vô địch EURO 2022. Hình ảnh Kelly ăn mừng với áo khoác thủ môn của đồng đội đã trở thành biểu tượng của chiến thắng.

Bàn gỡ hòa của Lina Magull: Cú sút xa của Magull ở phút 79 đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, khẳng định khả năng kỹ thuật và tinh thần chiến đấu kiên cường của đội tuyển Đức. Pha bóng này cũng làm tăng thêm kịch tính, khiến hiệp phụ trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn.

Không khí cuồng nhiệt tại Wembley: Sự hiện diện của hơn 87.000 khán giả tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trên sân. Những tiếng hò reo, cờ hoa và sự cổ vũ không ngừng của fan hâm mộ đã góp phần làm nên một trận chung kết đầy cảm xúc.

Lễ trao cúp: Hình ảnh đội trưởng Leah Williamson nâng cao chiếc cúp vô địch cùng các đồng đội đã khép lại một hành trình lịch sử cho bóng đá nữ Anh. Đây là lần đầu tiên Anh vô địch một giải đấu lớn, kết thúc gần 50 năm chờ đợi danh hiệu kể từ World Cup 1966 ở nam.

Chung kết EURO 2022 đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Những khoảnh khắc như bàn thắng của Chloe Kelly, sự gỡ hòa của Lina Magull hay không khí cuồng nhiệt tại Wembley sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của bóng đá nữ thế giới.