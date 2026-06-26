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Argentina không chỉ nổi tiếng với những tiền đạo hay tiền vệ xuất chúng mà còn sở hữu nhiều thủ môn tài năng góp phần tạo nên các giai đoạn thành công của đội tuyển quốc gia. Qua từng thời kỳ, nhiều thủ môn Argentina đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy, góp công lớn vào những danh hiệu ở World Cup, Copa America cũng như các giải đấu cấp câu lạc bộ. Dưới đây là những cái tên giàu thành tích nhất của bóng đá Argentina.

Top thủ môn Argentina nhiều danh hiệu nhất

Emiliano Martínez

Thành tích: Vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, Finalissima 2022

Emiliano Martínez là cái tên nổi bật nhất trong thế hệ hiện tại của thủ môn tuyển Argentina. Anh gây ấn tượng với phản xạ nhanh, khả năng cản phá phạt đền và tâm lý thi đấu cực kỳ vững vàng ở những trận cầu lớn.

Tại World Cup 2022, Martínez nhiều lần cứu thua quyết định trong các loạt sút luân lưu, góp công lớn giúp Argentina giành chức vô địch thế giới sau nhiều năm chờ đợi. Phong độ ổn định ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển giúp anh trở thành một trong những thủ môn thành công nhất lịch sử bóng đá nước này.

Trong nhiều chuyên mục nhận định bóng đá, Martínez luôn được đánh giá là điểm tựa vững chắc của hàng phòng ngự Argentina.

Ubaldo Fillol

Thành tích: Vô địch World Cup 1978, nhiều lần vô địch giải quốc nội Argentina cùng River Plate

Ubaldo Fillol được xem là một trong những thủ môn của Argentina xuất sắc nhất thế kỷ XX. Ông nổi bật với phản xạ nhanh, khả năng bắt bóng chắc chắn và phong cách thi đấu điềm tĩnh.

Fillol là nhân tố quan trọng giúp Argentina lần đầu tiên đăng quang World Cup ngay trên sân nhà năm 1978. Những màn trình diễn ổn định của ông đã góp phần xây dựng nền móng cho sự phát triển của bóng đá Argentina trong nhiều năm sau đó.

Thủ môn của Argentina Sergio Romero

Thành tích: Á quân World Cup 2014, á quân Copa America 2015 và 2016

Sergio Romero từng là lựa chọn số một trong khung gỗ của Argentina suốt gần một thập kỷ. Anh nổi bật với khả năng phản xạ, cản phá trong các tình huống đối mặt và thi đấu ổn định ở những giải đấu lớn.

Dù chưa thể giành danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia, Romero vẫn được đánh giá rất cao nhờ những đóng góp xuyên suốt và là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Argentina.

Nery Pumpido

Thành tích: Vô địch World Cup 1986, Copa Libertadores và Cúp Liên lục địa cùng River Plate

Nery Pumpido là người trấn giữ khung thành trong hành trình vô địch World Cup 1986 của Argentina. Ông sở hữu khả năng chỉ huy hàng phòng ngự hiệu quả cùng phong cách thi đấu chắc chắn.

Những pha cứu thua đúng thời điểm của Pumpido góp phần quan trọng vào thành công của đội tuyển. Ông cũng để lại dấu ấn tại cấp câu lạc bộ với nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, người hâm mộ còn thường so sánh sự ổn định của ông với thủ môn đội tuyển anh 125 lần khoác áo Tam Sư trong các cuộc thảo luận về những người gác đền huyền thoại.

Amadeo Carrizo

Thành tích: 7 chức vô địch Argentina cùng River Plate

Amadeo Carrizo là một trong những người tiên phong thay đổi cách chơi của vị trí thủ môn. Ông thường xuyên rời vòng cấm để hỗ trợ phòng ngự và xử lý bóng bằng chân rất tốt, điều hiếm thấy ở thời điểm đó.

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Carrizo còn được xem là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thủ môn hiện đại của Argentina với phong cách thi đấu táo bạo và sáng tạo.

Các thủ môn của đội tuyển Argentina giàu thành tích có đóng góp gì?

Tạo nên sự chắc chắn cho hàng phòng ngự

Các thế hệ thủ môn của đội tuyển Argentina luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hàng phòng ngự vững chắc. Khả năng chỉ huy, tổ chức và đưa ra những pha cứu thua quyết định giúp đội tuyển duy trì sự ổn định ở các giải đấu lớn.

Góp phần mang về nhiều danh hiệu quốc tế

Không chỉ tỏa sáng trong các trận đấu thông thường, nhiều thủ môn Argentina còn trở thành người hùng ở những trận chung kết và các loạt sút luân lưu. Những màn trình diễn xuất sắc trong các thời khắc quyết định đã góp phần giúp Argentina giành nhiều danh hiệu danh giá trên đấu trường quốc tế.

Truyền cảm hứng cho thế hệ thủ môn trẻ

Thành công của nhiều thế hệ thủ môn đã tạo động lực cho các cầu thủ trẻ theo đuổi vị trí người gác đền. Tinh thần thi đấu quyết tâm, khả năng làm chủ áp lực và sự ổn định là những yếu tố được nhiều học viện bóng đá tại Argentina chú trọng đào tạo.

Khẳng định vị thế của bóng đá Argentina

Sự xuất hiện của nhiều thủ môn Argentina đẳng cấp đã góp phần khẳng định sức mạnh toàn diện của bóng đá nước này. Không chỉ nổi tiếng với các ngôi sao tấn công, Argentina còn được biết đến là quốc gia sở hữu nhiều thủ môn xuất sắc, đủ khả năng thi đấu thành công ở các giải vô địch hàng đầu thế giới.

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Trong lịch sử bóng đá thế giới, Argentina đã sản sinh nhiều người gác đền xuất sắc với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Từ những huyền thoại của thế kỷ trước đến các ngôi sao hiện đại, mỗi thủ môn Argentina đều để lại dấu ấn bằng tài năng, bản lĩnh và những đóng góp quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Chính những thành tích ấy đã giúp thủ môn tuyển Argentina luôn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.