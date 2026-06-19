(GMT+7)

Trong gần một thế kỷ tồn tại, AS Roma đã trải qua nhiều giai đoạn thành công dưới sự dẫn dắt của những chiến lược gia tài năng. Không phải ai cũng có thể gắn bó lâu dài với áp lực tại Olimpico, nhưng một số huấn luyện viên Roma đã tạo dựng được vị thế đặc biệt nhờ thời gian cống hiến bền bỉ cùng những thành tích đáng nhớ. Họ không chỉ góp phần định hình bản sắc của đội bóng mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Top huấn luyện viên Roma có thời gian dẫn dắt lâu nhất

Nils Liedholm

Thời gian dẫn dắt: Khoảng 12 năm qua nhiều giai đoạn (1973–1977, 1979–1984, 1987–1989)

Nils Liedholm được xem là một trong những huấn luyện viên AS Roma vĩ đại nhất lịch sử. Chiến lược gia người Thụy Điển đã góp công lớn đưa Roma trở thành thế lực hàng đầu Serie A trong thập niên 1980.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Roma giành chức vô địch Serie A mùa giải 1982-83 và tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1984. Lối chơi kỹ thuật và khoa học của Liedholm đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến bản sắc bóng đá Roma trong nhiều năm sau đó.

Fulvio Bernardini

Thời gian dẫn dắt: 10 năm (1929–1939)

Fulvio Bernardini là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển của Roma sau khi CLB được thành lập. Ông giúp đội bóng xây dựng hệ thống thi đấu ổn định trong giai đoạn đầu lịch sử. Tên tuổi Bernardini luôn được nhắc đến khi nói về các hlv Roma có tầm ảnh hưởng lâu dài nhất đối với sự phát triển của đội bóng thủ đô.

Huấn luyện viên AS Roma Helenio Herrera

Thời gian dẫn dắt: 8 năm (1968–1973 và 1976–1978)

Helenio Herrera nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ triết lý bóng đá thực dụng và hiệu quả. Khi đến Roma, ông mang theo kinh nghiệm đỉnh cao từ Inter Milan. Dù không đạt thành công vang dội như thời kỳ tại Inter, Herrera vẫn giúp Roma duy trì vị thế cạnh tranh tại Serie A. Trong bối cảnh người hâm mộ hiện nay thường xuyên theo dõi lịch thi đấu World Cup, tên tuổi Herrera vẫn được xem là một phần quan trọng trong lịch sử huấn luyện của Roma.

Luciano Spalletti

Thời gian dẫn dắt: Gần 8 năm qua hai giai đoạn (2005–2009 và 2016–2017)

Luciano Spalletti là một trong những chiến lược gia hiện đại thành công nhất của Roma. Ông xây dựng lối chơi tấn công hấp dẫn và giúp đội bóng nhiều lần cạnh tranh chức vô địch Serie A. Dưới thời Spalletti, Roma thường xuyên góp mặt tại Champions League và sản sinh nhiều cầu thủ xuất sắc. Thành công của ông khiến người hâm mộ luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho vị chiến lược gia này.

Huấn luyện viên của Roma Carlo Mazzone

Thời gian dẫn dắt: 7 năm (1993–1996 và 2002–2004)

Carlo Mazzone là biểu tượng của sự tận tụy và lòng trung thành. Ông được đánh giá cao nhờ khả năng phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng tinh thần đoàn kết trong đội bóng. Mazzone cũng như nhiều huấn luyện viên đội tuyển Anh xuất sắc chính là người góp phần tạo điều kiện cho nhiều tài năng trưởng thành, giúp Roma duy trì sức cạnh tranh trong những giai đoạn khó khăn.

Những đóng góp quan trọng của các HLV Roma trung thành nhất

Xây dựng bản sắc chiến thuật của Roma

Mỗi huấn luyện viên Roma kể trên đều mang đến một phong cách riêng biệt. Liedholm nổi tiếng với lối đá kỹ thuật, Herrera đề cao tính tổ chức, còn Spalletti phát triển triết lý tấn công hiện đại. Sự đa dạng trong tư duy chiến thuật đã giúp Roma thích nghi với nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của bóng đá Ý. Nhờ đó, đội bóng luôn duy trì được sức hút và bản sắc riêng dù trải qua nhiều thế hệ cầu thủ.

Mang về những danh hiệu quan trọng

Các huấn luyện viên AS Roma dẫn dắt lâu năm thường là những người đóng góp trực tiếp vào thành công của CLB. Liedholm giúp Roma vô địch Serie A sau nhiều năm chờ đợi, trong khi Spalletti mang về các danh hiệu Coppa Italia và Supercoppa Italiana. Những thành công này giúp Roma củng cố vị thế trong nhóm các đội bóng lớn của Ý, đồng thời nâng cao danh tiếng trên đấu trường châu Âu.

Phát triển thế hệ cầu thủ tài năng

Một trong những đóng góp lớn nhất của các HLV Roma là khả năng đào tạo và phát triển cầu thủ. Nhiều ngôi sao của đội bóng đã trưởng thành dưới sự chỉ đạo của những chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Các HLV này không chỉ tập trung vào kết quả trước mắt mà còn chú trọng xây dựng nền tảng lâu dài cho CLB. Điều đó giúp Roma duy trì khả năng cạnh tranh trong nhiều thập kỷ.

Xem thêm: Thông tin về huấn luyện viên deschamps

Xem thêm: Những HLV Inter Milan nổi tiếng từ quá khứ đến hiện tại

Lịch sử AS Roma gắn liền với nhiều nhà cầm quân tài năng, nhưng Nils Liedholm, Fulvio Bernardini, Helenio Herrera, Luciano Spalletti và Carlo Mazzone là những người có thời gian gắn bó lâu dài và để lại dấu ấn sâu sắc nhất. Những huấn luyện viên Roma này không chỉ mang về thành công trên sân cỏ mà còn góp phần xây dựng bản sắc, văn hóa và vị thế của đội bóng thủ đô. Chính nhờ sự cống hiến của họ mà Roma luôn được xem là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống và đáng tự hào nhất của bóng đá Ý.