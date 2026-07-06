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Thành công của bóng đá Nhật Bản không chỉ đến từ hệ thống đào tạo trẻ hay chất lượng cầu thủ mà còn nhờ dấu ấn của nhiều chiến lược gia tài năng. Các huấn luyện viên Nhật Bản đã góp phần xây dựng bản sắc thi đấu hiện đại, kỷ luật và hiệu quả, đồng thời đưa đội tuyển quốc gia đạt nhiều cột mốc đáng nhớ. Dưới đây là những HLV tuyển Nhật Bản được đánh giá xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.

Tiêu chí đánh giá huấn luyện viên Nhật Bản xuất sắc

Thành tích cùng đội tuyển quốc gia

Tiêu chí đầu tiên để đánh giá một huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản là những thành tích đạt được ở các giải đấu lớn như AFC Asian Cup, FIFA World Cup hay vòng loại World Cup. Những chiến lược gia giúp đội tuyển giành danh hiệu hoặc tạo nên các cột mốc lịch sử luôn được người hâm mộ đánh giá rất cao.

Ngoài việc theo dõi kết quả thi đấu, nhiều người hâm mộ còn tham khảo tỷ lệ trực tuyến để đánh giá tương quan sức mạnh của Nhật Bản trước mỗi trận đấu quan trọng.

Khả năng xây dựng lối chơi và phát triển cầu thủ

Một HLV Nhật Bản giỏi không chỉ mang về thành tích mà còn phải xây dựng được lối chơi phù hợp với đặc điểm của cầu thủ Nhật. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing, kỷ luật chiến thuật và phát triển thế hệ kế cận là những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển duy trì vị thế tại châu Á.

Cũng giống như cách đánh giá huấn luyện viên đội tuyển Anh, giới chuyên môn luôn xem khả năng thích nghi chiến thuật và phát triển nhân sự là thước đo quan trọng đối với một nhà cầm quân.

Những huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản hay nhất lịch sử

Takeshi Okada

Takeshi Okada là một trong những huấn luyện viên Nhật Bản thành công nhất khi hai lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Ông là HLV đầu tiên đưa Nhật Bản giành vé tham dự World Cup 1998, đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá nước này.

Sau khi trở lại dẫn dắt đội tuyển vào năm 2007, Okada tiếp tục giúp Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Thành tích này khẳng định tài năng của ông trong việc xây dựng tập thể đoàn kết và thi đấu kỷ luật.

Thành tích nổi bật:

Đưa Nhật Bản lần đầu dự World Cup (1998).

Vào vòng 16 đội World Cup 2010.

HLV tuyển Nhật Bản Philippe Troussier

Dù là người Pháp, Philippe Troussier vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ông giúp bóng đá Nhật Bản thay đổi mạnh mẽ về tư duy chiến thuật và phát triển thế hệ cầu thủ trẻ tài năng.

Dưới sự dẫn dắt của Troussier, Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lọt vào vòng 16 đội World Cup 2002, giải đấu được đồng đăng cai bởi Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thành tích nổi bật:

Vô địch Asian Cup 2000.

Vào vòng 16 đội World Cup 2002.

Vô địch Giải trẻ thế giới U20 châu Á cùng Nhật Bản.

Alberto Zaccheroni

Alberto Zaccheroni tiếp quản đội tuyển Nhật Bản sau World Cup 2010 và nhanh chóng tạo dấu ấn với phong cách tấn công hiện đại. Ông khai thác tối đa khả năng của những ngôi sao như Keisuke Honda, Shinji Kagawa hay Yuto Nagatomo.

Trong nhiệm kỳ của mình, Zaccheroni giúp Nhật Bản trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé dự World Cup 2014 thông qua vòng loại khu vực châu Á.

Thành tích nổi bật:

Vô địch AFC Asian Cup 2011.

Đưa Nhật Bản sớm giành vé dự World Cup 2014.

Giành Cúp Đông Á năm 2013.

Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu là HLV tuyển Nhật Bản đương đại thành công nhất. Sau khi tiếp quản đội tuyển vào năm 2018, ông tiếp tục phát triển lối chơi hiện đại và giúp Nhật Bản duy trì vị thế hàng đầu châu Á.

Dấu ấn lớn nhất của Moriyasu là tại World Cup 2022 khi Nhật Bản đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng đấu được xem là “tử thần”. Đến World Cup 2026, ông tiếp tục đưa đội tuyển vượt qua vòng loại với thành tích rất ấn tượng.

Thành tích nổi bật:

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Vào vòng 16 đội World Cup 2022.

Đứng đầu bảng đấu có Đức và Tây Ban Nha.

Á quân Asian Cup 2019.

Sự phát triển của bóng đá Nhật Bản gắn liền với dấu ấn của nhiều chiến lược gia xuất sắc. Từ Takeshi Okada, Philippe Troussier, Alberto Zaccheroni đến Hajime Moriyasu, mỗi người đều có những đóng góp quan trọng trong việc nâng tầm đội tuyển quốc gia. Các huấn luyện viên Nhật Bản không chỉ mang về những danh hiệu và thành tích ấn tượng mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá xứ mặt trời mọc.