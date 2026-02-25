Tham khảo soi cầu BDI ngày 26/02/2026 thứ 5 chính xác 100

(GMT+7)

Soi cầu BDI ngày 26/02/2026 chính xác 100 – Dự đoán Bình Định hôm nay thứ 5 ngày 26 tháng 2 năm 2026 do các chuyên gia dự đoán xổ số ba miền hàng đầu phân tích chính xác nhất.

1. Phân tích kết quả xổ số Bình Định kỳ trước

Dựa trên bảng kết quả XSBDI trên, chúng ta có thể thấy các thông số như sau:

Giải đặc biệt: Đầu 3, đuôi 9, tổng 2

Đầu câm: 1, 6

Đuôi câm: 1

Lô ra nhiều nháy: 20 ra 2 nháy, 49 ra 2 nháy

Lô kép: 00, 22, 55

Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 2, 3

Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 0, 5

Anh em nên kết hợp với kết quả XSTD cùng các tỉnh miền khác để nghiên cứu phương pháp hiệu quả nhất cho con số may mắn ngày kỳ quay thưởng tới.

2. Thống kê XSBDI ngày 26/2/2026

Trong 30 kỳ quay gần nhất của xổ số Bình Định, thống kê các con số ít xuất hiện cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các hạng giải. Ở nhóm giải đặc biệt ít về, các số 17, 19, 23, 26, 30, 36, 41, 44, 47 và 12 đều chỉ xuất hiện đúng 1 lần. Điều này phản ánh tần suất khá thấp, khiến nhóm số này trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người chơi theo trường phái theo dõi chu kỳ.

Đối với lô tô ít về, các số 02, 71, 75, 77 và 89 đều mới ghi nhận 1 lần xuất hiện trong 30 kỳ quay. Đáng chú ý hơn, số 99, 35, 38, 03 và 06 nhỉnh hơn đôi chút khi về 2 lần, tuy nhiên vẫn được xếp vào nhóm lô tô có tần suất thấp so với mặt bằng chung.

Riêng ở giải 8, toàn bộ các số thống kê gồm 96, 94, 92, 87, 79, 78, 73, 72, 65 và 61 đều chỉ xuất hiện 1 lần trong 30 lượt quay gần nhất. Bức tranh tổng thể cho thấy xổ số Bình Định đang có nhiều con số rơi vào trạng thái ít về, mang tính tham khảo quan trọng cho người chơi khi phân tích và lựa chọn trong các kỳ quay tiếp theo.

3. Soi cầu BDI ngày 26/02/2026 chính xác 100

⭐️ Soi cầu vị trí cầu bạch thủ Bình Định: 86

⭐️ Soi cầu XSBDI lật liên tục: 09

⭐️ Soi cầu những cặp số lô gan XSBDI lâu xuất hiện nhất: với lô gan 64 lâu ra nhất (36 ngày)

⭐️ Soi cầu cặp lô khan BDI ít về nhất: 17 – 71 (136 lần), 15 – 51 (129 lần), 02 – 20 (126 lần), 35 – 53 (124 lần), 25 – 52 (78 lần),

⭐️ Soi cầu tam giác Pascal đài Bình Định ngày 26/2/2026: 78 – 87

⭐️ Soi lô kẹp KQXSBDI 26/2/2026: 39

4. Dự đoán xổ số Bình Định ngày 26/2/2026 miễn phí

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định được các cao thủ chốt số phân tích và đưa ra tham khảo XSBDI ngày 26 tháng 2 năm 2026 VIP hôm nay sớm nhất với tỷ lệ trúng cực cao, dựa trên bảng kết quả tham khảo XSBDI quay thưởng kỳ trước và đưa ra những cặp số may mắn nhất cho người chơi.

✌ Giải đặc biệt Bình Định: 25 – 52

✌ Soi cầu giải 8: 27

✌ Lô đẹp hôm nay: 25 – 49 – 78

✌ Bao lô – xỉu chủ đẹp: 138 – 549

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"