Tham khảo soi cầu PY ngày 26/1/2026 thứ 2 VIP hôm nay

Soi cầu PY ngày 26/1/2026 VIP hôm nay – Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Phú Yên ngày 26 tháng 1 chốt số đẹp miễn phí. Dự đoán KQXS Phú Yên dự đoán xổ số 3 miền thứ 2 siêu chuẩn.

1. Phân tích kết quả xổ số Phú Yên kỳ trước

Dựa trên bảng kết quả XSPY trên, chúng ta có thể thấy các thông số như sau:

Giải đặc biệt: Đầu 2, đuôi 1, tổng 3

Đầu câm: 6

Đuôi câm: 0, 3, 6, 7

Lô ra nhiều nháy: 04 ra 2 nháy, 02 ra 2 nháy

Lô ra cả cặp: 15 – 51

Lô kép: 11, 88, 55

Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 0

Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 4, 8

2. Thống kê XSPY ngày 26/1/2026

Dựa trên bảng thống kê cặp lô gan Phú Yên lâu ra nhất hiện tại, có thể thấy nhiều cặp số đang trong giai đoạn tích lũy gan khá rõ rệt, phản ánh nhịp rơi không đều của thị trường xổ số Phú Yên thời gian gần đây. Nổi bật nhất là ba cặp 56–65, 27–72 và 23–32, cùng có 7 ngày chưa xuất hiện, lần ra gần nhất đều vào 01/12/2025. Trong đó, cặp 27–72 đặc biệt đáng chú ý khi từng thiết lập gan cực đại lên tới 35 ngày, cho thấy biên độ gan rất rộng.

Nhóm cặp số tiếp theo gồm 57–75, 67–76, 24–42 và 49–94, đang dừng ở mức 5 ngày gan, ra gần nhất vào 15/12/2025. Các cặp này có gan cực đại dao động từ 14 đến 20 ngày, phản ánh tính chu kỳ tương đối ổn định, thường được lựa chọn để nuôi ngắn hạn.

Ở mức gan thấp hơn là 46–64 với 4 ngày gan, trong khi 37–73 và 36–63 cùng gan 3 ngày, vừa xuất hiện vào 29/12/2025. Dù gan hiện tại không cao, nhưng lịch sử gan cực đại của nhóm này vẫn chạm mốc 13–17 ngày, cho thấy khả năng kéo dài nếu tiếp tục rơi nhịp.

Tổng quan, bảng thống kê cặp lô gan Phú Yên đang nghiêng về nhóm gan trung bình – cao. Người chơi nên kết hợp dữ liệu này với phân tích chu kỳ và tần suất để xây dựng phương án tham khảo XS Phú Yên ngày 26/1/2026 siêu chuẩn theo dõi phù hợp.

3. Soi cầu PY ngày 26/1/2026 VIP hôm nay

⭐️ Soi cầu vị trí cầu bạch thủ Phú Yên: 32

⭐️ Soi cầu XSPY lật liên tục: 91

⭐️ Soi cầu những cặp số lô gan XSPY lâu xuất hiện nhất: với lô gan 81 lâu ra nhất (34 ngày)

⭐️ Soi cầu cặp lô khan PY ít về nhất: 09 – 90 (336 lần), 14 – 41 (128 lần), 04 – 40 (87 lần), 45 – 54 (71 lần), 02 – 20 (58 lần),

⭐️ Soi cầu tam giác Pascal đài Phú Yên ngày 26/1/2026: 16 – 61

⭐️ Soi lô kẹp KQXSPY 26/1/2026: 67 – 31 – 00 – 88

4. Dự đoán Phú Yên ngày 26 tháng 1 năm 2026 wap hôm nay

Dự đoán kết quả xổ số Phú Yên được các cao thủ chốt số phân tích và đưa ra dự đoán XS Phú Yên sớm nhất với tỷ lệ trúng cực cao, dựa trên bảng kết quả tham khảo XSPY quay thưởng kỳ trước, đưa ra những cặp số may mắn nhất cho người chơi.

Dự đoán kết quả XSPY miễn phí 100% và dựa trên các phân tích của cao thủ chốt số Phú Yên: soi lô bạch thủ, soi loto xiên, lô vip, lô câm, lô kép, 2 nháy, cầu về cả cặp dựa vào âm dương ngũ hành…

⭐ Giải đặc biệt PY: 23 – 32

⭐ Soi cầu 888 2nháy miễn phí: 05

⭐ Lô 2 số đẹp: 14 – 98 – 73

⭐ Dự đoán bao lô/xỉu chủ: 125 – 349

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"