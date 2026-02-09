(GMT+7)

Dự đoán XSQB 12/2– Dự đoán xổ số Quảng Bình ngày 12 tháng 2 năm 2026 Thứ 5 chính xác, bám sát bộ số, tỷ lệ trúng thưởng đến bất ngờ! Đó là những con số nào? Mời các bạn đọc cùng tin xổ số xem bài viết dưới đây nhé!

Trước khi vào dự đoán xsqb ngày 12/2, mời các bạn cùng chúng tôi xem lại bảng kết quả XS QB trong lần mở thưởng trước thứ 5 tuần trước

Các chuyên gia sxmb vn cho biết :

Kết quả xổ số Quảng Bình trong lần mở thưởng trước nổi bật với đầu 8 và đuôi 2 xuất hiện 4 lần , theo sau là các đầu 1,6 , đuôi 0, 7 xuất hiện 3 lần

Đầu 4, 5 và đuôi 4,5 chỉ xuất hiện lẻ tẻ 1 lần . Tuy nhiên bảng kết quả ghi nhận đầu 3, 9 và đuôi 1, 3 vắng mặt hoàn toàn trên bảng kết quả, cần lưu ý khi tham khảo XS Quảng Bình ngày 12/2/2026 hôm nay

Lô 69 về 2 nháy

Phân tích, thống kê đầu đuôi XS Quảng Bình ngày 12/2/2026

Các chuyên gia thống kê giải đặc biêt theo năm cho biết dựa trên bảng thống kê đầu – đuôi xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số Quảng Bình, có thể thấy tần suất các đầu đuôi đang phân hóa khá rõ. Đây là dữ liệu quan trọng giúp người chơi soi cầu, nhận diện đầu đuôi nổi – chìm trước khi tham khảo XS Quảng Bình ngày 12/2/2026. Trước khi đi vào dự đoán, hãy cùng phân tích chi tiết từng nhóm đầu và đuôi để có góc nhìn khách quan hơn.

Phân tích thống kê đầu XSQB 30 kỳ gần nhất

Đầu 2 là đầu nổi bật nhất khi xuất hiện 6 lần (20%) , cho thấy tần suất cao và khả năng còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

là đầu nổi bật nhất khi xuất hiện , cho thấy tần suất cao và khả năng còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Đầu 0 và đầu 6 cùng đạt 5 lần (16,67%) , nằm trong nhóm đầu ra đều, có thể cân nhắc theo song song.

và cùng đạt , nằm trong nhóm đầu ra đều, có thể cân nhắc theo song song. Đầu 1 xuất hiện 4 lần (13,33%) , mức trung bình khá, chưa có dấu hiệu rơi mạnh.

xuất hiện , mức trung bình khá, chưa có dấu hiệu rơi mạnh. Các đầu 3 và 7 cùng đạt 3 lần (10%) , thiên về trạng thái ổn định.

cùng đạt , thiên về trạng thái ổn định. Đáng chú ý, đầu 4 chưa xuất hiện lần nào (0%) trong 30 kỳ – đây là đầu gan dài, có khả năng bật lại trong thời gian tới.

trong 30 kỳ – đây là đầu gan dài, có khả năng bật lại trong thời gian tới. Đầu 5 và 9 chỉ mới về 1 lần (3,33%), vẫn thuộc nhóm ít xuất hiện, cần theo dõi thêm khi dự đoán xổ số Quảng Bình ngày 12 tháng 2 năm 2026

Phân tích thống kê đuôi XSQB 30 kỳ gần nhất

Đuôi 4 là đuôi nổi nhất với 6 lần (20%) , cho thấy xác suất lặp lại khá cao.

là đuôi nổi nhất với , cho thấy xác suất lặp lại khá cao. Đuôi 1 và đuôi 5 cùng xuất hiện 5 lần (16,67%) , nằm trong nhóm đuôi chạy đều, ổn định.

cùng xuất hiện , nằm trong nhóm đuôi chạy đều, ổn định. Đuôi 3 – 6 – 8 mỗi đuôi đạt 3 lần (10%) , mức trung bình, không quá nóng cũng chưa rơi sâu.

mỗi đuôi đạt , mức trung bình, không quá nóng cũng chưa rơi sâu. Đuôi 9 xuất hiện 2 lần (6,67%) , tần suất thấp hơn mặt bằng chung.

xuất hiện , tần suất thấp hơn mặt bằng chung. Các đuôi 0 – 2 – 7 chỉ về 1 lần (3,33%), thuộc nhóm đuôi gan, có thể cân nhắc bắt nhẹ khi kết hợp cầu khác.

Từ thống kê trên, có thể ưu tiên các đầu 2, 0, 6 kết hợp cùng đuôi 4, 1, 5 để tạo bộ số có xác suất cao. Bên cạnh đó, những đầu đuôi gan như đầu 4 hay đuôi 0 – 2 cũng đáng để theo dõi nếu xuất hiện tín hiệu cầu đảo hoặc cầu rơi liên tiếp cần lưu ý khi dự đoán XSQB 12/2

Dự đoán xổ số Quảng Bình ngày 12 tháng 2 năm 2026

Trước giờ quay thưởng, việc tham khảo các thống kê tần suất và xu hướng số đang chạy giúp người chơi có thêm cơ sở lựa chọn con số phù hợp. Dựa trên dữ liệu soi cầu gần đây, dưới đây là những gợi ý đáng chú ý cho xổ số Quảng Bình ngày 12/2/2026 mang tính tham khảo.

Đầu đuôi giải đặc biệt : 02 – 24 – 64

Đầu đuôi giải 8: 04 – 15 – 48

Bao loto 2 số: 24 – 42 – 64 – 46

Lô tô xiên 2: 24 – 46, 02 – 64

Tổng hợp các dữ liệu soi cầu, thống kê đầu đuôi và xu hướng lô tô gần đây cho thấy kỳ quay hôm nay có nhiều tín hiệu tích cực. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn tự tin hơn khi lựa chọn con số phù hợp. Dự đoán XSQB 12/2 mang tính tham khảo, chúc bạn gặp nhiều may mắn và tài lộc. 🍀

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"