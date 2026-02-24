Tin Atletico Madrid: Ngậm ngùi chia điểm trước Brugge

(GMT+7)

Tin bóng đá: Dù hai lần vươn lên dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao tấn công, đoàn quân của Diego Simeone vẫn phải chấp nhận kết quả hòa đầy tiếc nuối. Điều này khiến mọi hy vọng đi tiếp của Atletico được đặt vào trận lượt về trên sân nhà Metropolitano.

Atletico Madrid gặp khó tại sân Jan Breydel

Sân Jan Breydel dường như luôn là thử thách khó khăn đối với Atletico Madrid. Trong lịch sử đối đầu tại đây, đại diện Tây Ban Nha chưa từng giành chiến thắng.

Thống kê của bongdaso trước trận đấu này, Atletico có thành tích khiêm tốn với chỉ một trận hòa và ba thất bại mỗi khi làm khách trên sân của Brugge. Ngay cả thế hệ huyền thoại của năm 1992 với ngôi sao Paulo Futre cũng từng thất bại tại đây ở Cúp C2 châu Âu.

Và trong lần trở lại mới nhất, kịch bản đáng tiếc một lần nữa lặp lại khi Atletico không thể bảo toàn lợi thế. Đội bóng thành Madrid nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Tiền đạo Julián Álvarez thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Atletico vươn lên dẫn trước. Đây là bàn thắng thứ 13 của anh ở mùa giải này và cũng là pha lập công thứ 5 tại Champions League.

Phong độ ấn tượng của Alvarez cho thấy anh đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong hàng công của Atletico Madrid. Sau bàn mở tỷ số, Atletico tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm bàn thắng thứ hai.

Ademola Lookman ghi dấu ấn với pha lập công nâng tỷ số ketquabongda lên 2-0. Dù hiệp một chưa thực sự bùng nổ, tiền đạo người Nigeria vẫn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Sự cơ động và khả năng tạo đột biến của Lookman đã mang lại nhiều phương án tấn công nguy hiểm cho Atletico.

Brugge thể hiện bản lĩnh để gỡ hòa

Tuy nhiên, lợi thế hai bàn vẫn không đủ để Atletico Madrid khép lại trận đấu. Club Brugge cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trên sân nhà.

Đội bóng Bỉ tận dụng tốt những cơ hội trong hiệp hai để san bằng tỷ số, khiến Atletico phải rời sân với một kết quả hòa đầy tiếc nuối. Trong những phút cuối, tiền đạo Alexander Sørloth được tung vào sân và suýt ghi bàn quyết định, nhưng may mắn đã không đứng về phía đội khách.

Khoảng 1.000 cổ động viên Atletico đã có mặt tại Brugge để cổ vũ đội bóng. Bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. Giờ đây, mọi sự chú ý sẽ hướng về trận lượt về trên sân Cívitas Metropolitano. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của người hâm mộ, Atletico Madrid có cơ hội lớn để sửa sai. Đây sẽ là trận đấu mang tính quyết định cho tham vọng tiến sâu của Atletico tại Champions League mùa giải năm nay.

