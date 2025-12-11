(GMT+7)

Tin Arsenal: Bỏ rơi Ethan Nwaneri trong trận gặp Club Brugge, Arteta bị chỉ trích dù may mắn có sự tỏa sáng của Noni Madueke.

Làn sóng phản ứng tại sân Jan Breydel

Trong chuyến làm khách đến sân Jan Breydel để đối đầu Club Brugge tại Champions League, HLV Mikel Arteta bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích từ chính người hâm mộ Arsenal. Dù “Pháo thủ” đang dẫn đầu bảng và trận đấu được xem là cơ hội vàng để xoay tua lực lượng trong giai đoạn cạnh tranh ket qua bong da truc tuyen cuối năm dày đặc, Arteta lại đưa ra những lựa chọn nhân sự khiến nhiều CĐV thất vọng.

Thay vì thử nghiệm những gương mặt dự bị, chiến lược gia người Tây Ban Nha sử dụng đội hình tương đối mạnh. Bukayo Saka và tân binh Eberechi Eze được cho nghỉ, nhưng việc Martin Odegaard tiếp tục đá chính khiến người hâm mộ lo lắng về thể lực đội trưởng trước cuộc chạm trán Wolves.

Quyết định gây tranh cãi: Nwaneri tiếp tục “mài ghế”

Điểm khiến CĐV Arsenal phẫn nộ nhất chính là việc Ethan Nwaneri tài năng trẻ sáng giá không được ra sân ngay cả trong một trận đấu gần như chỉ còn mang tính thủ tục như dự đoán kết quả bóng đá trước đó. Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận chỉ trích Arteta “cứng nhắc”, thậm chí gọi đây là quyết định “đáng xấu hổ” khi không trao cơ hội cho cầu thủ 17 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng Arteta đang làm chậm sự phát triển của Nwaneri, nhất là khi cầu thủ trẻ đã có những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước và hoàn toàn xứng đáng được thử sức ở sân chơi châu Âu.

Kết quả ủng hộ Arteta: Madueke tỏa sáng với cú đúp

Tuy nhiên, xét trên phương diện chuyên môn bóng đá, lựa chọn của Arteta lại mang đến hiệu quả ngay lập tức. Noni Madueke người được bố trí đá chính bên cánh phải chơi nổi bật khi ghi bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt và hoàn tất cú đúp đầu hiệp hai. Phong độ bùng nổ của Madueke giúp Arsenal kiểm soát thế trận và sớm nắm chắc lợi thế dẫn bàn.

Chiến thắng giúp Arsenal củng cố ngôi đầu và có bước đà thuận lợi trước khi trở lại Premier League.

Tranh cãi chưa dừng lại: Arteta và bài toán nhân sự trẻ

Dù “Pháo thủ” rời Bỉ với trọn vẹn 3 điểm, cuộc tranh luận xoay quanh cách Arteta sử dụng nhóm tài năng trẻ đặc biệt là Nwaneri vẫn tiếp tục lan truyền trong cộng đồng fan Arsenal. Nhiều người cho rằng Arteta cần linh hoạt hơn trong việc trao cơ hội, nhất là ở những trận đấu ít áp lực, để đảm bảo quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ không bị gián đoạn.

Trong bối cảnh Arsenal đặt tham vọng cao ở cả Premier League lẫn Champions League, cách Arteta xoay tua và phát triển lớp kế cận sẽ còn là chủ đề được bàn luận mạnh mẽ trong thời gian tới.

