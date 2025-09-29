Tin Barcelona: HLV Hansi Flick khen ngợi 2 cầu thủ trẻ

(GMT+7)

Tin bóng đá Barcelona: Phát biểu sau trận đấu với Real Sociedad, HLV Hansi Flick dành những lời có cánh cho bộ đôi Lamine Yamal và Pedri.

HLV Hansi Flick khen ngợi 2 cầu thủ trẻ

Tại lịch thi đấu bóng đá hôm nay vòng 7 La Liga, Barcelona đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính khi tiếp đón Real Sociedad trên sân Montjuic. Dù đội khách bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số, nhưng đoàn quân của HLV Flick không hề nao núng, nhanh chóng kiểm soát lại thế trận và tạo ra màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 2-1.

Barcelona đã tìm lại thế cân bằng nhờ bàn thắng của Jules Kounde ở cuối hiệp một từ một tình huống phạt góc. Sang hiệp hai, quyết định thay người của HLV Hansi Flick tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi Lamine Yamal vừa vào sân đã lập tức tỏa sáng. Chỉ trong pha chạm bóng đầu tiên, tài năng trẻ đã kiến tạo chuẩn xác để Robert Lewandowski ghi bàn, ấn định thắng lợi và nâng số bàn thắng của anh ở mùa giải lên con số 4.

Nhờ chiến thắng trước Sociedad cùng với việc Real Madrid sảy chân trước Atletico, Barcelona đã leo lên ngôi đầu bảng La Liga. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick vẫn tỏ ra điềm tĩnh khi cho rằng vị trí số một hiện tại chỉ là tạm thời. Điều ông nhấn mạnh là đội bóng cần tận dụng lợi thế này để gây sức ép lên các đối thủ và đồng thời phải nỗ lực duy trì, bảo vệ thành quả trong chặng đường phía trước.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Barcelona ở trận đấu này chính là sự trở lại của Lamine Yamal sau quãng thời gian 4 trận phải ngồi ngoài vì chấn thương. HLV Hansi Flick không giấu được sự hài lòng khi khen ngợi cậu học trò trẻ, nhấn mạnh rằng Yamal không chỉ hỗ trợ pressing hiệu quả trong khâu phòng ngự mà còn tạo ra nhiều tình huống tấn công đột biến, mang đến sự khác biệt rõ rệt cho lối chơi của đội.

Khi đề cập đến viễn cảnh Lamine Yamal có thể giành Quả bóng Vàng trong tương lai, HLV Hansi Flick tỏ ra tin tưởng rằng tài năng trẻ này sẽ không ngừng nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao quý đó. Ông cũng nhấn mạnh Barcelona đang sở hữu nhiều ngôi sao đủ đẳng cấp để cạnh tranh danh hiệu cá nhân danh giá nhất làng túc cầu.

Một cái tên khác để lại dấu ấn đậm nét trong mắt HLV Hansi Flick chính là Pedri. Tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, mà còn thể hiện vai trò thủ lĩnh với khả năng kiểm soát nhịp độ, hỗ trợ phòng ngự và giữ sự cân bằng cho lối chơi chung. Cùng với Frenkie de Jong, Pedri đã giúp hàng tiền vệ Barcelona vận hành trơn tru và hiệu quả.

Ngoài ra, HLV Flick cũng không quên gửi lời khen ngợi đến Kounde, Gerard Martin và đặc biệt là Dro. Tài năng 17 tuổi lần đầu được trao suất đá chính đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng sự tự tin và khả năng tạo đột biến ở khu vực tấn công, mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai.

Barcelona chỉ có quỹ thời gian chưa đầy 68 giờ để hồi phục và chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu quan trọng với PSG tại Champions League, diễn ra vào ngày 2/10.

Những trận thắng đáng nhớ nhất của HLV Hansi Flick khi dẫn dắt Barca

Dưới đây là vài trận thắng đáng nhớ của Hansi Flick khi dẫn dắt Barcelona, thể hiện sự quyết tâm, bản lĩnh hoặc thắng lợi mang tính lịch sử:

Barcelona 5-2 Real Madrid – Siêu cúp Tây Ban Nha (Spanish Super Cup)

Đánh bại đại kình địch Real Madrid với tỉ số 5-2 là một trong những chiến thắng “huỷ diệt” đáng nhớ của Flick, không chỉ vì tỉ số đậm mà còn về mặt tinh thần và độ lớn của trận đấu.

Atlético Madrid 2-4 Barcelona – La Liga

Một trận đấu ngược dòng đầy cảm xúc: Atletico dẫn trước 2-0, nhưng Barcelona với sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc đã lội ngược trở thành 4-2. Đây là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và khả năng điều chỉnh chiến thuật khi bị dẫn trước.

Benfica 4-5 Barcelona – Champions League

Trận đấu ở Estádio da Luz là một trong những cuộc rượt đuổi tỉ số căng thẳng nhất mà Flick có được tại Barca. Đội bóng tưởng như sẽ thua, nhưng đã trở lại mạnh mẽ để giành chiến thắng 5-4 với bàn thắng quyết định từ Raphinha.

Barcelona vs Girona (4-1) – La Liga

Ở trận derby Catalunya, Flick cùng các học trò đã trình diễn một trận đấu tấn công mạnh mẽ, ấn định chiến thắng 4-1 với Lewandowski ghi đôi bàn. Trận này cũng giúp Flick cân bằng một kỷ lục La Liga về số chiến thắng liên tiếp.

Real Oviedo 1-3 Barcelona

Trận đấu ở Carlos Tartiere là một trong những ví dụ điển hình cho việc Barca dẫn dắt bởi Flick luôn biết cách lội ngược dòng. Dù bị đối thủ dẫn bàn trước, đội vẫn giữ được tinh thần và giành chiến thắng, đồng thời giúp Flick đạt được mốc 50 trận thắng tại Barca trong thời gian rất nhanh.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."