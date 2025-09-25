(GMT+7)

Tin Tottenham: Sự lựa chọn giữa Udogie và Djed Spence cho vị trí hậu vệ trái sau màn trình diễn ấn tượng của cả hai tại Carabao Cup.

Tại Tottenham Hotspur, HLV Thomas Frank đang đối diện với một tình huống thú vị: lựa chọn giữa hai hậu vệ trái xuất sắc Destiny Udogie và Djed Spence. Đây không phải là một “cơn đau đầu” tiêu cực, mà là lợi thế chiến lược giúp Spurs có thêm chiều sâu và sự linh hoạt trong cạnh tranh tỷ số bóng đá một mùa giải dài hơi.

Djed Spence – phương án an toàn và chắc chắn

Djed Spence, dù thuận chân phải, đã được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái ngay từ đầu mùa giải. Cầu thủ 25 tuổi đã gây ấn tượng mạnh trong những trận đấu quan trọng, đặc biệt là trước PSG tại Siêu cúp châu Âu và chiến thắng 2-0 trước Manchester City.

Phong độ xuất sắc đã giúp anh được HLV tuyển Anh Thomas Tuchel triệu tập và trao cơ hội ra mắt. Spence nổi bật ở khả năng phòng ngự chắc chắn, đặc biệt trong các tình huống một chọi một, khi thường xuyên “khóa chặt” các cầu thủ chạy cánh hàng đầu.

Ở mặt trận tấn công, việc thuận chân phải cho phép anh cắt vào trong, hoạt động như một tiền vệ cánh thứ hai và tạo ra những hướng triển khai bóng khác biệt đủ sức cạnh tranh kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hiện tại.

Destiny Udogie – tốc độ, trực diện và giàu sức tấn công

Sự trở lại sau chấn thương của Destiny Udogie mang đến cho Tottenham một lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Cầu thủ 22 tuổi người Ý thuận chân trái tự nhiên, giúp hệ thống tấn công của Spurs trở nên cân bằng và trực diện hơn.

Trong trận bóng đá hòa 2-2 với Brighton, Udogie liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật đi bóng cùng những pha tạt bóng chính xác. Ở khía cạnh phòng ngự, anh thi đấu quyết liệt, từng xếp thứ hai về số lần tắc bóng và tranh chấp thành công trong số các hậu vệ cánh Ngoại hạng Anh mùa trước.

So sánh phong cách và vai trò chiến thuật

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai hậu vệ nằm ở lối di chuyển và phong cách phòng ngự.

Udogie có xu hướng lao lên tuyến trên để đón bóng, chủ động pressing và đoạt lại bóng nhanh chóng.

có xu hướng lao lên tuyến trên để đón bóng, chủ động pressing và đoạt lại bóng nhanh chóng. Spence lại thích di chuyển rộng ra biên hoặc lùi sâu, thi đấu điềm tĩnh và thường xuyên chọn đúng thời điểm để tắc bóng.

HLV Thomas Frank đánh giá cao cả hai: chân trái của Udogie mang lại những đường chuyền khác biệt, còn Spence giúp đội bóng có thêm phương án tấn công khi bó vào trong.

Lợi thế chiến lược cho Tottenham

Dù Udogie có tiền sử chấn thương đầu gối và gân kheo, trong khi Spence tỏ ra bền bỉ hơn, việc sở hữu hai hậu vệ trái chất lượng giúp Tottenham dễ dàng xoay tua tùy theo đối thủ và chiến thuật.

Trong một mùa giải có thể kéo dài tới 60 trận trên bốn đấu trường, chiều sâu đội hình là yếu tố sống còn. Với Udogie và Spence, Spurs không chỉ đảm bảo sự chắc chắn nơi hành lang cánh trái mà còn có thêm sự linh hoạt trong tấn công.

Thomas Frank có thể xem đây là một “cơn đau đầu dễ chịu”. Destiny Udogie và Djed Spence đều sở hữu những phẩm chất riêng biệt, bổ sung cho nhau và tạo ra chiều sâu đáng mơ ước. Việc xoay vòng hợp lý giữa hai hậu vệ này sẽ là chìa khóa giúp Tottenham duy trì sự ổn định và cạnh tranh sòng phẳng tại Ngoại hạng Anh lẫn các giải đấu cúp.

