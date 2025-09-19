Tin Arsenal 19/9: Noni Madueke khiến đối thủ dè chừng

(GMT+7)

Tin bóng đá: Arsenal đã có màn khởi đầu mùa giải 2025/26 vô cùng ấn tượng. Sau 5 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, “Pháo thủ” thắng 4 trận và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn.

Khởi đầu ấn tượng của Arsenal mùa giải mới

Ở đấu trường Champions League, đoàn quân của HLV Mikel Arteta cũng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao trong trận mở màn. Thành tích này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ thăng hoa của đội bóng.

Trong bối cảnh đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Noni Madueke, tân binh đến từ Chelsea. Anh nhanh chóng để lại dấu ấn khi góp công lớn trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest và tiếp tục tỏa sáng trong trận gặp Bilbao với mức tỷ lệ kèo ở cửa trên. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Madueke đang chứng minh mình là “vũ khí lợi hại” bên hành lang cánh phải của Arsenal.

Hậu vệ Jurrien Timber, đồng đội của Madueke, đã không tiếc lời khen ngợi:

“Cậu ấy thật sự tuyệt vời. Tôi đã biết Madueke từ trước, nên không ngạc nhiên. Không đối thủ nào muốn gặp cậu ấy trên sân, cậu ấy thi đấu cực tốt.”

Điều thú vị là Timber và Madueke từng đối đầu ba lần trong quá khứ, từ cấp độ U19 cho đến các trận đấu ở Premier League, và Timber chưa từng giành chiến thắng. Giờ đây, cả hai trở thành đồng đội, hứa hẹn sự kết hợp ăn ý trong màu áo Arsenal.

So sánh với huyền thoại Arjen Robben

Không chỉ đồng đội, mà cả các chuyên gia cũng đánh giá cao màn trình diễn của Madueke. Rio Ferdinand khẳng định cầu thủ này mang lại khác biệt rõ rệt trên hàng công Arsenal. Trong khi đó, Gary Neville thậm chí so sánh Madueke với huyền thoại Arjen Robben nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến trong những tình huống 1 vs 1.

Khi mới gia nhập Arsenal, Madueke từng bị đặt nhiều dấu hỏi về khả năng hòa nhập và giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, anh đang chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của Arteta. Phong độ chói sáng của Madueke không chỉ giúp Arsenal duy trì sức mạnh tại Ngoại hạng Anh mà còn mở ra hy vọng tiến xa ở Champions League để giới đầu tư hy vọng vào kèo C1 tương lai.

Với màn trình diễn xuất sắc ngay đầu mùa giải, Noni Madueke đang cho thấy anh chính là mảnh ghép quan trọng trong tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Arsenal. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định, cầu thủ người Anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của “Pháo thủ” trong mùa giải 2025/26.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."