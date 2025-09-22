Tin Liverpool 22/9: Atletico Madrid muốn sở hữu Robertson

Tin bóng đá Liverpool 22/9: Cuộc đua giành chữ ký của Andrew Robertson từ Liverpool đang nóng lên khi Atletico Madrid rục rịch tái khởi động thương vụ, do hậu vệ này không còn đảm bảo vị trí đá chính.
Atletico Madrid muốn sở hữu Robertson
Thị trường chuyển nhượng mùa đông 2025 đang bắt đầu nóng lên, với những tin đồn xung quanh tương lai của hậu vệ kỳ cựu Andrew Robertson tại Liverpool. Mặc dù đã có những bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự, nhưng Atletico Madrid vẫn chưa từ bỏ hy vọng chiêu mộ mục tiêu mà họ từng theo đuổi gắt gao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Sự quan tâm của đội bóng Tây Ban Nha đối với Robertson càng được củng cố sau trận đấu tại Champions League, nơi Liverpool – đội bóng đang có kết quả bóng đá anh đứng đầu giành chiến thắng 3-2 và chứng kiến cầu thủ người Scotland thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Theo nguồn tin từ Football Insider, HLV Arne Slot có kế hoạch xoay vòng vị trí hậu vệ trái giữa Milos Kerkez và Robertson trong suốt mùa giải, điều này đã được chứng minh khi hậu vệ 31 tuổi vẫn được trao cơ hội đá chính ở Champions League.
Tuy nhiên, tương lai của Robertson trở nên bất định hơn bao giờ hết khi hợp đồng của anh chỉ còn một năm hiệu lực. Điều này đã mở ra cánh cửa cho Atletico Madrid, đội từng liên hệ với tuyển thủ Scotland vào mùa hè, để tái khởi động thương vụ ở phiên chợ Đông. Tình hình của Robertson tại Anfield đang thay đổi, khi sự xuất hiện của Milos Kerkez đã khiến anh không còn là lựa chọn duy nhất ở vị trí hậu vệ trái. Chính sự không chắc chắn về vị trí của mình được cho là lý do khiến Robertson từng cân nhắc chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha vào tháng 6.
Mặc dù vậy, cựu cầu thủ của Hull City vẫn tiếp tục gắn bó với Liverpool và thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Theo Football Insider, Liverpool đang cân nhắc một hợp đồng mới cho Robertson để anh không ảnh hưởng quá nhiều đến keo ngoai hang anh của đội. Đây sẽ là một động thái mang tính quyết định, không chỉ đảm bảo vị trí của anh tại Anfield mà còn chấm dứt mọi tin đồn chuyển nhượng.
Các thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp của Andrew Robertson
Andrew Robertson đã có một hành trình sự nghiệp đầy ấn tượng, từ một cầu thủ suýt giải nghệ vì thất nghiệp đến việc trở thành một trong những hậu vệ trái vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại. Anh đã cùng Liverpool chinh phục hàng loạt danh hiệu cao quý, biến những năm tháng tại Anfield trở thành quãng thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp.
Một trong những thành tích đáng chú ý nhất của Robertson là việc anh giành chức vô địch UEFA Champions League mùa giải 2018-2019. Đây là danh hiệu đầu tiên và quan trọng nhất của anh cùng Liverpool, đánh dấu sự trở lại của đội bóng trên đỉnh cao châu Âu. Mùa giải đó, Robertson đã thể hiện một phong độ hủy diệt, trở thành một trong những hậu vệ cánh tấn công hay nhất thế giới.
Sau đó, anh tiếp tục cùng “Lữ đoàn đỏ” giành danh hiệu mà người hâm mộ chờ đợi từ rất lâu: chức vô địch Premier League mùa giải 2019-2020. Đây là lần đầu tiên Liverpool vô địch quốc gia Anh sau 30 năm dài đằng đẵng, và Robertson là một trong những trụ cột không thể thiếu của đội hình.
Ngoài ra, Robertson còn có một bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng khác. Anh đã cùng Liverpool vô địch UEFA Super Cup 2019 và FIFA Club World Cup 2019, khẳng định vị thế là đội bóng mạnh nhất thế giới. Trong nước, anh cũng giành được FA Cup và EFL Cup (hay còn gọi là League Cup) mùa giải 2021-2022, hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu lớn trong nước.
Không chỉ có những danh hiệu tập thể, Robertson còn được công nhận ở cấp độ cá nhân. Anh đã lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA Premier League (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh) nhiều lần và trở thành một trong những hậu vệ trái hàng đầu thế giới trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ.
Những thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng phi thường của Andrew Robertson.
