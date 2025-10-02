Tin chuyển nhượng: Liverpool tranh mua Carlos Baleba với MU

(GMT+7)

Tin chuyển nhượng bóng đá: Liverpool và Manchester United chuẩn bị bước vào cuộc đua chuyển nhượng khốc liệt để giành chữ ký tiền vệ trẻ Carlos Baleba của Brighton.

Liverpool tranh mua Carlos Baleba với MU

Theo wap bóng đá số – dữ liệu, Carlos Baleba tiền vệ trung tâm đang khoác áo Brighton đã trở thành mục tiêu theo đuổi của cả Liverpool lẫn Manchester United, mở ra viễn cảnh về một cuộc cạnh tranh quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng.

Mới 21 tuổi, Carlos Baleba đã khẳng định tên tuổi tại Ngoại hạng Anh nhờ lối chơi mạnh mẽ, khả năng pressing hiệu quả cùng sự chắc chắn trong khâu phân phối bóng. Manchester United đã theo dõi tiền vệ người Cameroon trong một thời gian, coi anh là lựa chọn chiến lược để gia cố tuyến giữa vốn thiếu ổn định.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng được cho là đặc biệt quan tâm đến Carlos Baleba. Đội bóng của HLV Arne Slot nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh tiến trình chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng tới, với mục tiêu tăng cường sức trẻ và sự chắc chắn cho tuyến giữa.

Dù vậy, để sở hữu chữ ký của Carlos Baleba, các CLB theo đuổi sẽ phải chấp nhận trả một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Theo báo chí Anh, Brighton định giá tiền vệ này không dưới 100 triệu bảng, cho thấy anh ngày càng trở thành mắt xích không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của đội bóng.

Nếu Baleba cập bến một trong hai đội bóng, cuộc đua chuyển nhượng này sẽ không chỉ dừng lại ở một bản hợp đồng đắt giá, mà còn có thể trở thành yếu tố định hình cán cân sức mạnh tại Ngoại hạng Anh trong tương lai lâu dài.

Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ cơ hội gia nhập MU vào mùa hè 2025, phong độ của Baleba đã đi xuống rõ rệt. Anh tỏ ra thiếu tự tin, đánh mất sự ảnh hưởng trong lối chơi và không còn duy trì được khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu như trước.

Khả năng Brighton nhả Carlos Baleba với mức phí 100 triệu bảng trong thời gian tới được đánh giá là rất thấp. Đồng thời, cơ hội chiêu mộ tiền vệ này của Manchester United cũng trở nên bấp bênh nếu HLV Ruben Amorim mất việc.

Phong cách chơi bóng của Carlos Baleba

Carlos Baleba được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất châu Âu, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và khả năng đọc trận đấu thông minh. Phong cách chơi bóng của anh có thể tóm gọn qua một số đặc điểm chính:

– Khả năng tranh chấp và pressing: Baleba rất mạnh trong những tình huống một chọi một, luôn áp sát đối thủ nhanh chóng để giành lại bóng. Anh thường thực hiện pressing từ cao, giúp đội bóng có thể tạo áp lực liên tục và kiểm soát khu trung tuyến. Khả năng đánh chặn này khiến Baleba trở thành “cỗ máy quét” hiệu quả, đặc biệt trong các pha chuyển đổi nhanh.

– Khả năng phân phối bóng chắc chắn: Ngoài sức mạnh, Baleba còn nổi bật với khả năng chuyền bóng thông minh và chính xác. Anh biết khi nào cần phát động tấn công nhanh, khi nào giữ nhịp trận đấu, tạo điều kiện cho các đồng đội tấn công hiệu quả. Khả năng đọc tình huống và lựa chọn phương án chuyền hợp lý giúp anh điều tiết tuyến giữa rất tốt.

– Di chuyển thông minh: Baleba di chuyển linh hoạt trong mọi pha bóng, không chỉ đứng cố định mà thường xuyên tìm khoảng trống để nhận bóng. Điều này giúp anh tham gia vào cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, đóng vai trò kết nối giữa hàng phòng ngự và hàng công.

– Sức bền và tốc độ: Anh sở hữu nền tảng thể lực tốt, có thể chạy liên tục suốt 90 phút mà không giảm hiệu suất. Tốc độ di chuyển, kết hợp với sức mạnh cơ bắp, giúp Baleba vượt qua đối thủ trong những pha tranh chấp tay đôi và tham gia vào các đợt phản công nhanh.

– Đa năng và thích nghi linh hoạt: Baleba có thể chơi ở nhiều vị trí trên tuyến giữa: tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm hay thậm chí hộ công khi cần thiết. Sự đa năng này giúp HLV dễ dàng bố trí anh theo nhiều chiến thuật khác nhau, từ pressing cường độ cao đến kiểm soát nhịp độ trận đấu.

