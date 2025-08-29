Tin CLB MU 30/8: CĐV đòi sa thải Amorim

(GMT+7)

Tin bóng đá: CLB Manchester United (MU) đã trải qua một đêm đáng quên khi bất ngờ thất bại trước Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở League Two (hạng Tư Anh).

MU gây thất vọng trước đối thủ hạng Tư

Trận đấu trên sân Blundell Park chứng kiến MU tung ra đội hình gần như mạnh nhất, bao gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Harry Maguire và Andre Onana. Dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn tới ba hạng đấu, MU vẫn trình diễn bộ mặt bạc nhược.

Chỉ trong 30 phút đầu tiên, hàng thủ lỏng lẻo đã khiến “Quỷ đỏ” nhận hai bàn thua. Charles Vernam mở tỷ số trực tuyến 7m ở phút 22 sau sai lầm của Ugarte và Amad Diallo, trước khi Tyrell Warren – cựu cầu thủ lò MU – nhân đôi cách biệt ở phút 30. Pha bóng gây tranh cãi khi dường như Warren để bóng chạm tay, song VAR không được áp dụng ở vòng này.

Bước sang hiệp hai, HLV Ruben Amorim buộc phải tung Bruno Fernandes, Mason Mount, Bryan Mbeumo và Joshua Zirkzee vào sân để xoay chuyển tình thế. Sự thay đổi mang lại hiệu quả nhất định:

Phút 75: Bryan Mbeumo rút ngắn tỷ số 1-2 bằng cú sút xa đẹp mắt.

Phút 88: Harry Maguire đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ quả phạt góc của Fernandes.

Trận đấu được kéo vào loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm 11m, thủ môn Christy Pym của Grimsby Town trở thành người hùng khi cản phá thành công cú đá của Cunha và Mbeumo. Sau 26 lượt sút nghẹt thở, Mbeumo sút dội xà ngang, ấn định chiến thắng 12-11 cho Grimsby Town. Khán đài Blundell Park bùng nổ như thể đội bóng vừa giành quyền thăng hạng, trong khi MU rời sân với nỗi ê chề.

Cú sốc lịch sử tại Cúp Liên đoàn Anh

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm của Cúp Liên đoàn, MU bị loại bởi một đội bóng hạng Tư. Trận thua khiến “Quỷ đỏ” chỉ còn lại Ngoại hạng Anh và Cúp FA để cạnh tranh ở mùa giải 2025/26.

Ket qua bong da cho thấy phong độ tệ hại (2 vòng Ngoại hạng Anh chỉ giành 1 điểm) cộng thêm cú sốc này đã khiến HLV Ruben Amorim phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Người hâm mộ kêu gọi sa thải ông ngay lập tức, cho rằng “hệ thống thi đấu quá dễ đoán” và thậm chí đòi Amorim cùng Ugarte không được trở về cùng đội.

Hình ảnh Amorim ngồi co ro, tránh nhìn loạt sút luân lưu, càng làm lộ rõ sức ép khủng khiếp mà ông đang đối mặt.

Thất bại trước Grimsby Town không chỉ là nỗi nhục về chuyên môn mà còn đẩy MU vào tình thế khủng hoảng đầu mùa. Với lịch thi đấu sắp tới, trong đó có trận gặp Burnley tại Old Trafford ngày 30/8, áp lực buộc phải thắng đang đặt nặng lên vai Ruben Amorim và các học trò.

Nếu không sớm cải thiện, MU có nguy cơ tiếp tục chìm trong khủng hoảng và xa rời mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

