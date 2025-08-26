Brazil gây bất ngờ: Neymar, Vinicius và Rodrygo cùng bị gạch tên

(GMT+7)

Brazil gây bất ngờ: Quyết định táo bạo của HLV Carlo Ancelotti khi gạt bỏ Neymar, Vinicius và Rodrygo khỏi danh sách Brazil dự vòng loại World Cup 2026 khiến dư luận xôn xao. Đây là động thái phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong cách vận hành Selecao là tin chính bóng đá quốc tế hôm nay.

Neymar tiếp tục lỡ hẹn cùng đội tuyển

Ngôi sao số một bóng đá Brazil nhiều năm qua đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Sau khi trở về Santos, Neymar không thể tìm lại hình ảnh đỉnh cao. Anh chỉ ghi được 3 bàn sau 11 trận, phần lớn thời gian vật lộn với chấn thương và sự sa sút thể lực. Trận thua thảm 0-6 trước Vasco da Gama là minh chứng rõ ràng cho tình trạng phong độ xuống dốc của cầu thủ 33 tuổi.

HLV Ancelotti, từ khi tiếp quản Brazil vào tháng 5, vẫn chưa một lần triệu tập Neymar. Quyết định lần này càng khẳng định ông không muốn mạo hiểm với một ngôi sao chưa đạt thể trạng và cảm hứng chơi bóng tốt nhất. Đây có thể coi là bước ngoặt, khi tương lai Neymar trong màu áo Selecao ngày càng trở nên mờ mịt.

Vinicius và Rodrygo cũng chịu chung số phận

Không chỉ Neymar, hai cầu thủ chạy cánh nổi bật của Real Madrid là Vinicius Junior và Rodrygo cũng bị gạch tên. Sau giai đoạn bùng nổ năm 2024, Vinicius dần đánh mất phong độ kể từ lich bong da FIFA Club World Cup 2025. Anh không còn giữ được sự bùng nổ và tính đột biến vốn có. Trong khi đó, Rodrygo không còn thường xuyên được HLV Ancelotti sử dụng tại Real, khiến cảm giác bóng và phong độ của anh giảm sút đáng kể.

Thay thế bộ ba này, Brazil trao cơ hội cho những gương mặt giàu năng lượng hơn. Matheus Cunha và Gabriel Martinelli đang thể hiện sự ổn định tại CLB, Raphinha tiếp tục là lựa chọn không thể thiếu bên hành lang cánh, trong khi Richarlison chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong màu áo Tottenham. Ở vị trí trung phong, Joao Pedro ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Chelsea được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công Selecao.

Cơ hội thử nghiệm của HLV Ancelotti

Trong bối cảnh Brazil đã giành vé chính thức tới World Cup 2026, Nhận định bóng đá hai trận đấu thủ tục gặp Chile và Bolivia vào ngày 4 và 9/9 tới đây trở thành dịp để Ancelotti thử nghiệm. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ và những gương mặt ít được chú ý thể hiện mình.

Đáng chú ý, Lucas Paqueta trở lại đội tuyển sau khi được xóa án liên quan đến cáo buộc dàn xếp tỷ số. Sự góp mặt của tiền vệ West Ham mang đến thêm lựa chọn ở tuyến giữa, giúp Brazil cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Việc gạch bỏ những ngôi sao đình đám như Neymar, Vinicius hay Rodrygo không chỉ gây tranh cãi, mà còn cho thấy quyết tâm của Ancelotti trong việc tái thiết Brazil theo hướng thực dụng và hiệu quả hơn. Với ông, phong độ và sự cống hiến ở CLB mới là tiêu chí hàng đầu, thay vì danh tiếng.

Với ba thay đổi lớn này, đội tuyển Brazil chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao đầy thử thách, nơi những gương mặt trẻ có cơ hội chứng minh bản thân, còn các cựu binh như Neymar buộc phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn trở lại.

