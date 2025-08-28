Tin Napoli 28/8: Napoli bất ngờ quan tâm tới Kobbie Mainoo

(GMT+7)

Tin bóng đá Napoli 28/8: Napoli đang cân nhắc chiêu mộ Kobbie Mainoo từ MU sau khi từng thành công với Scott McTominay, mở ra cơ hội cho tiền vệ trẻ thử sức tại Serie A và Champions League.

Napoli bất ngờ quan tâm tới Kobbie Mainoo

Sau thương vụ tiến gần đến việc chiêu mộ Rasmus Hojlund, Napoli tiếp tục khiến làng túc cầu châu Âu xôn xao khi đưa tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo của Manchester United vào danh sách mục tiêu. Theo Daily Mail, nhà vô địch Serie A đang tận dụng quá trình đàm phán với Quỷ đỏ để mở rộng khả năng chiêu mộ thêm tài năng sáng giá này.

Mainoo, 20 tuổi, hiện gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu dưới thời HLV Ruben Amorim. Anh chưa có phút ra sân nào ở mùa giải mới gây ảnh hưởng lớn tới kèo ngoại hạng anh liên quan tới anh, trong khi việc gia hạn hợp đồng cũng chưa đạt được tiến triển. Đây là lý do khiến Napoli tin rằng họ có thể lôi kéo tiền vệ trẻ sang Italia, nơi cơ hội góp mặt tại Champions League là một điểm nhấn hấp dẫn.

Napoli từng thành công trong việc mang về Scott McTominay từ Old Trafford. Ngôi sao người Scotland sau đó bùng nổ tại Serie A, thậm chí được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu mùa trước. Điều này càng khiến đội bóng miền Nam Italia tự tin vào khả năng khai thác và phát triển những cầu thủ xuất thân từ Manchester United.

Tuy nhiên, gia nhập Napoli không phải con đường bằng phẳng với Mainoo. Hàng tiền vệ của HLV Antonio Conte đang cực kỳ chật chội với những cái tên chất lượng như Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka hay chính McTominay. Thậm chí, Billy Gilmour cũng góp mặt trong đội hình, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt. Dẫu vậy, Mainoo được nhận định bóng đá keonhacai là đang có hứng thú với ý tưởng thử sức tại Serie A, nơi môi trường bóng đá giàu tính chiến thuật có thể giúp anh hoàn thiện bản thân.

Dấu ấn những ngôi sao từng từ MU sang Napoli

Nếu thương vụ Kobbie Mainoo thành hiện thực, anh sẽ nối dài danh sách những cầu thủ từng rời Manchester United để khoác áo Napoli, đội bóng có truyền thống tiếp nhận và hồi sinh nhiều cái tên từ Premier League.

Trong quá khứ, Federico Macheda từng có thời gian ngắn thi đấu tại Serie A và được Napoli quan tâm. Dù sự nghiệp của anh không bùng nổ như kỳ vọng, việc các đội bóng Italia để mắt tới tài năng trẻ từ Old Trafford không phải điều hiếm gặp.

Đáng chú ý hơn, John Guidetti và những cầu thủ trẻ khác từng nằm trong hệ thống phát triển của MU cũng được Napoli theo dõi sát sao, dù không phải tất cả đều chuyển đến Serie A. Điều này cho thấy Napoli từ lâu đã xem MU như một “nguồn cung” tiềm năng cho những nhân tố trẻ khát khao cơ hội thi đấu đỉnh cao.

Gần đây nhất, Scott McTominay là ví dụ thành công tiêu biểu. Từ chỗ chỉ được xem là cầu thủ xoay tua ở MU, tiền vệ này đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Napoli, thậm chí trở thành nhân tố chủ chốt dưới tay Antonio Conte. Chính màn trình diễn ấy là minh chứng thuyết phục để Napoli tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ từ Old Trafford, và Mainoo có thể là cái tên tiếp theo.

Việc MU và Napoli thường xuyên có những cuộc trao đổi cầu thủ phản ánh mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai đội bóng. Napoli muốn tận dụng nguồn tài năng trẻ chưa được trọng dụng tại Old Trafford, còn MU lại có cơ hội “giải phóng” những cầu thủ ít được ra sân, đồng thời giúp họ tích lũy kinh nghiệm tại môi trường bóng đá giàu chiến thuật.

Nếu Kobbie Mainoo lựa chọn Napoli, đây không chỉ là bước ngoặt cho sự nghiệp cá nhân mà còn có thể mở ra một xu hướng mới: nhiều tài năng trẻ MU tìm đến Serie A để khẳng định mình. Với bề dày thành tích của Napoli và phong cách bóng đá Ý giàu tính chiến lược, Mainoo hoàn toàn có thể trưởng thành, giống như cách McTominay đang tỏa sáng rực rỡ ở miền Nam Italia.

