Tin Liverpool: Đánh giá màn ra mắt của Isak đối đầu Atletico trong trận đấu thắng sát nút 3-2 của The Kop.

Liverpool mở màn Champions League 2025/26 bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước Atletico Madrid. Trên sân Anfield, theo dữ liệu bóng đá số – dữ liệu 66 trung vệ Virgil van Dijk một lần nữa trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút cuối, nối dài chuỗi những lần lập công muộn dưới thời HLV Arne Slot.

Liverpool khởi đầu bùng nổ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool chơi áp đảo. Chỉ trong 6 phút, họ đã dẫn trước 2-0 thắng tỷ lệ kèo hiệp 1:

Bàn mở tỷ số đến từ cú đá phạt của Mohamed Salah, bóng chạm chân Andy Robertson đổi hướng.

Tiếp đó, Salah phối hợp ăn ý cùng Ryan Gravenberch để nhân đôi cách biệt.

Sự cơ động của Gravenberch giúp hàng công Liverpool tạo ra nhiều khoảng trống để Salah khai thác, khiến hàng thủ Atletico liên tục bị đặt trong trạng thái báo động.

Alexander Isak – màn ra mắt đầy hứa hẹn

Trận đấu này đánh dấu màn ra mắt của Alexander Isak trong màu áo Liverpool. Dù chỉ thi đấu 57 phút, Isak đã cho thấy những phẩm chất đặc biệt của một trung phong bóng đá hiện đại:

Khả năng kết nối : Anh thường xuyên lùi sâu để phối hợp cùng Florian Wirtz và Gravenberch, tạo ra nhiều tình huống tấn công mạch lạc.

: Anh thường xuyên lùi sâu để phối hợp cùng Florian Wirtz và Gravenberch, tạo ra nhiều tình huống tấn công mạch lạc. Chỉ số ấn tượng : Với 25 lần chạm bóng, Isak đạt chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) 0.53 – con số khá cao trong một trận đấu ra mắt ở Champions League.

: Với 25 lần chạm bóng, Isak đạt chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) 0.53 – con số khá cao trong một trận đấu ra mắt ở Champions League. Tư duy chiến thuật : Không chỉ chờ bóng trong vòng cấm, Isak còn chủ động mở khoảng trống cho đồng đội, cho thấy sự linh hoạt trong lối chơi.

: Không chỉ chờ bóng trong vòng cấm, Isak còn chủ động mở khoảng trống cho đồng đội, cho thấy sự linh hoạt trong lối chơi. Khả năng dứt điểm: Dù chưa ghi bàn, Isak vẫn tung ra vài cú sút xa uy lực và khiến khung thành Atletico nhiều lần chao đảo.

Điểm đáng chú ý là Isak đến Liverpool muộn, bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải do lùm xùm với CLB cũ Newcastle. Việc ra sân ngay ở trận đấu đỉnh cao như trước Atletico và vẫn chơi hiệu quả là tín hiệu cực kỳ tích cực.

HLV Arne Slot dường như đang thử nghiệm Isak như một “số 9 kết nối” thay vì một trung phong cắm thuần túy. Cách dùng này có thể mở ra một phương án chiến thuật mới cho Liverpool, nơi Isak trở thành cầu thủ gắn kết tuyến giữa và hàng công, thay vì chỉ chờ cơ hội ghi bàn.

Nếu duy trì phong độ này, Isak có thể sớm trở thành mảnh ghép quan trọng bên cạnh Salah và Wirtz, giúp Liverpool sở hữu hàng công vừa giàu tốc độ, vừa có khả năng biến hóa chiến thuật.

Atletico Madrid phản kháng mạnh mẽ

Dù bị dẫn 0-2, Atletico vẫn vùng lên với cú đúp của Marcos Llorente (phút 45+1 và 81). Bàn thắng đầu tiên gây tranh cãi khi Antoine Griezmann đứng ở thế việt vị, che khuất tầm nhìn của Alisson, nhưng trọng tài vẫn công nhận.

Chính Llorente suýt nữa giúp Atletico giành lại 1 điểm, nhưng sự tỏa sáng muộn màng của Van Dijk đã khép lại hy vọng cho đội khách.

Salah và Van Dijk giữ vai trò quyết định

Mohamed Salah : Ghi bàn, kiến tạo và tạo ra vô số pha bóng nguy hiểm, tiếp tục chứng minh anh là đầu tàu trên hàng công Liverpool.

: Ghi bàn, kiến tạo và tạo ra vô số pha bóng nguy hiểm, tiếp tục chứng minh anh là đầu tàu trên hàng công Liverpool. Virgil van Dijk: Bản lĩnh thủ lĩnh được thể hiện đúng lúc với bàn thắng quyết định phút 90, giúp Liverpool giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid mang lại khởi đầu hoàn hảo cho Liverpool tại Champions League 2025/26. Salah duy trì phong độ đỉnh cao, Van Dijk chứng minh vai trò thủ lĩnh, trong khi Alexander Isak có màn ra mắt ấn tượng, mở ra kỳ vọng anh sẽ nhanh chóng trở thành nhân tố chủ lực trong hành trình chinh phục châu Âu của The Kop.

