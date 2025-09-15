Tin Barcelona: HLV Hansi Flick thi hành kỷ luật với Raphinha

(GMT+7)

Tin bóng đá Barcelona: Trong trận gặp Valencia ở vòng 4 La Liga, Raphinha bất ngờ ngồi dự bị. Nguyên nhân không phải do lịch thi đấu dày đặc.

HLV Hansi Flick thi hành kỷ luật với Raphinha

Ở giai đoạn khởi đầu mùa giải 2024/25 tại Barcelona, HLV Hansi Flick tiếp tục thể hiện tính kỷ luật nghiêm khắc, yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện và thi đấu cao. Trong trận gặp Valencia tại lịch thi đấu bóng đá hôm nay vòng 4 La Liga trên sân Johan Cruyff, Raphinha bất ngờ phải ngồi dự bị, không phải do lịch thi đấu dày đặc sau khi trở về từ tuyển Brazil, mà vì đến muộn buổi tập sáng.

Trước đó, nhiều người dự đoán Raphinha sẽ được nghỉ sau hai trận cùng đội tuyển Brazil, nhưng theo RAC1 và Marca, HLV Flick đã loại anh khỏi đội hình xuất phát để phạt vì đến muộn. Nhà cầm quân người Đức coi việc vi phạm giờ giấc là thiếu tôn trọng tập thể và sẵn sàng áp dụng biện pháp nghiêm khắc, bất kể cầu thủ là trụ cột hay tài năng trẻ.

Trong trận đấu này, Barcelona bố trí hàng công với Fermin Lopez, Ferran Torres và Marcus Rashford. Dù Raphinha thường là lựa chọn ưu tiên, HLV Flick vẫn không ngần ngại áp dụng hình phạt để duy trì nguyên tắc kỷ luật. Đây không phải lần đầu ông thể hiện sự cứng rắn; trước đây, các cầu thủ như Inaki Pena hay Jules Kounde cũng từng bị nhắc nhở hoặc phạt vì đi muộn. Khi dẫn dắt Bayern Munich và đội tuyển Đức, Flick đã nổi tiếng với tính kỷ luật nghiêm khắc.

Raphinha vào sân ngay đầu hiệp 2 và nhanh chóng ghi cú đúp, giúp Barcelona dễ dàng giành chiến thắng 6-0 trước Valencia.

Phong cách huấn luyện của HLV Hansi Flick

Dưới đây là tổng quan về phong cách huấn luyện của HLV Hansi Flick

Tính kỷ luật và nguyên tắc: Hansi Flick nổi tiếng với tính kỷ luật nghiêm khắc. Ông yêu cầu các cầu thủ tuân thủ giờ giấc, tập luyện chăm chỉ và tôn trọng nguyên tắc tập thể. Dù cầu thủ đó là trụ cột hay tài năng trẻ, Flick vẫn sẵn sàng áp dụng biện pháp mạnh để duy trì kỷ luật, thể hiện sự nhất quán trong quản lý đội bóng.

Phong cách tấn công: Flick xây dựng lối chơi dựa trên tấn công áp lực cao, pressing liên tục và triển khai bóng nhanh từ hàng thủ lên hàng công. Ông thường sử dụng các sơ đồ linh hoạt, cho phép cầu thủ di chuyển đa vị trí, tạo ra sự biến hóa trong tấn công và mở rộng không gian cho đồng đội.

Tập trung vào tập thể: Ông đề cao tinh thần tập thể và sự phối hợp đồng đội, luôn nhấn mạnh rằng cá nhân xuất sắc phải gắn liền với hiệu quả tập thể. Việc duy trì nguyên tắc và kỷ luật giúp đội bóng hoạt động nhịp nhàng, đặc biệt trong các trận đấu lớn hoặc khi tham gia nhiều giải đấu cùng lúc.

Phát triển cầu thủ: Flick cũng nổi bật với khả năng khai thác và phát triển tài năng trẻ. Ông không ngại thử nghiệm các cầu thủ trẻ ở những trận quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao để họ nhanh chóng trưởng thành, thích ứng với cường độ thi đấu đỉnh cao.

Ứng phó chiến thuật: HLV người Đức có khả năng thay đổi chiến thuật linh hoạt dựa trên đối thủ và diễn biến trận đấu. Ông thường bố trí sơ đồ biến hóa, cho phép cầu thủ di chuyển tự do và tạo ra các phương án tấn công bất ngờ, đồng thời duy trì hàng thủ chắc chắn.

