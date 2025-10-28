(GMT+7)

Tin MU: Amorim khiến Carick ngả mũ thán phục sau khi gia cố tuyến giữa và đánh bại Brighton 4-2 trong trận thắng thứ ba liên tiếp.

Michael Carrick ca ngợi “nước cờ vàng” của HLV Ruben Amorim sau chiến thắng 4-2 trước Brighton

Sau màn trình diễn thuyết phục giúp Manchester United đánh bại Brighton kqbd 4-2 tại Old Trafford, huyền thoại Michael Carrick đã dành lời khen đặc biệt cho HLV Ruben Amorim, người đang tạo nên dấu ấn chiến thuật rõ nét tại đội bóng áo đỏ.

Amorim và sự điều chỉnh mang tính bước ngoặt

Theo Carrick, Amorim đã giải quyết triệt để điểm yếu cố hữu ở tuyến giữa nơi cặp đôi Bruno Fernandes và Casemiro thường xuyên bị đối thủ áp đảo về quân số. Thay vì để hai tiền vệ này đơn độc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tái cấu trúc hệ thống phòng ngự để tăng khả năng kiểm soát trung tuyến.

Cụ thể, Luke Shaw được chỉ đạo bó vào trung lộ hỗ trợ khi cần thiết, tạo thành hàng tiền vệ ba người trong giai đoạn phòng ngự. Đồng thời, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo thường xuyên lùi sâu để lấp khoảng trống, biến tuyến giữa thành khu vực “đấu trí và đấu lực” nơi Man Utd chiếm ưu thế tuyệt đối tại kết quả Ngoại hạng Anh.

Carrick nhận xét:

“Không thể kỳ vọng chỉ hai tiền vệ chống lại Brighton. Amorim đã đọc trận đấu rất nhanh và điều chỉnh hợp lý đó là sự khác biệt của một HLV đẳng cấp.”

Chiến thắng khẳng định bản lĩnh của Quỷ đỏ

Chiến thuật hợp lý giúp MU làm chủ hoàn toàn trận đấu. Hai bàn thắng của Cunha và Casemiro trong hiệp một đặt nền tảng cho chiến thắng, trước khi Bryan Mbeumo lập cú đúp ấn định tỷ số 4-2, dập tắt hy vọng của Brighton ở phút 97.

Dù các pha lập công của Danny Welbeck và Charalampos Kostoulas khiến trận đấu kịch tính hơn trong những phút cuối, nhưng đoàn quân của Amorim vẫn đứng vững, thể hiện tinh thần và sự gắn kết đáng khen ngợi.

Bộ ba tấn công “cùng tần sóng”

Bên cạnh chiến thuật bóng đá, Carrick cũng đặc biệt ấn tượng với bộ ba tấn công Cunha – Fernandes – Mbeumo, những người đang cho thấy sự ăn ý hiếm thấy dù mới thi đấu cùng nhau.

“Họ chơi như thể đã hiểu nhau từ lâu. Những pha phối hợp một chạm, di chuyển không bóng và hỗ trợ lẫn nhau là minh chứng rõ nhất cho sự hòa nhập hoàn hảo,” Carrick nhấn mạnh.

Tín hiệu tích cực cho hành trình trở lại

Chiến thắng này đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà của MU, đồng thời là minh chứng cho sự tiến bộ dưới thời Ruben Amorim người đang mang đến luồng sinh khí mới cho “Quỷ đỏ”.

Không chỉ giúp đội bóng duy trì đà thăng hoa, trận đấu còn cho thấy Amorim đang dần định hình bản sắc riêng cho Manchester United nơi chiến thuật, kỷ luật và tinh thần chiến đấu hòa quyện để tạo nên bản lĩnh của một đội bóng lớn.

