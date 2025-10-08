Bóng đá: Con trai Ronaldo tầm ngắm loạt 'ông lớn' châu Âu

(GMT+7)

Bóng đá: Cristiano Ronaldo Jr, cậu con trai tài năng của siêu sao Bồ Đào Nha, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới bóng đá châu Âu. Khi hàng loạt CLB lớn từ Anh, Đức đến Ý đều muốn sở hữu “tiểu Ronaldo”, người hâm mộ bắt đầu tự hỏi: liệu một huyền thoại mới mang họ Ronaldo có đang hình thành?

Cristiano Ronaldo Jr tài năng trẻ được thừa hưởng “DNA bóng đá” hoàn hảo

Sinh năm 2010, Cristiano Ronaldo Jr (thường gọi là Ronaldo Jr) đã sớm được tiếp xúc với bóng đá từ khi mới 5 tuổi. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của người cha vĩ đại, cậu bé không chỉ sở hữu thể chất vượt trội mà còn có tư duy chơi bóng đầy bản năng.

Từ khi còn khoác áo đội trẻ Juventus, Ronaldo Jr đã gây chú ý với khả năng săn bàn đáng kinh ngạc: ghi tới 58 bàn chỉ sau 28 trận ở lich phat song bong da mùa 2019/20. Sau khi theo chân cha chuyển đến Al Nassr tại Saudi Arabia, cậu tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội U15 của CLB với phong cách chơi chững chạc và hiệu suất ghi bàn ổn định.

Giới chuyên môn nhận định, Ronaldo Jr có phong cách thi đấu pha trộn giữa Ronaldo và Messi sở hữu tốc độ, khả năng dứt điểm bằng cả hai chân cùng sự khéo léo trong những pha xử lý ở phạm vi hẹp. Dù mới 15 tuổi, cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha đã cho thấy tư duy chiến thuật trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình.

Một trong những điểm khiến các CLB châu Âu đặc biệt quan tâm là tinh thần kỷ luật và thái độ thi đấu chuyên nghiệp yếu tố mà Ronaldo Jr được thừa hưởng trực tiếp từ người cha nổi tiếng nghiêm khắc.

Hàng loạt “ông lớn” châu Âu xếp hàng chiêu mộ MU dẫn đầu cuộc đua

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Manchester United đã cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao Ronaldo Jr trong trận ra mắt đội U15 Bồ Đào Nha gặp U15 Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua. Đội ngũ chuyên môn của MU đánh giá rất cao kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, tốc độ và khả năng di chuyển thông minh không bóng của cầu thủ trẻ này.

Không chỉ MU, các CLB khác như Tottenham, Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Inter Milan, Juventus và Atalanta cũng đã cử đại diện dự khán để theo dõi phong độ của Ronaldo Jr. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng ít nhất 5 CLB trong số đó đang xem xét lời mời thử việc chính thức cho cầu thủ 15 tuổi.

Sở dĩ nhiều CLB hàng đầu châu Âu quan tâm đến Ronaldo Jr là bởi họ tin rằng “tiểu Ronaldo” không chỉ mang giá trị chuyên môn, mà còn là biểu tượng thương hiệu toàn cầu dù không bao gồm kèo bóng đá hôm nay. Bất kỳ đội bóng nào chiêu mộ được cậu đều sẽ nhận được lượng người hâm mộ khổng lồ từ cha của cậu Cristiano Ronaldo, người đang sở hữu hơn 600 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Một chuyên gia bóng đá Anh bình luận:

“Nếu Cristiano Ronaldo Jr duy trì được tốc độ phát triển như hiện tại, chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta có thể chứng kiến một ‘Ronaldo phiên bản 2.0’ tại châu Âu. Và việc MU, đội bóng gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo cha, muốn chiêu mộ cậu là điều hoàn toàn dễ hiểu.”

Sự nghiệp dưới cái bóng huyền thoại thử thách và cơ hội của Ronaldo Jr

Dù sở hữu tài năng và danh tiếng sớm, Ronaldo Jr đang phải đối mặt với áp lực cực lớn khi là con trai của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Mỗi bước chạy của cậu đều được đem ra so sánh với người cha điều mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng chịu đựng nổi.

Cristiano Ronaldo từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn:

“Tôi không ép con mình phải trở thành tôi. Tôi chỉ muốn con có đam mê và sống hạnh phúc với bóng đá. Nếu nó chọn đi theo con đường này, tôi sẽ luôn ở bên và hỗ trợ hết mình.”

Điều đó cho thấy dù mong muốn con trai kế thừa sự nghiệp, CR7 vẫn tôn trọng sự lựa chọn và tốc độ phát triển tự nhiên của Ronaldo Jr. Chính vì vậy, việc để cậu tham dự các giải trẻ châu Âu và trải nghiệm thử việc tại các CLB lớn là một phần trong kế hoạch dài hạn giúp con trai tự lập, học hỏi và va chạm sớm với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Nhiều chuyên gia tin rằng, nếu được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, đặc biệt là Premier League hoặc Bundesliga, Ronaldo Jr có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn chiến thuật hai yếu tố nền tảng để vươn tới tầm ngôi sao.

Hành trình nối tiếp di sản Ronaldo tương lai nào cho “tiểu CR7”?

Hiện tại, Cristiano Ronaldo Jr vẫn đang thuộc biên chế học viện trẻ của Al Nassr, nhưng việc các CLB châu Âu đồng loạt “gõ cửa” cho thấy tiềm năng phát triển của cậu không hề nhỏ. Theo các nguồn tin thân cận, MU đang cân nhắc gửi lời mời chính thức để Ronaldo Jr thử việc vào mùa hè năm sau trùng thời điểm anh đủ 16 tuổi, độ tuổi được phép ký hợp đồng đào tạo tại Anh.

Nếu thương vụ này thành công, người hâm mộ có thể chứng kiến một khoảnh khắc mang tính biểu tượng: con trai của Cristiano Ronaldo khoác áo MU đội bóng từng là nơi cha anh làm nên huyền thoại.

Tương lai của “tiểu CR7” vẫn còn dài, nhưng hành trình của cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng. Song với tinh thần cầu tiến, sự kỷ luật và gen chiến thắng được thừa hưởng từ Ronaldo, cậu đang đi đúng hướng để viết tiếp chương mới cho cái tên Ronaldo trong lịch sử bóng đá thế giới.

Hàng loạt CLB hàng đầu châu Âu đang theo dõi từng bước đi của Cristiano Ronaldo Jr bằng chứng cho thấy tài năng của cậu không chỉ đến từ “hào quang của người cha”. Ở tuổi 15, Ronaldo Jr đã có trong tay cả tài năng lẫn khát vọng hai yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một ngôi sao lớn.

