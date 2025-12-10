Tin Sevilla: Sevilla tận dụng cơ hội chiêu mộ Mykhailo Mudryk

(GMT+7)

Tin bóng đá Sevilla: Sevilla đang tìm cách thực hiện một thương vụ táo bạo bằng cách chiêu mộ Mykhailo Mudryk của Chelsea theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tận dụng án treo giò sắp hết hạn của cầu thủ này để có được một tiền đạo tốc độ với chi phí hợp lý.

Sevilla tận dụng cơ hội chiêu mộ Mykhailo Mudryk

Sevilla đang gây bất ngờ lớn khi thúc đẩy một thương vụ táo bạo: chiêu mộ Mykhailo Mudryk của Chelsea dưới dạng cho mượn ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong bối cảnh nhiều trang phân tích ty le keo đánh giá Mudryk không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Chelsea, động thái của Sevilla được xem là vô cùng hợp lý. Ngôi sao người Ukraine hiện đối mặt tương lai mịt mờ tại London do án treo giò liên quan đến doping, khiến anh không thể ra sân kể từ cuối năm 2024 và chỉ có thể trở lại vào ngày 17/01/2026.

Chính tình trạng thất sủng và án phạt dài hạn này lại được Sevilla xem là “cơ hội hiếm có” để sở hữu một cầu thủ chất lượng với chi phí hợp lý. Theo nhà báo JM Villalba, bộ phận thể thao của CLB Andalusia tin rằng những thương vụ “mang tính đánh cược” như thế có thể tạo nên bước ngoặt quan trọng trong mùa giải mà họ buộc phải tái thiết. Một số chuyên trang cập nhật tỷ số bóng đá hôm nay cũng nhận định rằng Sevilla đang rất thiếu một cầu thủ tấn công giàu tốc độ, và Mudryk có thể trở thành mảnh ghép lý tưởng. CLB muốn hành động nhanh chóng trước khi án phạt kết thúc và các đội bóng khác bắt đầu chú ý đến tiền vệ cánh này.

Về phía Chelsea, tương lai của Mudryk rất mịt mờ dưới thời HLV Enzo Maresca. Đội bóng thành London đang muốn giảm quỹ lương và thu gọn đội hình, và việc để Mudryk ra đi theo dạng cho mượn là phương án phù hợp, đặc biệt khi anh không nằm trong kế hoạch ngắn hạn. Chelsea sẵn sàng gánh một phần lương, tạo điều kiện để Sevilla tiếp nhận cầu thủ người Ukraine trong môi trường ít áp lực hơn so với Stamford Bridge, qua đó giúp anh lấy lại phong độ.

Dấu ấn cá nhân độc nhất của Mykhailo Mudryk

Trước khi trở thành một trong những bản hợp đồng gây tranh cãi nhất tại Chelsea, Mykhailo Mudryk đã khắc ghi những dấu ấn cá nhân độc đáo tại quê nhà và đấu trường Champions League, làm nền tảng cho mức giá chuyển nhượng khổng lồ.

Thành tích đáng chú ý đầu tiên của Mudryk là việc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Shakhtar Donetsk trong hai năm liên tiếp (2021 và 2022). Đây là một vinh dự hiếm có đối với một cầu thủ trẻ, vượt qua các đồng đội giàu kinh nghiệm và khẳng định tầm ảnh hưởng vượt trội của anh trong đội hình và với người hâm mộ nội địa trước khi ra nước ngoài. Giải thưởng này không chỉ đơn thuần là số liệu thống kê mà còn là sự công nhận về phẩm chất lãnh đạo và tinh thần chiến đấu.

Điểm làm nên thương hiệu toàn cầu của Mudryk chính là tốc độ kinh hoàng. Tại Champions League mùa giải 2022/23, anh đã thiết lập một kỷ lục không chính thức về tốc độ chạy nước rút cao nhất giải đấu, vượt qua cả các “máy chạy” nổi tiếng khác của châu Âu. Tốc độ này không chỉ là yếu tố thể chất mà còn là vũ khí chiến thuật độc nhất vô nhị của anh, giúp Shakhtar tạo ra những pha phản công chớp nhoáng và là yếu tố chính khiến các câu lạc bộ lớn sẵn sàng chi tiền điên rồ.

Cuối cùng, dù chưa giành được danh hiệu lớn nào ở cấp CLB châu Âu trước khi đến Chelsea, Mudryk lại là người đặt ra cột mốc chuyển nhượng lịch sử cho bóng đá Ukraine. Anh là cầu thủ Ukraine đầu tiên được chuyển nhượng với mức phí vượt mốc 50 triệu Euro, một thành tích cá nhân mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với nền bóng đá Đông Âu, chứng minh giá trị tài năng trẻ của Ukraine có thể sánh ngang với các cường quốc khác.

