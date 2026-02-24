Tin Tottenham: Spurs lo lắng bị chảy máu lực lượng

(GMT+7)

Tin bóng đá Tottenham: Tottenham đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn khi nguy cơ rớt hạng ngày một hiện hữu, kéo theo khả năng chia tay hàng loạt trụ cột. Trong bối cảnh đó, tương lai của Micky van de Ven trở thành tâm điểm chú ý.

Spurs lo “chảy máu” lực lượng nếu viễn cảnh xấu xảy ra

Sau 27 vòng đấu, Tottenham Hotspur chỉ đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng và hơn khu vực xuống hạng khoảng cách mong manh. Chuỗi trận không thắng kéo dài trong năm 2026 khiến bầu không khí tại Bắc London trở nên nặng nề, đặc biệt sau thất bại nặng nề trước Arsenal ở derby, điều cũng tác động đáng kể đến cách giới chuyên môn nhìn nhận ty le keo mỗi khi Spurs ra sân.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi Igor Tudor tạm quyền thay thế Thomas Frank, chưa mang lại hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. Ban lãnh đạo Spurs được cho là đã tính đến kịch bản xấu nhất: xuống hạng Championship. Điều này có thể kéo theo làn sóng ra đi của nhiều cầu thủ quan trọng, nhất là khi người hâm mộ liên tục theo dõi lich thi dau trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Trong số đó, Micky van de Ven là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trung vệ 24 tuổi được cho là mong muốn thi đấu ở Champions League, bất kể Tottenham có trụ hạng hay không. Phong độ cá nhân ổn định giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn, bao gồm Manchester United, Liverpool FC và Real Madrid.

Không chỉ Van de Ven, đội trưởng Cristian Romero cũng cân nhắc tương lai nếu Spurs không còn góp mặt tại Premier League. Các nguồn tin cho biết FC Barcelona và Atlético Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của trung vệ người Argentina.

Ngoài ra, những cái tên như James Maddison, Destiny Udogie hay Dejan Kulusevski cũng có thể trở thành mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Nếu kịch bản xuống hạng xảy ra, Tottenham không chỉ tổn thất về chuyên môn mà còn chịu áp lực tài chính lớn do doanh thu bản quyền truyền hình sụt giảm đáng kể.

Phong cách thi đấu hiện nay của Micky van de Ven

Dù Tottenham sa sút, phong độ cá nhân của Van de Ven vẫn được đánh giá cao. Điểm nổi bật nhất ở trung vệ người Hà Lan là tốc độ hiếm có đối với một cầu thủ phòng ngự. Theo số liệu tại Premier League, anh từng đạt vận tốc lên đến hơn 37 km/h, con số đưa anh vào nhóm những cầu thủ nhanh nhất giải đấu.

Tốc độ giúp Van de Ven đặc biệt hiệu quả trong hệ thống phòng ngự dâng cao. Anh có thể bọc lót phía sau hàng thủ, sửa sai cho đồng đội và truy cản những pha phản công nguy hiểm. Trong các tình huống một đối một, trung vệ này tỏ ra bình tĩnh và chọn vị trí hợp lý thay vì lao vào tranh chấp thiếu kiểm soát.

Bên cạnh yếu tố thể chất, Van de Ven còn cải thiện đáng kể khả năng phát động tấn công. Anh thường xuyên thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác, mở ra không gian cho các cầu thủ chạy cánh. Khả năng cầm bóng tự tin cũng giúp anh phù hợp với các đội bóng muốn triển khai từ tuyến dưới.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tiến bộ về tư duy chiến thuật. Van de Ven không chỉ dựa vào tốc độ mà còn biết đọc tình huống sớm, chủ động cắt đường chuyền thay vì chờ đối thủ xử lý. Điều này giúp anh hạn chế phạm lỗi và duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu.

Ở tuổi 24, trung vệ người Hà Lan vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Nếu chuyển đến môi trường giàu tham vọng hơn như Real Madrid hay Manchester United, anh có thể hoàn thiện thêm kỹ năng lãnh đạo và bản lĩnh thi đấu ở sân chơi Champions League.

