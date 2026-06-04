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Giải hạng Nhì Thụy Điển (Superettan) tiếp tục diễn ra với màn so tài đáng chú ý giữa Orebro gặp GIF Sundsvall vào lúc 0h ngày 11/6. Bên cạnh yếu tố phong độ, lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng mang đến nhiều dữ liệu đáng chú ý cho người hâm mộ trước giờ bóng lăn.

Kết quả đối đầu Orebro vs Sundsvall

Thành tích đối đầu khá cân bằng

Trong 10 lần chạm trán gần nhất, GIF Sundsvall đang nhỉnh hơn đôi chút khi giành 4 chiến thắng, hòa 4 và để thua 2 trận trước Orebro. Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra chặt chẽ với cách biệt tối thiểu hoặc kết quả hòa.

Ở mùa giải 2025, Sundsvall bất bại trước Orebro khi thắng 2-1 trên sân khách và hòa 1-1 trên sân nhà. Trước đó vào năm 2024, mỗi đội có một kết quả thuận lợi khi Orebro thắng 3-1 trên sân Sundsvall còn trận lượt về kết thúc với tỷ số 0-0.

Thống kê đáng chú ý trước trận

Nhìn vào lịch sử đối đầu, có thể thấy các trận đấu giữa hai đội thường không xuất hiện quá nhiều bàn thắng. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, chỉ có 2 trận ghi từ 3 bàn trở lên.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hòa xuất hiện khá thường xuyên, cho thấy sự cân bằng về chất lượng đội hình cũng như lối chơi. Đây là dữ liệu được nhiều người tham khảo khi phân tích kèo bóng đá trực tuyến trước giờ bóng lăn.

Một điểm đáng chú ý khác là lợi thế sân nhà không mang lại quá nhiều khác biệt. Trong 5 trận gần nhất tiếp đón Sundsvall, Orebro chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2.

Đội hình dự kiến Orebro vs Sundsvall

Theo những cập nhật mới nhất từ các nguồn tin thể thao uy tín ở trận Orebro gặp Sundsvall, Orebro nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 nhằm tăng cường khả năng kiểm soát khu trung tuyến.

GIF Sundsvall cũng được dự đoán sẽ ra sân với hệ thống 4-3-3 quen thuộc nhằm tận dụng tốc độ ở hai biên. Đội khách đang nỗ lực tìm lại sự ổn định sau giai đoạn đầu mùa không như mong đợi. Họ vừa trải qua sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhằm cải thiện thành tích thi đấu.

Đội hình dự kiến Orebro (4-2-3-1):

Thủ môn: Andersson

Hậu vệ: Azizovic, Bjornkvist, Almeback, Wright

Tiền vệ trung tâm: Seger, Broberg

Tiền vệ tấn công: Bark, Besara, Hamad

Tiền đạo: Shabani

Đội hình dự kiến Sundsvall (4-3-3):

Thủ môn: Andersson

Hậu vệ: Olsson, Hallberg, Jonsson, Engblom

Tiền vệ: Corona, Lindgren, Norrgard

Tiền đạo: Pontus Engblom, Burman, Silfwer

Nhận định kết quả Orebro gặp Sundsvall, 0h ngày 11/6

Lịch sử đối đầu cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa hai đội không lớn. Orebro có lợi thế sân nhà nhưng phong độ hiện tại chưa đủ thuyết phục. Trong khi đó, Sundsvall thường thi đấu khá khó chịu mỗi khi đối đầu đối thủ này.

Khả năng cao trận đấu sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải khi cả hai đều ưu tiên sự an toàn. Số cơ hội tạo ra có thể không nhiều và những tình huống cố định sẽ đóng vai trò quan trọng.

Xét tương quan lực lượng, phong độ và thành tích đối đầu gần đây, một kết quả hòa là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.

Dự đoán: Orebro 1-1 Sundsvall

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Trận đấu Orebro gặp GIF Sundsvall lúc 0h ngày 11/5 hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài cân bằng tại Superettan. Dù được chơi trên sân nhà, Orebro không có nhiều lợi thế trước đối thủ đã nhiều lần gây khó khăn cho họ trong quá khứ. Với phong độ hiện tại của hai đội, khả năng chia điểm là tương đối sáng sủa, đặc biệt khi những cuộc đối đầu gần đây thường diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng.