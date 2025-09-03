Tin Barca 3/9: Barcelona vẫn chưa thể đăng ký Roony Bardghji

(GMT+7)

Tin bóng đá Barca 3/9: Barcelona vẫn chưa thể đăng ký tài năng trẻ Roony Bardghji vào đội hình chính thức tại La Liga mùa giải 2025/26 do vấn đề tài chính.

Barcelona vẫn chưa thể đăng ký Roony Bardghji

Roony Bardghji là tài năng trẻ người Thụy Điển, dù đã cập bến Barcelona từ đầu mùa hè nhưng đến nay vẫn chưa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức tại lịch thi đấu bóng đá hôm nay La Liga 2025/26.

Tuy nhiên, La Liga cho biết Bardghji vẫn có cơ hội được bổ sung vào danh sách thi đấu chính thức sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại, nhờ vào một điều khoản linh hoạt trong quy định của giải đấu.

Theo quy định, Ban tổ chức La Liga cho phép các CLB đăng ký linh hoạt những thương vụ phức tạp, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn tài chính. Việc Bardghji chưa được đăng ký cũng buộc Barcelona phải xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ hơn.

Giám đốc điều hành La Liga Javier Gomez cho biết nếu một cầu thủ có mức lương tương đương với các thành viên đội một, CLB phải nhận được sự phê duyệt về tài chính để đảm bảo tuân thủ các quy định về “công bằng tài chính” của giải đấu.

Trong trường hợp của Bardghji, Barcelona cần xin phép để anh có thể thi đấu cho đội một, dù hiện tại cầu thủ này chỉ được đăng ký ở Barca Atlètic, đội dự bị của CLB. Vấn đề quỹ lương vẫn là trở ngại chính khiến Barcelona gặp khó khăn trong việc đưa Bardghji vào danh sách thi đấu tại La Liga.

Để vượt qua rào cản tài chính, Barcelona dự kiến sẽ tận dụng một khoản bảo lãnh khoảng 7 triệu euro từ Ban lãnh đạo CLB, kết hợp với 5 triệu euro từ các khoản bảo lãnh bổ sung, nhằm đảm bảo đủ quỹ lương và hoàn tất thủ tục đăng ký Bardghji.

Nếu thủ tục thành công, Bardghji sẽ được đưa vào đội hình chính thức của Barcelona và có khả năng ra sân trong trận gặp Valencia ngày 15/9. Đây là phương án mà CLB hy vọng vừa giải quyết được vấn đề tài chính tạm thời, vừa tận dụng tối đa nguồn lực cầu thủ.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của Barcelona vẫn còn nhiều bất ổn. Việc dùng bảo lãnh tài chính để đăng ký cầu thủ chỉ là giải pháp tạm thời, không mang tính bền vững. Những phương án tương tự từng được CLB áp dụng trong các kỳ chuyển nhượng trước, phản ánh rõ ràng khó khăn trong việc duy trì sự ổn định về tài chính.

Việc Barcelona phải dựa vào các khoản bảo lãnh tài chính không thể coi là giải pháp lâu dài. Nếu CLB không cải thiện được tình hình tài chính, họ sẽ tiếp tục gặp khó khăn tương tự trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Mặc dù đối mặt nhiều thử thách, Barcelona vẫn kỳ vọng Roony Bardghji sớm được đăng ký và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình chính thức tại La Liga. Đồng thời, CLB tiếp tục tìm cách ổn định tài chính, và tình hình sẽ bớt áp lực hơn nếu họ có thể thanh lý một số cầu thủ dư thừa.

Nếu người chơi đang băn khoăn không biết nên cược đội bóng nào để thắng cược, chúng tôi cung cấp cho bạn tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất giúp người chơi giành được chiến thắng.

Phong cách thi đấu của Roony Bardghji

Roony Bardghji là một tài năng trẻ người Thụy Điển nổi bật với khả năng tấn công đa dạng và lối chơi thông minh, mang đậm phong cách hiện đại của các tiền đạo trẻ châu Âu.

điểm mạnh lớn nhất của Bardghji là tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo. Anh có thể bứt tốc nhanh trong những pha phản công, dễ dàng vượt qua hậu vệ đối phương nhờ kỹ thuật kiểm soát bóng tốt và khả năng rê dắt linh hoạt trong phạm vi hẹp. Những pha đi bóng một chọi một của Bardghji thường tạo ra cơ hội nguy hiểm cho đồng đội hoặc trực tiếp hướng tới khung thành.

Bardghji sở hữu tầm nhìn và khả năng di chuyển thông minh trong các tình huống tấn công. Anh thường biết chọn vị trí hợp lý để nhận bóng, khai thác khoảng trống giữa các hậu vệ và tạo ra những phương án phối hợp hiệu quả. Nhờ khả năng đọc trận đấu tốt, Bardghji không chỉ là người ghi bàn mà còn thường xuyên kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm đa dạng cũng là điểm nổi bật trong phong cách chơi bóng của Bardghji. Anh có thể tung ra các cú sút từ xa, sút chéo góc hay dứt điểm một chạm trong vòng cấm, giúp anh trở thành một mối đe dọa thực sự trước khung thành đối phương.

Bardghji còn thể hiện tinh thần thi đấu năng nổ và sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự khi cần. Dù thiên về tấn công, anh không ngại lùi sâu để pressing hoặc giành lại bóng từ đối thủ, góp phần giúp đội nhà duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Xem thêm: Bóng đá TBN: Ansu Fati tiếp tục rơi vào cảnh bế tắc ở Barca

Xem thêm: Tin Barca: De Jong có thể sớm trở lại thi đấu

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."