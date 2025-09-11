BĐ: Argentina mất ngôi số 1 thế giới sau hơn 2 năm thống trị

(GMT+7)

BĐ: Sau hơn hai năm đứng trên đỉnh bảng xếp hạng FIFA, Argentina đã chính thức nhường lại vị trí số 1 cho Tây Ban Nha. Sự biến động này không chỉ gây chấn động làng túc cầu, mà còn mở ra một cuộc đua mới giữa châu Âu và Nam Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Bước ngoặt từ thất bại trước Ecuador

Argentina khởi đầu loạt trận quốc tế tháng 9 với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Venezuela, tưởng như đủ để duy trì vị thế số 1. Thế nhưng, cú sảy chân bất ngờ với tỷ số 0-1 trước Ecuador đã khiến họ mất tới 15,04 điểm FIFA – một con số đủ lớn để phá vỡ chu kỳ thống trị kéo dài hơn 24 tháng.

Kể từ tháng 4/2023, khi Lionel Messi và các đồng đội giành chức vô địch World Cup 2022, Argentina luôn đứng trên đỉnh thế giới, vượt qua cả những đối thủ truyền thống như Pháp và Brazil. Trận thua Ecuador không chỉ làm gián đoạn mạch bất bại, mà còn buộc Albiceleste chấp nhận lùi xuống hạng 3 với 1.865,29 điểm. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm, Argentina rời xa vị trí vốn dĩ đã trở thành “biểu tượng quyền lực” của họ.

Dù đây chỉ là một thất bại ở vòng loại World Cup vốn đã sớm an bài, nhưng tác động về mặt tinh thần và thứ hạng lại vô cùng lớn. Với một đội bóng từng thống trị thế giới, việc đánh mất vị trí số 1 FIFA chẳng khác nào lời nhắc nhở rằng: không ai có thể an toàn tuyệt đối trong cuộc đua khốc liệt này.

Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao sau một thập kỷ

Trong khi Argentina hụt hơi, Tây Ban Nha lại biết cách tận dụng cơ hội để viết tiếp trang sử mới. Với hai chiến thắng áp đảo trước Bulgaria (3-0) và Thổ Nhĩ Kỳ (6-0), La Roja được cộng thêm 8,28 điểm, nâng tổng điểm lên 1.875,37 – vừa đủ để vượt qua Pháp và Argentina, lần đầu tiên chiếm lĩnh ngôi đầu FIFA kể từ tháng 6/2014.

Đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente đang hồi sinh mạnh mẽ. Sau chức vô địch Nations League 2023 và màn trình diễn thuyết phục tại Euro 2024, Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh rằng thế hệ trẻ với Lamine Yamal, Pedri, Gavi cùng dàn ngôi sao giàu kinh nghiệm như Rodri hay Morata đủ sức kế thừa di sản từ thế hệ vàng 2008–2012.

Đứng ngay sau Tây Ban Nha là Pháp với 1.870,92 điểm, nhờ hai chiến thắng quan trọng trước Ukraine (2-0) và Iceland (2-1). Dù chưa thể vươn lên số 1, Les Bleus vẫn cho thấy sự ổn định đáng nể dưới thời Didier Deschamps, với dàn sao trẻ tài năng như Mbappé, Tchouaméni hay Camavinga.

Những biến động trong Top 10 thế giới

Không chỉ ở ngôi đầu, bảng xếp hạng FIFA tháng 9 còn chứng kiến nhiều sự thay đổi thú vị:

Anh giữ vững hạng 4 sau hai trận thắng trước Andorra và Serbia, khẳng định sự ổn định dưới thời HLV Gareth Southgate.

giữ vững hạng 4 sau hai trận thắng trước Andorra và Serbia, khẳng định sự ổn định dưới thời HLV Gareth Southgate. Bồ Đào Nha thăng tiến lên hạng 5, đẩy Brazil xuống hạng 6. Đây là lần hiếm hoi trong thập kỷ qua, Selecao rơi khỏi top 5.

thăng tiến lên hạng 5, đẩy xuống hạng 6. Đây là lần hiếm hoi trong thập kỷ qua, Selecao rơi khỏi top 5. Hà Lan và Bỉ duy trì vị trí lần lượt 7 và 8, cho thấy sự bền bỉ trong top đầu.

và duy trì vị trí lần lượt 7 và 8, cho thấy sự bền bỉ trong top đầu. Croatia và Italia cùng tăng một bậc, chiếm hạng 9 và 10.

Ngược lại, Đức tiếp tục gây thất vọng khi tụt xuống hạng 11, lần thứ hai rời khỏi top 10 trong vòng ba năm, sau thất bại trước Slovakia.

Sự dịch chuyển này phản ánh sự thống trị trở lại của châu Âu. Ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về lục địa già, trong khi Nam Mỹ chỉ còn hai đại diện trong top 6 – Argentina và Brazil.

Tác động đến khu vực Đông Nam Á

Ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 9 nên giữ nguyên điểm số. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp có kết quả tốt khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik bị tụt 2 bậc, xuống hạng 115 thế giới, chỉ hơn Indonesia 4 bậc.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng nếu không có thêm những trận đấu chất lượng trong giai đoạn FIFA Days, thứ hạng của Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục đi xuống, ảnh hưởng đến việc bốc thăm vòng loại World Cup hay Asian Cup trong tương lai.

Cuộc đua mới trước thềm World Cup 2026

Việc Argentina đánh mất ngôi số 1 mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới. Tây Ban Nha và Pháp đang chứng minh sự thống trị của châu Âu trở lại, trong khi Argentina và Brazil phải nỗ lực nhiều hơn để giữ vị thế Nam Mỹ.

Trước thềm World Cup 2026, bảng xếp hạng FIFA không chỉ mang tính danh dự mà còn quyết định trực tiếp đến việc phân nhóm hạt giống, ảnh hưởng tới lộ trình của các đội tại vòng chung kết. Với Argentina, đây là cú hích cần thiết để Lionel Messi cùng các đồng đội trẻ như Julián Álvarez, Enzo Fernández hay Mac Allister lấy lại động lực chiến đấu.

FIFA sẽ chính thức công bố bảng xếp hạng mới vào ngày 18/9, và chắc chắn, từ nay đến World Cup 2026, ngôi đầu thế giới sẽ là cuộc đua tay ba hấp dẫn giữa Tây Ban Nha, Pháp và Argentina – ba thế lực đang chia nhau quyền lực bóng đá toàn cầu.

👉 Kết: Sau hơn hai năm đứng trên đỉnh, Argentina buộc phải nhường lại ngôi số 1 FIFA cho Tây Ban Nha. Sự thay đổi này không chỉ là biến động trên bảng điểm, mà còn là tín hiệu cho một cuộc cạnh tranh mới khốc liệt, nơi mỗi chiến thắng hay thất bại đều có thể viết lại cục diện bóng đá thế giới.

