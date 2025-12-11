Tin Liverpool: Thời điểm chưa phải là lúc Salah rời Anfield

(GMT+7)

Tin BĐ Liverpool: Liverpool lựa chọn sự thận trọng trong câu chuyện chuyển nhượng Mohamed Salah, đồng thời lý giải những yếu tố kinh tế, chiến lược và quyền lực đứng sau quyết định “giữ im lặng đúng thời điểm”.

Tình thế nghịch lý giữa mong muốn của Salah và toan tính của Liverpool

Liverpool đang trải qua những ngày đầy nhạy cảm khi Mohamed Salah bày tỏ mong muốn gửi lời tạm biệt tại Anfield trước khi lên đường dự CAN 2025. Tuy nhiên, trái với cảm xúc của cầu thủ, ban lãnh đạo đội bóng chọn sự im lặng và thận trọng. Lý do không đến từ hy vọng níu kéo Salah, mà từ nỗi lo mất lợi thế trên bàn đàm phán.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp mở cửa, mọi phát ngôn, hành động hay khoảnh khắc mang tính biểu tượng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của một thương vụ. Liverpool hiểu rõ rằng nếu để Salah “chia tay công khai” quá sớm, họ sẽ ngầm xác nhận cầu thủ đã ở gần cửa ra đi. Điều đó đồng nghĩa các CLB giàu có từ Saudi Arabia sẽ nắm thế chủ động, ép giá và khiến Liverpool rơi vào tình thế yếu hơn.

Trong bóng đá hiện đại, đôi khi câu chuyện không chỉ là cảm xúc mà còn là chiến lược. Và với Salah, một trong những biểu tượng lớn nhất của kỷ nguyên Klopp, Liverpool càng phải tính toán kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Lợi thế hợp đồng và sự thận trọng của Liverpool

Salah vẫn còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2027. Đây là “lá chắn” quan trọng nhất giúp đội bóng giữ thế thượng phong. Miễn là họ không tự công khai kết thúc mối quan hệ, mọi CLB muốn theo đuổi Salah đều phải trả giá tương xứng với tầm vóc của anh.

Trong những ngày vừa qua, Salah bị loại khỏi danh sách trận gặp Inter Milan thuộc League Phase Champions League. Anh tập cùng đội một hôm trước, và tập riêng hôm sau. HLV Arne Slot vẫn chưa chốt liệu có đăng ký anh cho trận gặp Brighton hay không. Dù vậy, theo quy định, cầu thủ không thi đấu vẫn phải có mặt tại sân, đồng nghĩa Salah chắc chắn sẽ xuất hiện ở Anfield.

Liverpool không muốn buổi tối ấy biến thành một “màn chia tay” ngoài kế hoạch. Một lời vẫy tay, một cái ôm hay vài giây đứng trước khán đài có thể khiến giới truyền thông đẩy mạnh câu chuyện “kết thúc kỷ nguyên Salah”, và Liverpool sẽ lập tức mất đòn bẩy đàm phán.

Bài học từ việc mất Trent Alexander-Arnold gần như theo dạng tự do mùa trước vẫn còn quá rõ ràng. Liverpool không muốn lặp lại kịch bản bị động, nhất là khi Salah là cầu thủ ket qua bong da ghi hơn 200 bàn thắng và có tầm ảnh hưởng vượt xa phạm vi thể thao.

Cuộc đua Saudi và giá trị vượt ngoài chuyên môn của Salah

Không chỉ là một ngôi sao trên sân cỏ, Salah còn là biểu tượng văn hóa, tôn giáo và hình ảnh thương mại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đó là lý do khiến các CLB Saudi theo đuổi anh với quyết tâm được miêu tả là “làm mọi cách”.

Bốn đội bóng thuộc sở hữu PIF Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli đều sẵn sàng chi số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, nhóm ngoài PIF như Al Qadsiah cũng đang chen chân mạnh mẽ nhờ sự hậu thuẫn của các tập đoàn lớn, bao gồm cả Aramco. Điều đó tạo nên một cuộc đua chưa từng có tiền lệ, nơi giá trị của Salah không chỉ nằm ở bàn thắng quyết định tỷ số bóng đá trực tuyến, mà còn ở sức ảnh hưởng toàn cầu.

Chính vì vậy, Liverpool càng không thể để bất kỳ tín hiệu cảm xúc nào làm tổn hại khả năng thu về mức phí chuyển nhượng tối đa. Một lời tạm biệt không đúng thời điểm có thể khiến đội bóng đánh mất hàng chục triệu bảng.

Vì sao chưa phải lúc Salah rời đi?

Liverpool hiểu rằng bản thân họ đang đứng trong một ván bài lớn. Salah muốn chia tay là điều có thể hiểu, nhưng việc để anh rời đi cần diễn ra đúng khoảnh khắc, đúng mức giá và đúng bối cảnh.

Ngay lúc này, Anfield không thể để cảm xúc lấn át tính toán. Đội bóng đang chuyển giao sau Klopp, Slot vẫn cần sự ổn định tối thiểu để hoàn thiện triết lý, và Salah dù muốn hay không vẫn là phần quan trọng của cấu trúc đó.

Quan trọng hơn, việc kiểm soát câu chuyện trong truyền thông giúp Liverpool duy trì khả năng chủ động. Khi thị trường mở cửa, họ sẽ chờ mức giá tối ưu, đánh giá các lựa chọn thay thế và chỉ bật đèn xanh khi mọi điều kiện đều có lợi.

Trong thế giới bóng đá đầy biến động, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là ai ra đi, mà là họ ra đi vào lúc nào. Và với Liverpool, bây giờ chưa phải lúc.

