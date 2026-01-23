(GMT+7)

Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 1 đang thu hút sự quan tâm khi kỳ quay mới đến gần. Việc tổng hợp thống kê, chu kỳ xuất hiện giúp người xem có thêm cơ sở để tham khảo xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25/1/2026 một cách hợp lý.

Trước khi đưa ra dự đoán XSTTH 25/1/2026, nên xem lại kết quả kỳ quay gần nhất để nhận diện các con số nổi bật.

1. Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 1 chủ nhật

Danh sách các bộ số nổi bật XS Thừa Thiên Huế được chuyên gia dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 tổng hợp và chia sẻ công khai, hoàn toàn miễn phí. Theo dõi ngay để cập nhật hôm nay đài Thừa Thiên Huế có những con số nào đáng chú ý nhất.

Dự đoán XSTTH 25/1/2026 chủ nhật:

💰 Cặp đặc biệt song thủ: 73 – 71

💰 Số đơn giải Tám: 72

💰 Bộ số kết hợp may mắn: 74 – 79 – 40

💰 Cặp số xỉu được đánh giá cao: 343 – 149

2. Thống kê số liệu XSTTH ngày 25/1/2026 hôm nay miễn phí

– Lô gan Huế trong 30 kỳ quay ngày 25/1/2026

Phân tích dữ liệu trong bảng:

Số 10 đang dẫn đầu về số lần chưa xuất hiện (22 kỳ), dù vẫn còn cách khá xa mức gan cực đại 45 → tiếp tục nằm trong nhóm theo dõi trong quá trình dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 1.

đang dẫn đầu về số lần chưa xuất hiện (22 kỳ), dù vẫn còn cách khá xa mức gan cực đại 45 → tiếp tục nằm trong nhóm theo dõi trong quá trình dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 1. Các số 32 và 52 có chuỗi vắng mặt dài (18 và 17 kỳ), từng đạt gan cực đại rất cao (trên 40), cho thấy khả năng biến động mạnh theo chu kỳ.

có chuỗi vắng mặt dài (18 và 17 kỳ), từng đạt gan cực đại rất cao (trên 40), cho thấy khả năng biến động mạnh theo chu kỳ. Nhóm 86 và 88 cùng 16 kỳ chưa ra, trong đó số 88 từng chạm mức gan cực đại 59 → là giá trị có lịch sử vắng mặt dài đáng chú ý khi dự đoán XSTTH 25/1/2026.

cùng 16 kỳ chưa ra, trong đó số 88 từng chạm mức gan cực đại 59 → là giá trị có lịch sử vắng mặt dài đáng chú ý khi dự đoán XSTTH 25/1/2026. Các số 00 và 21 có mức gan hiện tại trung bình (15 kỳ), thấp hơn nhiều so với gan cực đại, thể hiện xu hướng dao động ổn định hơn.

có mức gan hiện tại trung bình (15 kỳ), thấp hơn nhiều so với gan cực đại, thể hiện xu hướng dao động ổn định hơn. Nhóm 36, 62 và 47 có số lần chưa xuất hiện thấp hơn, nhưng gan cực đại khá lớn (đặc biệt là số 36 với 63), cho thấy từng có giai đoạn trễ dài trong quá khứ, phù hợp để tham khảo xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25/1/2026.

Tổng quan:

Bảng dữ liệu phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các giá trị đang có chuỗi vắng mặt dài và nhóm dao động ổn định. Một số giá trị hiện tại vẫn chưa chạm ngưỡng cao nhất trong lịch sử, cho thấy khả năng tiếp tục kéo dài chu kỳ hoặc sớm quay lại theo biến động thống kê.

– Thống kê 10 con lô xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay ngày 26/1/2026

Dựa trên bảng thống kê 30 lần quay gần nhất, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý phục vụ cho việc dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 1 một cách khách quan và có cơ sở hơn. Trong đó, 69 và 25 là hai con số nổi bật nhất khi cùng xuất hiện 11 lần, cho thấy tần suất lặp lại cao và đang nằm trong nhóm dẫn đầu về độ ổn định.

Nhóm theo sau gồm 57, 05 và 79 với 10 lần xuất hiện. Các con số này duy trì nhịp xuất hiện khá đều, phản ánh chu kỳ lặp tương đối ngắn, qua đó mang lại thêm dữ liệu quan trọng cho dự đoán XSTTH 25/1/2026 dựa trên tần suất.

Tiếp đến là 40, 53 và 64, cùng đạt 9 lần về. Dù thấp hơn nhóm đầu, nhưng đây vẫn là nhóm số có mức xuất hiện cao hơn mặt bằng chung, thường luân phiên xuất hiện qua các kỳ gần đây.

Cuối bảng là 30 và 81 với 8 lần xuất hiện. Mặc dù đứng cuối nhóm 10 con số nhiều nhất, nhưng tần suất này vẫn được đánh giá là tích cực trong giai đoạn thống kê, phù hợp để tham khảo xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25/1/2026 trước giờ công bố kết quả.

Thông qua phân tích dữ liệu lịch sử, dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 1 mang tính chất tham khảo và cung cấp thêm góc nhìn trước giờ quay. Hy vọng nội dung giúp bạn tham khảo xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25/1/2026 hiệu quả hơn.

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"