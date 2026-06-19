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Trận Anh đấu với Ghana lúc 3h hôm nay ngày 24/6 nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất ấn tượng trước màn đối đầu. Trong khi tuyển Anh duy trì chuỗi thắng liên tiếp với hiệu suất ghi bàn đáng nể, Ghana cũng cho thấy sự khó chịu nhờ hàng thủ chắc chắn và thành tích bất bại kéo dài.

Lực lượng Anh vs Ghana

Anh có đầy đủ các ngôi sao quan trọng

Tuyển Anh bước vào trận đấu này với lực lượng mạnh nhất khi không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò đáng tiếc nào. HLV Gareth Southgate có trong tay gần như toàn bộ những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu tại Premier League cũng như các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Không chỉ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, tuyển Anh còn đang đạt hiệu suất ghi bàn cực cao. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ giành trọn vẹn 6 chiến thắng, ghi tới 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Những thống kê này giúp Anh được đánh giá cao hơn trên các bảng ty le bong da trước giờ bóng lăn.

Ghana không gặp tổn thất về nhân sự

Bên phía Ghana, đại diện châu Phi cũng có được đội hình tối ưu. Các cầu thủ chủ chốt như Jordan Ayew, Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana hay Ernest Nuamah đều góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu.

Đội bóng này đang sở hữu phong độ khá ổn định với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp. Đặc biệt, Ghana đã giữ sạch lưới trong 4 trận gần nhất, cho thấy hệ thống phòng ngự đang hoạt động rất hiệu quả.

Đội hình Anh gặp Ghana hôm nay

Ở trận Anh đấu với Ghana, đội hình dự kiến của 2 đội như sau:

Đội hình mạnh nhất của Anh

HLV Gareth Southgate nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 nhằm phát huy tối đa sức mạnh hàng công. Cụ thể:

Thủ môn: Jordan Pickford

Hậu vệ: Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly

Tiền vệ: Elliot Anderson, Declan Rice

Tiền vệ tấn công: Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford

Tiền đạo: Harry Kane

Trong đội hình này, Bellingham tiếp tục là nhân tố sáng tạo quan trọng nhất ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Harry Kane vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công nhờ khả năng ghi bàn ổn định.

Đội hình mạnh nhất của Ghana

Ghana được dự đoán sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4-2-3-1 nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Cụ thể

Thủ môn: Lawrence Ati Zigi

Hậu vệ: M. Senaya, J. Adjei, J. Opoku, Gideon Mensah

Tiền vệ: Caleb Yirenkyi, E. Owusu

Tiền vệ tấn công: Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo

Tiền đạo: Jordan Ayew

Điểm đáng chú ý của Ghana nằm ở tốc độ của Sulemana và Nuamah. Đây sẽ là hai mũi nhọn quan trọng trong những tình huống phản công nhanh.

Nhận định kết quả Anh đấu với Ghana, 3h ngày 24/6

Nếu so sánh lực lượng, tuyển Anh rõ ràng nhỉnh hơn ở hầu hết các vị trí. Bên cạnh đó, phong độ hiện tại của đội bóng xứ sương mù cũng rất thuyết phục khi ghi trung bình hơn 3 bàn mỗi trận trong 6 lần ra sân gần nhất.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Ghana vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại. Chuỗi 7 trận bất bại cùng 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy đội bóng này đang có sự ổn định đáng kể.

Xét trên tương quan lực lượng, chiều sâu đội hình và phong độ hiện tại, tuyển Anh vẫn là đội được đánh giá cao hơn đáng kể. Hàng công của Tam Sư đang đạt hiệu suất rất cao và đủ khả năng xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Ghana.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-1 Ghana

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Cuộc đối đầu Anh đấu với Ghana lúc 3h hôm nay ngày 24/6 là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai đội bóng đang có phong độ tốt. Nếu thi đấu đúng sức, Tam Sư nhiều khả năng sẽ giành thêm một chiến thắng để tiếp tục duy trì mạch phong độ thăng hoa.