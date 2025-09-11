Tin bóng đá: Thiago Alcantara đảm nhiệm vai trò mới

(GMT+7)

Tin bóng đá: Tiền vệ Thiago Alcantara trở lại Camp Nou với vai trò mới trong ban huấn luyện, hỗ trợ HLV Hansi Flick.

Thiago Alcantara đảm nhiệm vai trò mới

Barcelona đang chào đón sự trở lại của Thiago Alcantara trong ban huấn luyện đội bóng. HLV Hansi Flick mong muốn có sự hiện diện của Thiago trong kế hoạch xây dựng lối chơi.

Ở tuổi 34, Thiago không còn thi đấu đỉnh cao nhưng kinh nghiệm của anh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị cho Barcelona. Thiago sẽ dành toàn bộ thời gian trên sân tập để làm việc trực tiếp với các tiền vệ.

Trong lần hợp tác ngắn với Barca, Thiago đã sát cánh cùng Marc Casado và để lại ấn tượng tích cực. Lần này, anh được nhận định bóng đá wap sẽ đồng hành nhiều hơn với Marc Bernal.

Ngoài ra, anh còn đóng vai trò hỗ trợ, định hướng cho các cầu thủ trẻ tại học viện. Thiago sẽ không góp mặt trong thành phần thi đấu của Hansi Flick ở các trận chính thức. Thiago sẽ tập trung tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva.

Barcelona vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự trở lại của Thiago Alcantara. Trong tuần qua, anh đã xuất hiện tại sân tập và dường như đã bắt tay ngay vào công việc. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Barca củng cố nền tảng và phát triển bền vững trong giai đoạn tái thiết dưới thời Hansi Flick.

Sơ lược về cầu thủ Thiago Alcantara

Thiago Alcantara là một trong những tiền vệ tài hoa và sáng tạo bậc nhất bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ qua. Anh sinh ngày 11/4/1991 tại San Pietro Vernotico, Ý, trong một gia đình có truyền thống bóng đá – cha anh là Mazinho, cựu tuyển thủ Brazil từng vô địch World Cup 1994.

Sự nghiệp CLB

Thiago trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona và ra mắt đội một năm 2009. Anh nhanh chóng gây ấn tượng với kết quả bóng đá tây ban nha tốt, khả năng kiểm soát bóng, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật xử lý tinh tế.

Năm 2013, anh gia nhập Bayern Munich, nơi anh trở thành nhân tố quan trọng dưới thời Pep Guardiola và sau đó cùng “Hùm xám” giành nhiều danh hiệu Bundesliga, DFB-Pokal và đặc biệt là Champions League 2020.

Đến năm 2020, Thiago chuyển sang Liverpool, giúp tuyến giữa của đội bóng giàu sức sáng tạo hơn. Dù thường xuyên gặp chấn thương, anh vẫn để lại dấu ấn với phong cách chơi bóng thông minh và những đường chuyền sắc bén.

Đội tuyển quốc gia

Thiago từng khoác áo U21 Tây Ban Nha, giành chức vô địch châu Âu các năm 2011 và 2013.

Ở đội tuyển quốc gia, anh cùng Tây Ban Nha tham dự Euro và World Cup, dù không phải lúc nào cũng là lựa chọn số một do chấn thương và sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyến giữa.

Phong cách thi đấu

Thiago nổi bật với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và những đường chuyền sáng tạo xuyên phá hàng thủ đối phương. Anh thường được ví như một “nghệ sĩ sân cỏ”, mang đến sự mềm mại nhưng đầy hiệu quả trong lối chơi.

