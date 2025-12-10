Tin Liverpool: Isak tiếp tục gây thất vọng ở trận thắng Inter

(GMT+7)

Tin bóng đá Liverpool: Isak tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa trong chiến thắng của Liverpool trước Inter Milan.

Isak tiếp tục gây thất vọng ở trận thắng Inter

Trên sân San Siro của Inter Milan tại Champions League, Liverpool đã giành chiến thắng quan trọng 1-0, giúp HLV Arne Slot phần nào giải tỏa áp lực đang đè nặng lên vai ông.

Tuy nhiên, chiến thắng của Liverpool không trọn vẹn khi Alexander Isak tiếp tục gây thất vọng. Được kỳ vọng dẫn dắt hàng công trong bối cảnh Mohamed Salah vắng mặt, tiền đạo người Thụy Điển lại thi đấu thiếu hiệu quả và không đáp ứng được kỳ vọng.

Nhà báo Aadam Patel nhận định bóng đá hôm nay rằng Alexander Isak “gặp nhiều khó khăn” trước lối chơi mạnh mẽ và tốc độ cao của Inter Milan. Mặc dù hệ thống chiến thuật mới của Liverpool vốn được cho là giúp Isak có nhiều bóng hơn, nhưng thực tế trên sân lại cho thấy anh chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi.

Cựu cầu thủ Newcastle tỏ ra lạc lõng và yếu thế trong các pha tranh chấp, thường xuyên để mất bóng một cách dễ dàng. Thống kê sau trận đấu phản ánh rõ màn trình diễn đáng thất vọng của anh: trong 68 phút có mặt trên sân, Isak chỉ thực hiện 1 cú sút và không lần nào trúng đích.

Trong trận đấu, Isak chỉ chạm bóng 25 lần nhưng lại để mất quyền kiểm soát tới 8 lần một hiệu suất rất thấp và khó chấp nhận đối với một tiền đạo cắm ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu.

Ngoài vấn đề giữ bóng và dứt điểm, Isak cũng thất thế hoàn toàn trong các pha tranh chấp với hàng thủ Inter Milan. Anh chỉ thắng 2 trong tổng số 6 pha tranh chấp dưới đất và gần như không gây được ảnh hưởng trong các tình huống không chiến.

Kết quả là HLV Arne Slot phải rút Isak ra sân ở phút 68, thừa nhận việc không thể khai thác hiệu quả “khẩu pháo” đắt giá nhất lịch sử CLB. Trang Sofascore chấm anh 6,5 điểm, nhưng nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng 4/10 mới phản ánh chính xác màn trình diễn yếu kém này.

Điều đáng lo ngại là đây không phải lần đầu tiên Isak chơi mờ nhạt trong màu áo Liverpool. Trước đó, anh cũng từng nhận nhiều chỉ trích sau màn trình diễn thất vọng trong trận gặp Sunderland tại Premier League.

Những trận đấu đáng nhớ nhất của Alexander Isak

Dưới đây là tổng quan về những trận đấu đáng nhớ nhất của Alexander Isak trong sự nghiệp, từ thời điểm anh nổi bật ở châu Âu cho đến các màn trình diễn gần đây:

Trận đấu ra mắt ĐTQG Thụy Điển (2017)

Alexander Isak gây ấn tượng khi ra mắt đội tuyển quốc gia Thụy Điển năm 2017, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển vào thời điểm đó. Dù còn rất trẻ, màn trình diễn của anh giúp người hâm mộ và giới chuyên môn chú ý đến tài năng của tiền đạo này.

Dortmund vs Freiburg (Bundesliga 2020/21)

Trong màu áo Borussia Dortmund, Isak từng có những trận đấu nổi bật tại Bundesliga. Điển hình là trận đấu gặp Freiburg, nơi anh ghi bàn quan trọng, thể hiện khả năng dứt điểm lạnh lùng và nhạy bén trong vòng cấm, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng.

Real Sociedad vs Barcelona (La Liga 2021/22)

Khi khoác áo Real Sociedad, Isak thể hiện khả năng dẫn dắt hàng công. Trong trận gặp Barcelona, anh ghi bàn quyết định và tham gia tích cực vào các tình huống phối hợp, giúp Sociedad giành kết quả tốt trước một đối thủ mạnh. Trận đấu này đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp La Liga của anh.

Champions League: Real Sociedad vs Manchester United (2022/23)

Isak từng thi đấu ấn tượng tại Champions League khi đối đầu các đội lớn như Manchester United. Anh cho thấy kỹ năng di chuyển thông minh, khả năng đánh đầu và dứt điểm đa dạng, góp phần giúp Real Sociedad tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước các hàng thủ dày đặc.

