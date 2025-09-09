(GMT+7)

Giải hạng 2 Hà Lan (Eerste Divisie) từ lâu đã nổi tiếng là “cái nôi” sản sinh ra nhiều tài năng trẻ, đồng thời mang đến những trận đấu kịch tính với số lượng bàn thắng cao. Không chỉ là nơi cạnh tranh suất thăng hạng, giải đấu này còn là bệ phóng quan trọng cho các đội dự bị của những CLB lớn, trong đó có Jong Ajax đội trẻ của Ajax Amsterdam. Với nhiều thống kê thú vị về giải hạng 2 Hà Lan và thành tích kết quả hạng 2 hà lan đáng chú ý, Eerste Divisie và Ajax luôn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ bóng đá châu Âu.

Giải hạng 2 Hà Lan: Mảnh đất của bất ngờ và kỷ lục

Mùa giải 2024–25 chứng kiến Eerste Divisie diễn ra từ 9/8/2024 đến 9/5/2025, với Volendam lên ngôi vô địch. Giải đấu này tạo dấu ấn mạnh mẽ với tổng số 380 trận, ghi tổng cộng 1.146 bàn thắng, tức trung bình khoảng 3 bàn mỗi trận minh chứng cho sự mãn nhãn và giàu bàn thắng của giải đấu.

Volendam còn lập thêm kỷ lục: chuỗi chiến thắng dài nhất mùa giải với 9 trận, và chuỗi bất bại kéo dài 15 trận. Trong khi đó, Jong PSV có chuỗi không thắng dài nhất (13 trận), và chuỗi thua nhiều nhất (8 trận) cũng thuộc về họ.

Jong Ajax bệ phóng tài năng trẻ Ajax

Trận thứ 250 và sự luân chuyển cầu thủ

Jong Ajax đã chơi đến trận thứ 250 tại Eerste Divisie, và đặc biệt kể từ mùa giải đầu tiên tham dự (2013/14), họ luôn ra sân với đội hình xuất phát không trùng lặp minh chứng cho chính sách luân chuyển cầu thủ mạnh mẽ.

Thống kê mùa 2024–25

Theo FBref, Jong Ajax ra sân 38 trận, đạt tỉ lệ xG trung bình 1.08, độ kiểm soát bóng khoảng 50.2%, thể hiện lối chơi cân bằng giữa tấn công và kiểm soát trận đấu tiềm năng lớn nếu cạnh tranh tại kết quả cúp c3 hôm nay.

Trong 10 trận gần đây, họ có 3 chiến thắng, ghi trung bình 1.1 bàn và thủng lưới 1.5 bàn mỗi trận, với tổng cộng 11 bàn thắng và 15 lần bị lọt lưới.

Tính đa dạng trận đấu và đối thủ

Số liệu từ Soccerway cho thấy Jong Ajax từng có chiến thắng đáng chú ý 2–0 trước De Graafschap và nhiều trận đấu cởi mở trước các đối thủ như Edouillpan, Jong AZ, Excelsior… Điều này thể hiện sự đa dạng trong trải nghiệm thi đấu ở giải hạng 2.

Những thống kê thú vị khác về giải hạng 2 Hà Lan

Mùa 2022–23, Jong Ajax là đội có chuỗi không thắng dài nhất giải, dài tới 10 trận.

Về khía cạnh phòng ngự, có thông tin từ cộng đồng fan hâm mộ ghi nhận thủ môn Jay Gorter từng giữ 24 trận sạch lưới trong cùng một mùa giải tại Eerste Divisie một thành tích rất đáng chú ý

Giải hạng 2 Hà Lan không chỉ là sân chơi cọ xát cho các đội trẻ mà còn chứa đựng những câu chuyện thú vị từ kỷ lục đội thắng, đội ghi bàn nhiều, đến chiến dịch dài bất bại. Mục tiêu của Jong Ajax không chỉ là giành điểm mà còn là bệ đỡ đào tạo, luân chuyển và thử thách cho những tài năng tương lai tại Ajax.

