Trong suốt lịch sử, Barcelona luôn nổi tiếng với lối chơi tấn công đẹp mắt và triết lý tiki-taka gắn liền với bản sắc CLB. Để duy trì thành công, những huấn luyện viên Barcelona đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

TOP huấn luyện viên Barcelona xuất sắc nhất thập kỷ qua

Luis Enrique (2014–2017)

Luis Enrique được xem là HLV thành công nhất Barcelona trong giai đoạn 10 năm gần đây. Ông tiếp quản đội bóng vào mùa hè 2014 và ngay lập tức tạo ra một Barca hủy diệt, giành cú ăn ba lịch sử mùa giải 2014/15 với La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League.

Dưới thời Enrique, bộ ba tấn công huyền thoại MSN (Messi – Suárez – Neymar) thi đấu bùng nổ, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ. Enrique khéo léo kết hợp tiki-taka truyền thống với lối đá trực diện, tốc độ, giúp Barca vừa duy trì nét đẹp trong phong cách, vừa đạt hiệu quả tối đa. Ngoài cú ăn ba, ông còn giúp CLB giành thêm nhiều danh hiệu quốc nội khác, củng cố vị thế số một tại Tây Ban Nha.

Ernesto Valverde (2017–2020)

Ernesto Valverde không sở hữu phong cách hoa mỹ hay táo bạo, nhưng ông lại mang đến sự ổn định hiếm có cho Barcelona trong giải quốc nội. Trong hai mùa giải đầu tiên, Valverde dẫn dắt Barca vô địch La Liga liên tiếp (2018, 2019) và xây dựng một hàng thủ chắc chắn hơn, giúp đội bóng duy trì sự thống trị ở Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Valverde lại không có duyên với Champions League. Những thất bại đau đớn, đặc biệt là cú ngược dòng kinh điển với kqbd 0–4 trước Liverpool ở bán kết 2019, đã che mờ thành công của ông. Dẫu vậy, xét trên hiệu suất ổn định và khả năng duy trì vị thế ở La Liga, Valverde vẫn được coi là một trong những HLV đáng chú ý nhất của Barca trong thập kỷ qua.

Quique Setién (2020)

Sau khi Valverde rời đi, Barcelona bổ nhiệm Quique Setién với hy vọng khôi phục triết lý tiki-taka vốn gắn liền với tên tuổi CLB. Setién nổi tiếng là người yêu bóng đá đẹp, chú trọng kiểm soát bóng và tấn công liên tục.

Tuy nhiên, thời gian của ông ở Camp Nou chỉ kéo dài trong vài tháng và không mang lại thành công như mong đợi. Thất bại nặng nề 2–8 trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2020 là một trong những ký ức đau buồn nhất của Barca trong lịch sử, đồng thời khép lại nhanh chóng triều đại Setién. Dẫu không thành công, ông vẫn được nhắc đến như một HLV kiên định với triết lý bóng đá đẹp mắt.

Ronald Koeman (2020–2021)

Koeman trở lại với cương vị HLV trưởng trong thời kỳ CLB khủng hoảng cả tài chính lẫn lực lượng. Trong giai đoạn này, Barca mất đi nhiều trụ cột, đồng thời chứng kiến sự ra đi của Messi, khiến thử thách càng lớn.

Dù không thể mang đến những danh hiệu lớn ở châu Âu, Koeman vẫn để lại dấu ấn khi giành Cúp Nhà Vua 2021 và quan trọng hơn là mạnh dạn trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ như Pedri, Ansu Fati, Gavi. Đây chính là nền móng quý giá cho quá trình tái thiết Barcelona sau này.

Xavi Hernández (2021–nay)

Cuối năm 2021, Xavi Hernández được chọn để ngồi vào ghế nóng. Khi đó, Barcelona đang khủng hoảng toàn diện: tài chính khó khăn, lực lượng thiếu chiều sâu, niềm tin từ người hâm mộ suy giảm.

Xavi đã mang đến làn gió mới với triết lý tiki-taka hiện đại, kết hợp kiểm soát bóng, pressing và sự cân bằng giữa tấn công – phòng ngự. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông giúp Barca giành chức vô địch La Liga 2022/23, chấm dứt sự thống trị của Real Madrid và Atletico.

Đánh giá chung về các huấn luyện viên Barcelona

Mỗi HLV Barcelona đều để lại dấu ấn riêng trong giai đoạn của mình:

Luis Enrique mang đến đỉnh cao vinh quang với cú ăn ba huyền thoại.

Valverde duy trì sự ổn định tại La Liga nhưng thiếu may mắn ở Champions League.

Setién và Koeman là giai đoạn thử thách, đặt nền móng cho việc trao cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ.

Xavi đang tái thiết Barca với khát vọng đưa CLB trở lại thời kỳ hoàng kim.

Chính sự kế thừa và đổi mới liên tục này giúp Barcelona vẫn giữ được bản sắc, đồng thời nuôi dưỡng khát khao chiến thắng, bất chấp những khó khăn tài chính và biến động lớn về nhân sự.

Nhìn lại thập kỷ qua, có thể khẳng định Luis Enrique và Xavi Hernández là hai HLV Barcelona xuất sắc nhất, mang lại cả danh hiệu lẫn niềm tin cho người hâm mộ. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới hứa hẹn sẽ giúp Barca tiếp tục khẳng định vị thế ông lớn bóng đá châu Âu.

