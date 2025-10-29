(GMT+7)

Tin bóng đá TBN: Một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất chính là Dani Carvajal “săn lùng” Lamine Yamal sau tiếng còi mãn cuộc – hành động khiến nhiều người lo ngại về bầu không khí trong nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha (La Roja).

Căng thẳng El Clasico – khi cảm xúc vượt khỏi sân Bernabeu

Trận Kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona luôn là nơi hội tụ những cảm xúc mãnh liệt nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Lần này, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, Carvajal và Yamal đã có màn lời qua tiếng lại gay gắt, dẫn đến kết quả bóng đá là một cuộc xô xát nhỏ khiến trọng tài phải rút ra 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ để vãn hồi trật tự.

Dù chỉ là va chạm trong chốc lát, nhưng sự việc này đã gây nên lo ngại rằng mối quan hệ giữa các cầu thủ Real và Barca có thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết của đội tuyển Tây Ban Nha – nơi Carvajal và Yamal cùng chia sẻ hành lang phải.

Theo nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Las Rozas, ban lãnh đạo RFEF khẳng định mọi chuyện “không có gì đáng lo ngại”. Một đại diện của liên đoàn cho biết:

“Chúng tôi tin vào sự tỉnh táo và tinh thần chuyên nghiệp của các cầu thủ. El Clasico chỉ là một trận đấu, còn La Roja là ngôi nhà chung của tất cả.”

Để đảm bảo bầu không khí tích cực, RFEF cũng đã tôn vinh vai trò thủ lĩnh của Dani Carvajal – đội trưởng tuyển Tây Ban Nha hiện tại, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn xuất sắc của Lamine Yamal, cầu thủ trẻ đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ đấu bò.

Carvajal & Yamal – Từ đối thủ ở CLB đến đồng đội tại EURO 2024

Dù ở hai đầu chiến tuyến Real – Barca, nhưng trong màu áo tuyển quốc gia, Carvajal và Yamal từng là cặp bài trùng ăn ý tại EURO 2024, góp công lớn trong hành trình đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu với mức ty le keo khá hấp dẫn. Cả hai hiểu rõ cách phối hợp, tôn trọng nhau và cùng thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Chính vì thế, giới chuyên môn tin rằng một va chạm nhỏ ở El Clasico không thể làm lung lay mối quan hệ giữa hai cầu thủ này – đặc biệt khi họ cùng chia sẻ khát vọng chinh phục World Cup 2026 dưới thời HLV Luis de la Fuente.

Đây không phải là lần đầu tiên La Roja phải đối mặt với những ảnh hưởng từ sự kình địch giữa Real và Barca. Năm 2011, khi hai CLB đại chiến ở cả La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua, nhiều người lo ngại nội bộ đội tuyển sẽ rạn nứt.

Thế nhưng chỉ một năm sau, chính tập thể đó đã đoàn kết để vô địch EURO 2012, khẳng định rằng màu áo quốc gia luôn cao hơn mọi mâu thuẫn CLB. Ngày nay, La Roja thậm chí còn đa dạng hơn bao giờ hết, với những thủ lĩnh đến từ nhiều đội bóng: Rodri (Man City), Unai Simon (Bilbao), Mikel Oyarzabal (Sociedad) hay Mikel Merino (Arsenal) – điều này giúp giảm thiểu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực riêng lẻ nào.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."