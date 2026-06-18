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Trận New Zealand gặp Ai Cập lúc 08h00 ngày 22/6 thuộc lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dựa trên phong độ gần đây và các thống kê đáng chú ý, đây hứa hẹn sẽ là màn đối đầu cân bằng và khó lường.

Số liệu thống kê hiệu suất ghi bàn New Zealand vs Ai Cập

Nhìn vào 10 trận đấu gần nhất, New Zealand chỉ ghi được 9 bàn thắng, đạt trung bình chưa đến 1 bàn mỗi trận. Đội bóng đến từ châu Đại Dương thường gặp khó khăn khi đối đầu với những đối thủ có trình độ cao hơn.

Bên cạnh những thông tin về World Cup, nhiều người hâm mộ cũng thường xuyên theo dõi tỷ lệ kèo c1 để đánh giá phong độ của các ngôi sao đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu trước khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.

So với New Zealand, Ai Cập cho thấy sự ổn định hơn trong khâu ghi bàn. Trong 10 trận gần nhất, đại diện châu Phi ghi được 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 lần. Đáng chú ý, Ai Cập từng đánh bại Saudi Arabia 4-0 và ghi 3 bàn vào lưới Bờ Biển Ngà. Điều đó cho thấy họ có khả năng tạo ra những trận đấu bùng nổ khi hàng công đạt phong độ cao.

Ngoài World Cup, nhiều khán giả cũng quan tâm đến kqbd y để theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ đang thi đấu tại Serie A và những giải đấu hàng đầu châu Âu.

Số liệu phong độ New Zealand gặp Ai Cập

New Zealand gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ mạnh

Thống kê 10 trận gần nhất cho thấy New Zealand chỉ giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và thua tới 7 trận. Những thất bại trước Anh, Haiti, Ecuador hay Colombia phản ánh khoảng cách về trình độ giữa họ với các đội tuyển mạnh.

Dẫu vậy, trận hòa trước Iran tại World Cup vừa qua mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Kết quả này chứng minh New Zealand vẫn có khả năng cạnh tranh nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Ai Cập đang duy trì sự ổn định

Trái ngược với đối thủ, Ai Cập sở hữu chuỗi phong độ khá ấn tượng. Trong 10 lần ra sân gần nhất, họ chỉ nhận 2 thất bại và có nhiều trận đấu tích cực trước các đối thủ mạnh như Brazil, Tây Ban Nha hay Bỉ.

Đặc biệt, trận hòa 1-1 trước Bỉ ở lượt trận đầu tiên World Cup 2026 cho thấy Ai Cập hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với những đội bóng được đánh giá cao hơn.

Nhận định kết quả New Zealand gặp Ai Cập, 8h ngày 22/6

New Zealand chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ. Trong khi đó, Ai Cập nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng và tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống tấn công biên. Khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định kết quả trận đấu.

Dựa trên phong độ hiện tại và những thống kê gần đây, Ai Cập có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Tuy nhiên, New Zealand đang có tinh thần tốt sau trận hòa ở lượt mở màn và đủ khả năng tạo nên thế trận giằng co.

Dự đoán: New Zealand 0-1 Ai Cập

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Cuộc chạm trán New Zealand gặp Ai Cập, 8h ngày 22/6 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả hai đội đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng G World Cup 2026. Nếu thi đấu đúng sức, đại diện châu Phi được kỳ vọng sẽ giành lợi thế, nhưng New Zealand chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại.