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Đức đấu với Bờ Biển Ngà vào lúc 3h đêm nay ngày 21/6 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. Đây được xem là trận đối đầu có ý nghĩa rất quan trọng khi cả hai đội đều giành chiến thắng ở ngày ra quân.

Lực lượng Đức vs Bờ Biển Ngà

Đội tuyển Đức bước vào trận đấu này với lực lượng gần như đầy đủ. HLV Julian Nagelsmann nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung đã thi đấu rất thành công trong chiến thắng 7-1 trước Curacao ở lượt trận mở màn. Các ngôi sao tấn công như Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane và Kai Havertz đều đang có trạng thái thể lực sung mãn.

Với chất lượng nhân sự hiện tại, nhiều chuyên gia dự đoán bóng đá đánh giá Đức vẫn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí dẫn đầu bảng E cũng như tiến sâu tại World Cup 2026.

Bên phía Bờ Biển Ngà, đội bóng châu Phi cũng đón nhận tin vui về mặt lực lượng khi không có trường hợp chấn thương nghiêm trọng nào được ghi nhận. HLV Emerse Fae vẫn có trong tay những nhân tố quan trọng như Sebastien Haller, Franck Kessie, Simon Adingra, Wilfried Singo hay Evan Ndicka. Đây là những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đủ khả năng tạo ra khác biệt trước các đối thủ mạnh.

Sự góp mặt của nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu khiến kqbd của trận đấu giữa Đức và Bờ Biển Ngà trở nên rất đáng chờ đợi. Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng hơn nhiều so với những gì Đức đã trải qua ở lượt trận đầu tiên.

Đội hình Đức gặp Bờ Biển Ngà hôm nay

Ở trận Đức đấu với Bờ Biển Ngà, đội hình dự kiến của 2 đội như sau:

Đội hình mạnh nhất của Đức

HLV Julian Nagelsmann nhiều khả năng vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1 nhằm phát huy tối đa khả năng kiểm soát bóng của đội nhà.

Đội hình dự kiến Đức:

Thủ môn: Manuel Neuer.

Hậu vệ: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathan Brown.

Tiền vệ: Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic.

Tiền vệ tấn công: Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz.

Tiền đạo: Kai Havertz.

Đội hình mạnh nhất của Bờ Biển Ngà

Đại diện châu Phi có thể lựa chọn lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng ngự với sơ đồ 4-4-2 nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà:

Thủ môn: Yahia Fofana.

Hậu vệ: Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan.

Tiền vệ: Franck Kessie, Seko Fofana, Nicolas Pepe, Badra Ali Sangare Toure.

Tiền đạo: Yan Diomande, Elye Wahi.

Nhận định kết quả Đức đấu với Bờ Biển Ngà, 3h ngày 21/6

Xét trên nhiều khía cạnh, Đức vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến. Những nhân tố trẻ như Musiala hay Wirtz đang đạt phong độ rất cao và có thể tạo nên khác biệt bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Bờ Biển Ngà vẫn là đối thủ không thể xem thường. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng nhiều cầu thủ giàu tốc độ và khả năng tranh chấp.

Đức được kỳ vọng sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra số cơ hội vượt trội. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà đủ khả năng ghi bàn nhờ những pha phản công tốc độ.

Dự đoán tỷ số: Đức 3-1 Bờ Biển Ngà

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Trận Đức đấu với Bờ Biển Ngà, 3h ngày 21/6 được xem là tâm điểm của bảng E World Cup 2026 khi cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành vé sớm vào vòng knock-out. Với lợi thế về chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng, Đức đang được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại và hứa hẹn tạo nên một màn so tài hấp dẫn dành cho người hâm mộ.